Michael Monroe -dokumentista erikoinen sotku: vedettiin nopeasti pois katselusta – tekijältä tiukkoja väitteitä rocktähden toiminnasta

Rocktähdestä kertova dokumentti ehti olla vain muutaman päivän katsottavissa.

Elisa Viihteen Vuokraamo-palveluun ilmestyi 27. joulukuuta muusikko Michael Monroesta kertova dokumentti. Dokumentti ehti olla katsottavissa vain muutaman päivän ajan, kunnes se katosi palvelusta.

Elisan kumppanuusjohtaja Mika Lepistö kertoo IS:lle, että dokumentin julkaisupäivä oli sovittu tuotantoyhtiön kanssa, mutta Elisa päätyi keskeyttämään sen jakelun ”Michael Monroen ja tuotantoyhtiön välisten epäselvyyksien takia”.

IS tavoitti elokuvan ohjaajan ja tuotantoyhtiö Love U Mean It:n toimitusjohtajan Saku-Petteri Perinnön, joka kertoo oman näkemyksensä osapuolten erimielisyyksistä.

– Dokumentti ehti olla muutaman päivän julkaisussa, kunnes Monroe alkoi painostaa jakeluyhtiötä. Jakelu on siis keskeytetty väliaikaisesti, Perintö esittää.

Perinnön mukaan alkuperäinen päivämäärä dokumentin julkaisulle oli jo vuonna 2017.

– Sen jälkeen olemme toteuttaneet Monroen pyyntöjen mukaisesti lisäkuvauksia laajasti. Oikea syy Monroen reaktioon näkemyksemme mukaan on siis se, että hän teki meidän tietämättämme päällekkäisen sopimuksen uudesta dokumentista toisen tuotantoyhtiön kanssa, ja arvioisin hänellä olevan sen suhteen ongelmia. Ilmeisesti tästä syystä hän haluaa vaikeuttaa tämän dokumentin julkaisua, hän esittää.

Sosiaalisessa mediassa ehti liikkua huhuja, että dokumentti olisi julkaistu ”laittomasti ilman Monroen lupaa”. Perintö tyrmää väitteet laittomuudesta jyrkästi.

– Nämä väitteet ovat täysin järjettömiä, olemme kuvanneet dokumenttia yhteistyössä Monroen kanssa noin 5 vuotta. Omistamme dokumentin oikeudet, ja olemme jaelleet sen olemassa olevien jakelusopimuksien mukaan, joista Monroe on ollut tietoinen. Kyseessä on siis täysin laillinen dokumentti, joka on julkaistu laillisesti.

– Tilanne on harmillinen, sillä arvostamme Michael Monroeta ja hänen uraansa todella paljon. Dokumentti on todella laadukas ja saanut loistavan vastaanoton.

IS ei useista yrityksistä huolimatta tavoittanut Michael Monroeta kommentoimaan asiaa tai mahdollista toista dokumenttia.

Hanoi Rocks -tähti kertoi Todd Kernsin podcastissa huhtikuussa 2021 hänestä ilmestyvästä dokumentista. Blabbermouth-sivuston mukaan Monroe sanoi haastattelussa, että dokumentti olisi tarkoitus julkaista vuonna 2022 ja että ”dokumentin tekeminen aloitettiin alusta”.

– Haastattelimme jo Slashia ja Duffia [Guns N’ Roses] ja Chris Shiflettia [Foo Fighters] alkuperäistä versiota varten, mutta aloitamme nyt alusta ja teemme siitä dokumenttielokuvan, joka ei kerro pelkästään saavutuksistani. Tietysti on hienoa, että mukana on isoja nimiä kertomassa minusta. Mutta haluamme tehdä niin kiehtovan tarinan että ihmiset, jotka eivät ole kiinnostuneita minusta tai edes rock’n’rollista, olisivat kiinnostuneita katsomaan sen, Monroe sanoi tuolloin podcastissa.

Elisan kumppanuusjohtajan mukaan epäselvyydet paljastuivat yllättäen vasta sovitun julkaisun jälkeen. Hän sanoo, että dokumentti vedettiin pois katselusta siksi aikaa, kunnes osapuolet löytävät ratkaisun.

– Olimme saaneet dokumentin sisältö- ja jakeluoikeudet suoraan tuotantoyhtiöltä, kuten normaalistikin toimitaan. Dokumentin julkaisun jälkeen Elisa sai tiedon epäselvyyksistä tuotantoyhtiön ja Monroen välillä.

– Tuotantoyhtiön ja Monroen välillä on sopimus, jossa Elisa ei ole osapuoli, emmekä sen yksityiskohtia tiedä. Koska kulttuurisisällön edistäminen on Elisalle tärkeää, katsoimme parhaaksi tavaksi tukea dokumentin jakelun keskeyttämisen, kunnes Monroe ja tuotantoyhtiö ovat päässeet ratkaisuun, Lepistö perustelee.

Lepistön mukaan dokumenttien tai elokuvien jakelun keskeyttäminen on varsin poikkeuksellista.

– Halusimme antaa heille työrauhan keskustella asiasta keskenään. Toivomme heiltä pikaista ratkaisua, Lepistö linjaa.

Dokumentin ohjannut ja tuottanut Saku-Petteri Perintö on tehnyt myös Kotiteollisuus-yhtyeestä kertovan Leirituomiolla -dokumentin sekä räppäri Mikael Gabrielin dokumentin.

Elisa Viihteestä jo poistuneessa esittelytekstissä dokumenttia kuvattiin seuraavasti: ”Dokumentti raottaa yhden Suomen rakastetuimmista rock-tähdistä elämää. Koetaan Hanoi Rocksin nousu ja tuho, sekä saadaan vastaus siihen, mikä saa Monroen jatkamaan yhtä energisenä vuodesta toiseen”.

Maanantaina 27. joulukuuta julkaistussa alkuperäisessä tiedotteessa kuvailtiin, että kyseessä on ensimmäinen mittava ja syväluotaava dokumentti Hanoi Rocksista.

Tiedotteen mukaan ”vauhdikas ja koskettava dokumentti vie katsojan syvälle Michaelin sielunmaisemaan ja rockmaailman kulisseihin. Mittavaa dokumenttia on työstetty jo vuodesta 2017 ja sitä on kuvattu laajasti myös Suomen rajojen ulkopuolella”.

Dokumentin koskettavaksi osuudeksi kuvailtiin muun muassa Michaelin äidin Marjatan huoli maailmalle nuorena lähteneestä pojastaan sekä Michaelille läheisten Razzlen ja Jude Wilderin kuolemat.

Tiedotteen mukaan dokumentissa on suuri kattaus isoja maailmantähtiä, kuten Slash, Duff McKagan, Foo Fightersin Chris Schiflett ja Little Steven.