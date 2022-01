Jenni Vartiainen poseeraa viimeisillään raskaana Instagramissa – elää nykyään perhearkea New Yorkissa

Laulaja odottaa toista lastaan, joka voi syntyä koska tahansa.

Laulaja Jenni Vartiainen julkaisi Instagramissa kuvan, jossa hän poseeraa viimeisillään raskaana.

Any minute now, Vartiainen kirjoittaa kuvatekstissä.

Vartiainen odottaa puolisonsa kanssa toista lastaan. Heidän ensimmäinen lapsensa syntyi lokakuussa 2019.

Vain elämää -ohjelmasta tuttu laulaja on asunut viime vuodet perheensä kanssa New Yorkissa pilvenpiirtäjässä 150 metrin korkeudessa.

38-vuotias laulaja kertoi kuulumisiaan IS:n haastattelussa heinäkuussa 2020. Vartiainen iloitsi tuolloin esikoislapsensa tuomasta onnesta.

– Meillä on kotona kaikki tosi hyvin. On ollut ihanaa, että on tämä pieni valo vierellä koko ajan. Olen siis todella onnekas, että lähellä on kaikesta huolimatta paljon myös onnen aiheita, hän sanoi.

Korona painoi Vartiaisen mieltä haastattelun aikana.

– Se oli todella tukalaa, kun samaan aikaan murehdin Suomessa asuvien läheisteni puolesta ja samaan aikaan täällä tilanne oli todella surullinen. Mitään tällaista ei ole joutunut aiemmin kokemaan.

Vartiainen on pitänyt musiikkiurallaan hiljaiseloa tuoreen vanhemmuutensa ajan. Hän on yksi Suomen menestyneimmistä popartisteista, ja vuonna 2010 ilmestynyt Seili-albumi on yksi kaikkien aikojen myydyimmistä kotimaisista levyistä.

Vartiainen tuli tunnetuksi Popstars-ohjelmasta, jonka kautta hän päätyi Gimmel-tyttöbändiin. Laulaja sanoi HS:n haastattelussa kaksi vuotta sitten, että kohtasi Gimmelin takia uransa alussa paljon tytöttelyä ja vähättelyä, mutta siitä oli tavallaan myös etua.

– Jos et aloita nollasta vaan vähän jopa miinukselta ja onnistut, niin efekti on tosi väkevä, laulaja sanoi.

Samassa haastattelussa hän kertoi, millaista oli tehdä Seili-levy entisen puolison Jukka Immosen kanssa:

– Me oltiin Jukan kanssa maanisia. Siis aivan sairaita. Oltiin siinä vaiheessa asuttu ehkä viisi vuotta yhdessä, ja se oli eka asia aamulla mistä puhuttiin, ja vika asia illalla. Ei ollut olemassa mitään muuta maailmaa, oltiin vain me kaksi studiossa ja se oli ihanaa.