Skandaali! Netflixin hittisarja joutui somemyrskyn silmään – ukrainalaisten mitta tuli täyteen, kun korni naishahmo lävähti ruutuun

Ukrainan kulttuuriministeri Oleksandr Tkachenko kritisoi kuvaa, jonka Netflixin hittisarja Emily in Paris antaa ukrainalaisista naisista.

Monen fanin pitkä odotus päättyi joulukuun 22. päivä, kun suosikkisarja Emily in Parisin toinen tuotantokausi ilmestyi suoratoistopalvelu Netflixiin. Lily Collinsin tähdittämä sarja on tälläkin hetkellä Suomen Netflixin toiseksi katsotuin.

Emily in Parisissa seurataan nimensä mukaisesti Collinsin näyttelemän yhdysvaltalaisen Emilyn elämää Pariisissa, missä hän työskentelee ranskalaisessa markkinointitoimistossa. Ohjelma on herättänyt myös kritiikkiä ja nyt sarjaa on arvostellut terävästi Ukrainan kulttuuriministeri Oleksandr Tkachenko, kertoo muun muassa BBC.

Sarjan toisen tuotantokauden neljännessä jaksossa nähdään kohtaus, jota katsojille esitellään ukrainalaisnäyttelijä Daria Panchenkon esittämä hahmo Petra. Petra näyttäytyy sarjassa huonosti pukeutuneena myymälävarkaana, joka pelkää tulevansa karkotetuksi Ranskasta. Tkachenko kuvailee hahmoa loukkaavaksi karikatyyriksi ukrainalaisnaisesta.

– Emily in Parisissa näemme ukrainalaisnaisesta karikatyyrisen kuvaelman, mitä on mahdotonta hyväksyä. Se on myös loukkaavaa. Nähdäänkö ukrainalaiset tällaisina ulkomailla? Tkachenko totesi Telegram-lehdelle.

Emily In Paris on noussut hillittömäksi hitiksi myös Suomessa.

Ukrainalaismedioiden mukaan Tkachenko on kirjoittanut aiheesta kirjeen suoratoistojätti Netflixille, jonka alkuperäistuotantoa Emily in Paris on. Tkachenkon ulostulo on herättänyt keskustelua myös sosiaalisessa mediassa, missä ukrainalaiset ovat ottaneet aiheeseen aktiivisesti kantaa.

– Tapa, jolla kohtelitte ukrainalaisista välittyvää kuvaa toisen tuotantokautenne neljännessä jaksossa, on alhainen temppu, skandaali ja häpeällistä, kirjoitti muun muassa ukrainalainen Yevheniya Havrylko Instagramissa.

Sarjalle löytyy maasta kuitenkin myös puolustajansa. Esimerkiksi ukrainalainen elokuvatuottaja Natalka Yakymovych totesi, että erilaisia karikatyyrejä maalataan eri maiden kansalaisista elokuvissa varsin usein.

– Eli tv-sarjassa negatiivisessa valossa näyttäytyvä hahmo voi olla kaikkea muuta, paitsi ukrainalainen? Luonnollisesti haluaisimme hänen olevan Moskovasta, mutta aina ei saa mitä haluaa, hän näpäytti.

Ukrainan kulttuuriministeri Oleksandr Tkachenko lähetti Netflixille kirjeen aiheesta.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Emily in Paris kohtaa kritiikkiä. Sarjan takana seisoo tuottajana ja käsikirjoittajana tunnettu Darren Star, jonka aikaisempia jättimenestyksiä ovat muun muassa Sinkkuelämää, Beverly Hills 90210, Melrose Place sekä Younger.

Sarjan ensimmäisen kauden ilmestyttyä useat ranskalaiskriitikot ihmettelivät muun muassa sitä, miksi Star on halunnut antaa sarjassa ranskalaisista niin stereotyyppisen kuvan. Siinä missä Emily maalataan sarjassa väärinymmärretyksi amerikkalaismilleniaaliksi, annetaan ranskalaisista tympeä ja itsekeskeinen kuva.

– Ilmeisesti ranskalaiset ovat ilkeitä, laiskoja eivätkä he koskaan saavu töihin ennen aamupäivää. He ovat myös flirttailijoita, joille uskollisuus on vieras käsite. Lisäksi olemme seksistisiä ja takapajuisia. Oikeastaan Emily in Parisissa on paljon sellaista, mistä voi loukkaantua. Kun käsikirjoittajat päättivät tehdä meistä karikatyyrejä, he eivät pidätelleet, ranskalaiskriitikko Charles Martin täräytti Premiére-lehdessä.

– Baskerit. Croisantit. Patongit. Vihamieliset tarjoilijat. Rakastajat ja rakastajattaret. Nimeä mikä tahansa klisee ranskasta, löydät sen Emily in Parisista, eräs kriitikko kuvaili sarjan sisältöä.

– Sarja esittää pariisilaiset pahansuopina, Birkin-laukuilla varustettuina snobeina, jotka sytyttävät savukkeen sillä minuutilla, kun he astuvat ulos kuntosalin ovista, komppasi toinen ranskalaiskriitikko MadmoiZelle-lehdessä.

Kun Emily in Parisin ensimmäinen tuotantokausi ilmestyi viime vuonna, singahti se välittömästi palvelun katsotuimpien sarjojen joukkoon niin Suomessa kuin maailmalla.

Sarjan toisella kaudella päärooleissa nähdään näyttelijät Ashley Park, Camille Razat sekä Lily Collins.

Lily Collinsin ohella sarjaa tähdittävät muun muassa ranskalaisnäyttelijä Lucas Bravo, Rakkauden anatomia -sarjasta tuttu Kate Walsh, Grammy-ehdokas Ashley Park sekä ranskalaisnäyttelijä Philippine Leroy-Beulieu.

Emily in Parisin ensimmäinen ja toinen tuotantokausi nyt katsottavissa suoratoistopalvelu Netflixissä.