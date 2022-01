Amerikkalainen tähtijuontaja Jimmy Fallon julkaisi harvinaisen päivityksen suomalaissukuisesta vaimostaan – joka tuskin saa koskaan tietää kirjoituksesta

Jimmy Fallon ja Nancy Juvonen ovat olleet yhdessä jo vuodesta 2005.

Saturday Night Live -viihdesarjasta ja The Tonight Show’sta tunnettu juontaja Jimmy Fallon kirjoitti Instagramiin romanttisen päivityksen pitkäaikaisesta puolisostaan, suomalaissukuisesta Nancy Juvosesta.

– Tämä on sen kunniaksi, että meille tulisi paljon lisää yhteisiä vuosia itkunauraen, Fallon kirjoittaa.

– Et koskaan tule lukemaan tätä, koska et ole sosiaalisessa mediassa, mutta kuten kaikki tiedämme, nämä julkaisut tulevat olemaan täällä ikuisesti, joten olen varma, että lapsemme näkevät tämän jonain päivänä ja sanovat, että luoja, olipa isä romanttinen, Fallon jatkaa.

Fallon, 47, ja elokuvatuottajana työskentelevä Juvonen, 54, ovat olleet naimisissa vuodesta 2007. Pariskunnalla on yhdessä kaksi lasta: 7-vuotias Frances Cole ja 8-vuotias Winnie Rose.

Juvonen on syntynyt Kaliforniassa, mutta hänellä on suomalaiset sukujuuret. Hän kertoi juuristaan Kaleva-lehdelle vuonna 2003:

– Uskoisin että juureni ovat iskostaneet minuun periksiantamattomuutta. Kotipihallamme oli aina tangossa Suomen lippu ja sitä katsottiin aina pitkään, mutta me emme siitä välittäneet, hän selitti juuriensa merkityksestä.

Juvonen kävi 2000-luvun alussa Suomessa tapaamassa sukulaisiaan.

– Isoisäni puhui aina pelkästään suomea, ja isoäitini omistautui täysin suomalaiselle tapakulttuurille. Kävin muutama vuosi sitten tapaamassa sukulaisiani Suomessa parin viikon verran, mikä oli todella unohtumaton ja avartava kokemus.

Pariskunta on esiintynyt yhdessä The Tonight Show’ssa heidän yhteisessä Ask The Fallons -osuudessaan. Videoklipeillä pariskunta on kertonut katsojille muun muassa ajatuksiaan pitkästä avioliitosta.

Good Housekeeping -lehden mukaan pariskunta tapasi toisensa ensimmäisen kerran vuonna 2005 heidän yhteisen ystävänsä Drew Barrymoren kautta. Kaksi vuotta myöhemmin he olivat jo naimisissa.

Vaikka pariskunta on pitänyt yhteisen elämänsä varsin yksityisenä, Fallon on kertonut julkisuudessa heidän viisi vuotta kestäneestä yrityksestään saada vauva. Fallon kertoi pitkästä yrittämisajasta samalla kun jakoi maailmalle ilouutisen esikoisen tulosta.

– Yritimme todella pitkään, viisi vuotta. Jokainen joka on yrittänyt lasta pidempään tietää, että se on vain kauheaa, Fallon sanoi Today-ohjelman haastattelussa vuonna 2013.

He päätyivät käyttämään sijaissynnyttäjää molempien tyttäriensä kohdalla. Esikoistytär syntyi lopulta 23. heinäkuuta 2013.