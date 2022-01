Sami Kuronen eteni armeijassa alikersantiksi – kaikki muuttui, kun hän sai tiimiinsä kasan jääkiekon supertähtiä

Vuonna 1994 armeijan aloittanut Sami Kuronen eteni alikersantiksi asti. Palveluksen loppuaika sujui leppoisasti, sillä hän sai ryhmäänsä kasan kiekkotähtiä.

On ehtinyt kulua 27 vuotta, kun tv:stä ja radiosta tuttu juontaja Sami Kuronen, 47, kiskoi armeijan vihreät ylleen. Kuronen myöntää, että vuonna 1994 aloitetun palveluksen muisteleminen tuo pintaan enää vain hyviä muistoja.

– Armeijasta aina sanotaan, että aika kultaa muistot, ja niinhän siinä on tainnut käydä, Kuronen nauraa.

Kuronen on sotilasarvoltaan alikersantti. Hän palveli nyt jo lakkautetulla Heikkilän kasarmilla Turussa alokasaikansa, ja suoritti aliupseerikoulun niin ikään jo lakkautetussa Pääskyvuoressa.

– Yhteen hioutunut kaveriporukka on edelleen päällimmäisenä mielessä.

Jopa lumihangessa rämpimisiä ja märkien polttopuiden sytyttämisiä on tullut muisteltua lähinnä positiivisin mielin.

– Myönnän, että silloin ei kauheasti naurattanut, mutta jälkikäteen nekin ovat omalla tavallaan ihan hyviä muistoja.

Näin Sami Kuronen poseerasi varusmiespassissaan vuonna 1994.

Aliupseerikoulun jälkeen Kuronen palasi viettämään loput 11 kuukaudesta Heikkilän kasarmille. Tuore alikersantti sai tykkiryhmäänsä yllättäen kasan kuuluisuuksia.

– Sain ryhmääni sen ajan kiekkotähtiä, kuten Kimmo Timosen, Aki-Petteri Bergin ja Miikka Kiprusoffin, Kuronen paljastaa.

– Pääsin siinä itseasiassa todella helpolla, koska he lähtivät aina aamupalan jälkeen treeneihin ja pelimatkoille, ja tulivat vasta vähän ennen nukkumaanmenoa takaisin.

Kun tykkiryhmän oli luistimien päällä, Kuronen vietti aikaansa kaikessa rauhassa.

– Sain viettää päiväni sotilaskodissa ja varusmiestoimikunnan tiloissa. Se oli minulle aika leppoisaa. Minun ei tarvinnut kauheasti tykkikoulutuksia pitää. Taisin yhden tai kaksi koulutusta niille lätkäjätkille pitää muutaman kuukauden aikana, Kuronen muistelee.

– Veikkaan, että niillä jätkillä ei tykkihommat ole kauhean hyvin hallussa, koska he eivät koskaan siellä olleet, vaikkakin ihan kunnialla lopulta suorittivat palveluksensa, Kuronen nauraa.

Kitara pysyi Kurosen kädessä jo armeija-aikana.

Myöhemmin Kuronen on seurannut entisen ryhmänsä menestystä suurella mielenkiinnolla.

– He ovat kuitenkin ammattilaisia, jotka tekivät mittavan uran, ja heitä on ollut kiva seurata niin tv:ssä kuin peleissäkin. On ollut ihan hauska muistella, että noiden kanssa siellä hengailtiin varusmiesaikana.

Sydänystäviä armeijasta ei jäänyt, mutta muutamien kuulumisia Kuronen seuraa edelleen sosiaalisen median välityksellä.

– Muutamana vuonna armeijan jälkeen pidin yhteyttä joihinkin, mutta tiet vei lopulta eri suuntiin. Joidenkin kuulumisia näen Facebookista silloin tällöin, mutta valitettavasti muutoin kaverisuhteet jäivät armeijaan.