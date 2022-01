Danny päätti vuotensa kryptiseen somepäivitykseen, jossa hän avautuu muun muassa huhutusta kolmiodraamasta ja hänen ja ex-puolisonsa Erika Vikmanin uudelleen lämmenneistä väleistä.

Iskelmätähti Dannyn, 79, ympärillä on viime päivinä pyörinyt huhuja ”kolmiodraamasta”, joka hänellä olisi Erika Vikmanin ja Helmi Loukasmäen kanssa. Huhuista ovat uutisoineet ainakin Iltalehti ja Seiska.

Nyt Danny kumoaa ilmassa vellovat huhut tuoreessa somepäivityksessään, jossa hän toteaa yksiselitteisesti, ettei mitään kolmiodraamaa ole olemassa. Samassa päivityksessä iskelmälegenda tyrmää myös väitteen siitä, että Helmi Loukasmäki ”roikkuisi” hänessä millään tavalla.

Danny avaa kolmikon suhdetta aavistuksen hämäräksi jäävässä Instagram-kirjoituksessa. Vuoden viimeiseen Instagram-julkaisuunsa hän lisäsi yhteiskuvan hänestä ja Helmi Loukasmäestä.

– Heippa, en voi vahvistaa ajatusta kolmiodraamasta, koska mitään draamaa ei ole, Danny tervehtii someseuraajiaan.

– Helmi, alunperin yhteistyökumppanini, on hieno ja mitä mainioin lähimmäinen, joka on ja on ollut paikalla ja jatkanut yhteistyötämme ja elämäämme pyynnöstäni. Hän on ahkera, lahjakas, osaava ja vastuullinen kanssaihminen. Helmi ei ole elämässäni vasten tahtoani, joten kysymys ei ole mistään roikkumisesta, tai siitä, että jokin paikka olisi luovutettava, kuten pahaa ilmapiiriä luova henkilö tahtoisi, Danny kirjoittaa.

Kirjoituksessaan mies sanoo toistamiseen, että hänen ja Helmin välinen ihmissuhde perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä heidän tapansa elää pitäisi kuulua muille.

– Yhteisestä sopimuksesta elämme, päivän kerrallaan.

Kirjoituksensa päätteeksi Danny kertoo iloitsevansa sitä, että hänen ja hänen ex-puolisonsa Erika Vikmanin välit ovat parantuneet ja lähentyneet eron jälkeen.

– En ole aiemminkaan katkaissut ihmissuhteitani, vaikka ne olisivat päätyneet eroon. Haluan, että ihmissuhteeni voivat hyvin, Danny sanoo.

Danny ja häntä 50 vuotta nuorempi Erika Vikman tapasivat ensimmäisen kerran Seinäjoen tangomarkkinoilla kesällä 2015. Pari vietti yhteistä aikaa loppukesällä ja molemmat huomasivat, että heidän välillään oli muutakin kuin ammatillista kiinnostusta.

Kaksikko salasi suhteensa pitkään, vaikka huhuja romanssista kuultiin jo keväällä 2016. Saman vuoden syksyllä Danny ja Erika kuvattiin yhdessä hotellin uima-altaalla Rodoksella, jonka jälkeen suhdetta ei käynyt enää kiistäminen.

Erika Vikman ja Danny poseerasivat Ilta-Sanomille yhdessä syksyllä 2018.

Syyskuussa 2020 Danny ja Erika kertoivat eroavansa virallisesti. Erouutisen jälkeen julkisuuteen alkoi tipahdella tietoja uskottomuudesta. Tänä vuonna julkaistussa Dannyn elämäkerrassan mukaan Erikalla oli suhde teatterissa työskennelleen vastanäyttelijänsä kanssa.

Erika on sittemmin todennut, että he molemmat olivat yhtä lailla syypäitä suhteen päättymiseen ja vain he kaksi tietävät eron todelliset syyt.

