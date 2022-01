TTK:sta tuttu tanssija Kia Lehmuskoski: kihloihin jalkapalloilijamiehen kanssa – ”Minä sanoin kyllä”

Kia Lehmuskoski iloitsee Instagramissa menneensä kihloihin kumppaninsa Kimi Lindemanin kanssa.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta tuttu tanssija Kia Lehmuskoski, 33, kertoo Instagramissa menneensä kihloihin jalkapalloilija Kimi Lindemanin, 31, kanssa.

– 1.1.2022 oli ikimuistoinen. Niin oikealle kuin vasemmallekin kääntyessä, minä sanoin KYLLÄ, Kia kirjoittaa onnellisena.

Hän paljastaa kuvatekstissä, että hienon kihlautumiskuvan somea varten ottivat TTK-tanssija Anssi Heikkilä ja Riikka Heikkilä.

– Toinen näytti kännykällä valoa ja toinen kuvasi. Tämä oli paras otos mihin pystyttiin, Kia kertoo.

Edellisenä päivänä Kia oli hehkuttanut onneaan uudenvuoden päivityksen muodossa. Kuvassa hän poseerasi rakkaansa kanssa yhdessä.

– Vuoden 2021 viimeinen kuva ja vieressä ihminen jonka kanssa on just hyvä näin. Mennyt vuosi opetti mulle paljon asioita ja opin myös itsestäni. En ole tehnyt sen koomin uudenvuoden-lupausta, mutta pyrin tekemään vuodesta 2022 hienon ja tapahtumarikkaan vuoden, mutta isosti haluan panostaa läheisiini. Hyvällä mielellä kohti uutta ja liikaa en viitsi miettiä, usein asiat menee just niin omalla painolla, Kia kirjoitti.

Lehmuskoski on ollut MTV3-kanavan suositussa tanssikisassa mukana peräti seitsemällä kaudella tanssinopettajana. Hänen parejaan tv-kisassa ovat olleet VilleGalle, Juno, Cristal Snow, Hannes Suominen, Timo Lavikainen, Niklas Hagman ja Waltteri Torikka.