Tässä ovat viime vuoden hätkähdyttäneimmät gaalatyylit – Kim Kardashianin kasvot peittäneestä puvusta tuli sen illan puheenaihe, mutta mitä puku todella tarkoitti?

Julkkikset esittelivät salamavalojen räiskeessä vuonna 2021 kekseliäitä muotiluomuksia.

Siinä missä maailma oli vuonna 2020 hyvinkin suljettu koronan takia, vuonna 2021 viihdemaailmassa tapahtui jo jonkin verran glamourintäyteisiä tapahtumia ja gaalailtoja.

Joku voisi kuvitella, että gaaloissa on jo nähty kaikki temput, mitä pukeutumisen saralla kuvitella saattaa. Ehei! Vuonna 2021 gaalamuoti otti ison harppauksen eteenpäin, kun tunnetut henkilöt astelivat pitkästä aikaa parrasvaloihin mielikuvituksellisissa asuissa.

Salamavalojen räiskeessä nähtiinkin toinen toistaan upeampia tyylejä. Listasimme mieleenpainuvimmat julkkistyylit vuodelta 2021!

1. Kim Kardashian Met-gaalassa

Kardashianin suvun kruunaamaton kuningatar lipui muotialan merkittävään varainhankintatapahtumaan Met-gaalaan kokomustassa luomuksessa. Balenciagan musta puku peitti Kardashianin kasvoja myöten. Siinä oli pitkä laahus ja sisäänrakennetut stilettokengät.

Met-gaalan illan teema oli ”amerikkalainen itsenäisyys”.

Kuten arvata saattaa, Kimin puku oli yksi illan puheenaiheista mediassa. Sosiaalisessa mediassa ruodittiin ahkerasti, mitä Kim tarkoitti viestiä puvullaan.

Buzzfeed kertoo, että Kardashian valaisi myöhemmin faneilleen tarkoitustaan puvun takana. Ajatuksena oli, että t-paita on yksi amerikkalaisuuden perikuvista.

– Mikä on amerikkalaisempaa kuin t-paita päästä varpaisiin? Kim kirjoitti.

Hän myös jakoi erään muotibloggaajan kirjoituksen, jossa bloggaaja analysoi, että Kimin puku on oikeastaan melkoinen neronleimaus.

– Musta t-paita (erittäin amerikkalainen keksintö), käärinliina ja laahus. Sen voima, että teet itsestäsi tunnetun häivyttämällä samalla oman itsesi. Nerokasta, Bryan Yambao -niminen muotibloggaaja kirjoitti.

2. Zendayan seittimekko ja Oscar-gaalan puku

25-vuotiaasta näyttelijä-laulaja Zendayasta on tullut tänä vuonna todellinen supernimi nousevien muotiesikuvien joukossa. Hänet on nimetty vuoden muoti-ikoniksi muun muassa tämän vuoden CFDA Awards -tapahtumassa, joka on muotialan kansainvälinen palkintojenjakogaala.

Zendaya saapui Spider-Man: No Way Home -elokuvan ensi-iltaan Valentinon seittiasussa. Lehtitietojen mukaan se oli tehty varta vasten hänelle kyseistä ensi-iltaa varten. Zendaya oli myös verhonnut kasvonsa naamioon Spider-Manin hengessä.

Zendaya esittää Marvel-klassikon uudessa elokuvaversiossa Hämähäkkimiehen rakasta MJ:tä.

Zendaya Oscar-gaalassa 2021.

Seittipuku ei jäänyt Zendayan ainoaksi tämän vuoden napakympiksi punaisella matolla. Brittien Vogue listasi Zendayan tyylin Oscar-gaalassa kyseisen tapahtuman tämän vuoden isoimmaksi vau-hetkeksi.

Kirkkaankeltainen Oscar-gaalapuku oli myös Valentino-muotitalon luomus. Muotitalo kertoi medialle, että keltaisen käsityönä valmistetun puvun tekemiseen meni yli 300 työtuntia.

3. Megan Foxin kaikkien aikojen nakumekko

Niin kutsuttuja nakumekkoja on nähty gaalamuodissa jo jonkin aikaa varsin runsaasti, mutta Megan Fox onnistui kiistatta läväyttämään tiskiin leningin, joka peittoaa läpinäkyvyydellään valtaosan uskaliaammistakin nakumekoista.

Fox asteli MTV Video Music Awards -tapahtumaan Thierry Muglerin täysin läpinäkyvässä puvussa, jonka alla oli pukuun sisäänrakennetut ihonväriset alusvaatteet. Tyylin kruunasi wet look -kampaus.

Monet vertasivat tyyliä Kim Kardashianin tyyliin Met-gaalassa vuonna 2019. Kimillä oli tuolloin yllään Thierry Muglerin läpikuultava mekko ja samantyylinen wet look -kampaus.