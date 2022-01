Harry Potter -tähti avoimena isyydestään – paljastaa, miten lapsen syntymä vaikutti rooliin synkässä sarjassa

Rupert Grint tähdittää parhaillaan psykologista kauhusarja Servantia. Lapsen syntymä sai hänet näkemään oman roolinsa uudessa valossa.

Harry Potter -elokuvasarjan Ron Weasleyna kuuluisuuteen ponnahtanut Rupert Grint, 33, hehkuttaa avoimesti isyyttään Entertainment Tonightin haastattelussa. Grint ja hänen pitkäaikainen naisystävänsä Georgia Groome, 29, saivat esikoislapsensa vuonna 2020.

– Se on mahtavaa. Rakastan olla isä. Se on yksinkertaisesti parasta, Grint sanoo.

– On uskomatonta, miten se ikään kuin peittää alleen kaiken muun, hän jatkaa.

Grint kertoo, että isyys on muuttanut hänen näkökulmaansa elämästä.

Grintin ja Groomen tytär Wednesday on nyt noin vuoden ikäinen. Tieto Groomen raskaudesta tuli julkisuuteen huhtikuussa 2020, kun heidät bongattiin yhdessä kaupassa. Pian tämän jälkeen parin edustaja vahvisti uutiset. Edustaja ei kertonut, kuinka pitkälle raskaus on edennyt.

Grint esitteli lastaan ensimmäistä kertaa julkisuudessa, kun hän liittyi Instagramiin vuoden 2020 marraskuussa. Ensimmäisessä julkaisemassaan kuvassa hän pitelee sylissään pientä vauvaansa.

Grint on tähdittänyt vuodesta 2019 alkaen psykologista kauhusarjaa Servantia, jonka kolmas tuotantokausi alkaa tammikuussa. Hän kertoo, että hänen tyttärensäkin on päässyt vierailemaan kuvauksissa.

– Hän kuvitteli olevansa Seesamtiellä, Grint kertoo viitaten suosittuun yhdysvaltalaiseen lastenohjelmaan.

Sarjassa päähenkilöiden vauva kuolee vain muutaman kuukauden ikäisenä. Grintin mukaan isäksi tuleminen kesken sarjan kuvausten vaikutti hänen ajattelumaailmaansa ja siihen, miten hän katsoo omaa rooliaan sarjassa.

– Se on todellakin muuttanut näkökulmiani. Isäksi tulemisen jälkeen minulla on parempi käsitys siitä, mitä sellainen voi tehdä perheelle. Sellaista menetystä ei pysty kuvittelemaan. Minulle on melko vaikeaa kohdata sitä suoraan, se vain tuntuu käsittämättömältä, Grint sanoo.

Grint ja Groome tapasivat toisensa samana vuonna, kun Harry Potter -elokuvasarjan viimeinen osa Harry Potter ja kuoleman varjelukset osa 2 tuli elokuvateattereihin. He ovat siis pitäneet yhtä jo yli 10 vuoden ajan.

Ensimmäisen Harry Potter -elokuvan ensi-illasta tuli vuonna 2021 kuluneeksi tasan 20 vuotta. Sen kunniaksi HBO Maxissa julkaistiin uudenvuodenpäivänä erikoisjakso, jossa elokuvasarjan päätähdet kohtasivat toisensa pitkästä aikaa.

