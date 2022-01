Status Quon nokkamiehelle kävi nolo moka, kun hän työskenteli perheensä omistamassa jäätelöbaarissa – yrittäjäisä antoi vain yhden napakan neuvon

Iron Maidenin solisti Bruce Dickinson on pistänyt pystyyn oman podcastin yhdessä Oxfordin yliopiston psykologian professorin, tohtori Kevin Duttonin kanssa. Podcast sai nimekseen Psycho Schizo Espresso.

Podcastin neljännessä jaksossa Bruce Dickinson ja Kevin Dutton saavat vieraaksi Status Quon nokkamiehen Francis Rossin.

Rossi muistelee lähetyksessä, kuinka hän tarjoili pahaa aavistamattomalle asiakkaalleen jäätelöä, jossa oli hänen omaa vertaan.

Rikos on vanhentunut.

Rossi työskenteli perheensä omistamassa jäätelöbaarissa Lontoossa, ennen kuin aloitti muusikon uransa.

– Minun oli tarkoitus jatkaa perheeni jäätelöbisnestä, mutta ajatus kauhistutti minua. Näin jälkikäteen ajateltuna olisin taatusti pärjännyt niissä hommissa, Rossi kertoo.

Dickinson muistuttaa Rossia niin sanotuista ”jäätelösodista”, joita käytiin Glasgow’ssa 1980-luvulla. Nimensä kärhämät saivat jäätelöautoista, joiden luukuista kilpailevat jengit myivät huumeita ja varastettua tavaraa.

– Muistan ajan. Pari kertaa isäni tuli kotiin, ja hänet oli hakattu. Ellei hän sitten liehitellyt jonkun toisen miehen vaimoa? Hän oli kyllä hieman sellainen hurmuri, italialainen kun oli.

Entäpä se veri? Annetaan Rossin jatkaa kertomusta.

– Jäätelöhän on aluksi pelkkää nestettä. Aineet laitetaan kylmään sammioon, jossa niitä sekoitetaan. No, minä seisoskelin sellaisen jäätelökoneen vieressä ja ajattelin tsekata, että kaikki on kunnossa. Laitoin käteni sinne sammioon ja totta kai se sekoittimen terä leikkasi sormeeni.

– Jäätelö muuttui verestäni vaaleanpunaiseksi. En tiedä, mitä nykyisin asialle tehtäisiin, mutta isäni tarjoili sitä jäätelöä koko loppupäivän asiakkailleen. Hän vain sanoi: kerro, että se mansikkaa tai jotain.