Hollywood-tähti Gwyneth Paltrow julkaisi harvinaisia kuvia lapsistaan – tältä Apple, 17, ja Moses, 15, näyttävät nykyään

Näyttelijällä on kaksi lasta Coldplay-tähti Chris Martinin kanssa.

Näyttelijä Gwyneth Paltrow, 49, julkaisi hiljattain Instagramissa koosteen vuoden 2021 parhaista paloista. Kymmenosaiseen kuvasarjaan on ikuistettu liuta näyttelijälle rakkaita ihmisiä, ja otoksissa vilahtaa myös Paltrow’n jälkikasvua.

Näyttelijällä on kaksi yhteistä lasta Coldplay-yhtyeen keulahahmon Chris Martinin kanssa: 17-vuotias tytär Apple ja 15-vuotias poika Moses. Tähtipari oli naimisissa yli kymmenen vuoden ajan, ja heidän liittonsa päättyi eroon vuonna 2014.

Neljää vuotta myöhemmin Paltrow asteli alttarille tv-alalla työskentelevän Brad Falchukin kanssa. Parilla ei ole yhteisiä lapsia, mutta heidän kodissaan riittää vilinää, sillä myös Falchukilla on kaksi lasta edellisestä avioliitostaan.

Hiljattain julkaistussa päivityksessään Paltrow kertoo, että hänen viime vuotensa oli täynnä rakkautta. Hän sai viettää aikaa ystäviensä, aviomiehensä ja neljän lapsensa kanssa. Lisäksi hänellä oli mahdollisuus matkustella, ja hän pääsi maistamaan herkullista nuudelidonitsia.

– Sain olla äiti ja äitipuoli neljälle uskomattomalle ihmiselle, joita rakastan syvästi, hän iloitsee.

Päivitykseen on liitetty otos, sillä Paltrow’n Apple-tytär halaa tiukasti isoäitiään Blythe Danneria, joka on tyttärensä tavoin luonut uraa näyttelijänä.

Danner nähdään myös toisessa kuvassa, jossa hän nauttii aamiaista yhdessä tyttärensä aviomiehen Falchukin ja Moses-pojan kanssa.

Gwyneth Paltrow ja Chris Martin ovat edelleen hyvissä väleissä. Joulukuussa 2019 he olivat laskettelemassa Aspenissa yhdessä poikansa kanssa.

Eräässä otoksessa Paltrow poseeraa kameralle yhdessä miehensä ja tämän Brody-pojan kanssa.

Kuvasarjan viimeisessä otoksessa nähdään Falchukin tytär Isabella, joka istuu pöydän ääressä yhdessä isänsä ja Paltrow’n kanssa.

Päivityksen ensimmäiseen kuvaan on ikuistettu joukko Paltrow’n ystäviä, joista yksi on näyttelijä Cameron Diaz.

Gwyneth Paltrow on luonut uraa näyttelijänä nyt jo 30 vuoden ajan. Vuonna 1999 hänet palkittiin parhaan naispääosan Oscarilla elokuvasta Rakastunut Shakespeare.

Nykyisin näyttelijä tunnetaan myös luonnolliseen elämään kannustavia tuotteita ja palveluita tarjoavan Goop-yrityksen omistajana. Yksi firman tunnetuimmista tuotteista lienee kynttilä, joka tuoksuu tuotetietojen mukaan vaginalta.

Gwyneth Paltrow ja Brad Falchuk ovat olleet naimisissa vuodesta 2018. Kuva on otettu joulukuussa 2018.

Syksyllä 2021 Paltrow kertoi juontaja Ellen DeGeneresin haastattelussa, mitä mieltä hänen 15-vuotias Moses-poikansa on äidin bisnesideoista.

– Hän sanoi aivan yhtäkkiä, että ”Äiti, olin hetken todella nolostunut siitä, että myyt vibraattoreja. Sitten tajusin, että ei, sehän on hienoa. Vaikutat ihmisiin niin, etteivät he tunne oloaan kiusalliseksi ostaessaan jotain ja se on mahtavaa. Olet feministi”, Paltrow kertoi DeGeneresin ohjelmassa.