Poptähti Miley Cyruksen toppi repesi pahasti kesken uudenvuoden keikan – hoiti kiusallisen tilanteen uskomattoman kätevästi ja somessa innostuttiin

Asumoka tapahtui vain hetki vuoden vaihtumisen jälkeen.

Poptähti Miley Cyrus esiintyi uudenvuoden aattoiltana keikalla Miamissa, kun hänen hopeinen toppinsa repesi kesken esiintymisen. Aiheesta on uutisoitu useissa isoissa medioissa.

CNN kertoo, että Cyrus, 29, pelasti tilanteen todella huomaamattomasti. Hän piti käsivarrellaan toppia paikoillaan, kääntyi nopeasti selin kameraan ja poistui lavalta. Bändi soitti samalla hänen Party In The U.S.A -hittiään.

CNN:n mukaan Cyrus joutui hädin tuskin jättämään tahtiakaan väliin hittibiisistään, kun hän jo palasi takaisin lavalle. Hän oli vetäissyt ylleen punaisen takin, joka hänellä oli ollut lavalla jo aiemmin yllään.

Toppi repesi kesken Party In The U.S.A -hitin.

Poptähti poistui lavalta äkkiä.

Cyrus käytti tilanteen hyväkseen ja nappasi hittibiisistään tilanteeseen sopivat sanoitukset:

Everybody's definitely looking at me now, Cyrus lauloi.

– Minulla on silti vielä ylläni enemmän vaatteita kuin olen ikinä käyttänyt lavalla! Hän lisäsi hilpeästi.

Cyrus palasi lavalle punaisessa takissa.

Cyrus sanoi keikkansa lopuksi, että tämän uudenvuoden keikka kuvasti sitä, miten täytyy yrittää selviytyä hienosti jopa kurjimmista olosuhteista.

– Joustavuus ei saa loppua tähän iltaan. Otetaan se mukaan uuteen vuoteen kanssamme, Cyrus lausui illan päätteeksi.

Keikka esitettiin livelähetyksenä NBC-kanavalla, joten tilanne päätyi nopeasti ison yleisön tietoisuuteen. Kaiken lisäksi ”moka” tapahtui vain pari minuuttia vuoden vaihtumisen jälkeen.

Sosiaalisessa mediassa ylistettiin, että Cyrus hoiti tilanteen hienosti.

Tuo asumoka hoidettiin täydellisesti, Twitterissä kirjoitetaan.

Miley Cyrus laulamassa asumokasta huolimatta ja palaamassa lavalle laulaen Party In The USA -biisin kertosäettä on hyvä aloitus vuodelle 2022.

Videopätkää esityksestä on jaettu somessa ahkerasti.