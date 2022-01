Donald Trump Jr:n tarkoin varjeltu salaisuus tuli julki – kookas sormus Instagram-kuvassa paljasti jo vuosi sitten tapahtuneen kihlauksen

Donald Trump Jr kosi naisystäväänsä jo yli vuosi sitten, mutta asia paljastui julkisuuteen vasta nyt.

Brittilehden mukaan Donald Trump Jr on kihlautunut naisystävänsä Kimberly Guilfoylen kanssa.

Brittilehti Daily Mail uutisoi, että Yhdysvaltojen ex-presidentti Donald Trumpin esikoispoika on kihlautunut kaikessa hiljaisuudessa. Lehden mukaan Donald Trump Jr. kosi naisystäväänsä jo yli vuosi sitten, mutta parin salaisuus paljastui vasta nyt.

Trump, 44, on seurustellut Fox Newsin tv-persoonana tunnetun Kimberly Guilfoylen, 52, kanssa muutaman vuoden ajan. Daily Mailin mukaan pari kihlautui vuosi sitten, mutta päätti pitää iloisen uutisen vain lähipiirin tiedossa.

– Don ja Kim kihlautuivat uudenvuodenaattona 2020, joka on Donin syntymäpäivä. He ovat olleet yhdessä lähes neljä vuotta ja parhaita ystäviä 15 vuoden ajan, parin läheinen lähde paljastaa Daily Mailille.

Lähteen mukaan pari aikoo asua tulevaisuudessa Floridassa ja keskittyä lapsiinsa. Trumpilla on aiemmasta suhteestaan viisi lasta ja Guilfoylella yksi.

Daily Mailin mukaan parin salattu kihlaus paljastui, kun Guilfoyle julkaisi Instagram-tilillään uutenavuotena kuvia, joissa hänen sormessaan komeilee kookas timanttisormus. Parin ystävän mukaan kyseessä on kahdeksan karaatin luksussormus.

Guilfoyle on noussut Yhdysvalloissa otsikoihin useita kertoja viime vuosien aikana. Toissa syksynä uutisoitiin, että hän joutui jättämään työnsä Fox-kanavalla ahdistelusyytösten takia. Tuolloin kerrottiin, että Guilfoylen assistentti oli syyttänyt häntä seksuaalisesta ahdistelusta ja että Fox News olisi maksanut assistentille neljä miljoonaa dollaria, jotta tämä ei veisi syytöksiään oikeuteen.

Assistentin kerrotaan väittäneen, että Guilfoyle muun muassa paljasti itsensä naiselle ja näytti kuvia seksikumppaniensa genitaaleista. Assistentti väitti myös, että Guilfoyle oli kehottanut häntä suostumaan Foxin työntekijän seksuaalisiin ehdotuksiin ja, että Guilfoyle oli pyytänyt assistenttiaan kommentoimaan alastonta vartaloaan.

Hieman aiemmin otsikoihin nousi Guilfoylen suorasanainen puhe republikaanien puoluekokouksessa. Gouilfoyle ryöpytti demokraatteja puheessaan armotta ja totesi Joe Bidenin ja Kamala Harrisin olevan sosialisteja.

– He haluavat tuhota tämän maan ja kaiken, jonka puolesta olemme taistelleet ja pidämme tärkeänä. He haluavat varastaa vapautemme. He haluavat kontrolloida mitä ajattelette ja mihin uskotte, Guilfoyle syytti puheessaan.

