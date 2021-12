Miljardöörin 50 miljoonan superjahti upotti tankkerin – täydessä lastissa ollut alus vajosi Atlantin pohjaan

65-metrinen luksusjahti törmäsi päin kaasutankkeria jouluaattona Bahamasaarten edustalla.

Miljardööri JR Ridingerin omistama 51 miljoonan dollarin (noin 45 miljoonan euron) arvoinen superjahti Utopia IV törmäsi jouluaattona kaasutankkeriin Atlantin valtamerellä Bahamasaarten edustalla.

Asiasta uutisoivan Page Sixin mukaan luksusjahti törmäsi Tropic Breeze -tankkerin perään aiheuttaen sen uppoamisen. Tankkeri oli 49 metriä pitkä ja kantavuudeltaan 750 tonnia.

Tankkerin kaikki seitsemän miehistön jäsentä saatiin pelastettua lähistöllä liikkuneen toisen superjahdin kyytiin. Alus upposi meren pohjaan noin 600 metrin syvyyteen, eikä sitä saada turvallisesti nostettua ylös.

Uponneen tankkerin omistava Maritime Management -yhtiö kertoo karibialaiselle uutissivusto CNW:lle, että kaikki lastina olleet kaasut ovat vettä kevyempiä ja haihtuvat ilmaan, joten ympäristölle ei aiheudu onnettomuudesta haittaa.

Superjahteihin erikoistuneen Boat International -sivuston mukaan on toistaiseksi epäselvää, millaisia vaurioita onnettomuuden aiheuttaneelle Utopia IV -jahdille aiheutui. Sivuston mukaan sosiaalisessa mediassa jaettujen kuvien perusteella on kuitenkin pääteltävissä, että alus on saanut iskun keulaan paapuurin puolelle.

Bahaman liikenneministeriön mukaan Utopia IV:n sisään alkoi vuotaa vettä pian törmäyksen jälkeen ja rannikkovartiosto saattoi sen satamaan Bahaman pääkaupunkiin Nassauhun.

63 metrinen Utopia IV on kaikilla mukavuuksilla varusteltu luksusjahti, joka valmistettiin vuonna 2018 italialaisella Rossinavin telakalla.

Toistaiseksi on epäselvää, oliko JR Ridinger itse jahtinsa kyydissä onnettomuushetkellä.

63-metrinen Utopia IV -luksusjahti on rakennettu italialaisella Rossinavin telakalla vuonna 2018, ja vuonna 2021 se siirtyi JR Ridingerin omistukseen. Aluksessa on tilaa 12 matkustajalle ja 13:lle miehistön jäsenelle.

Jahdin sisätilat on sisustettu Hermesin ja Armanin kaltaisilla luksusmerkeillä, ja mukavuuksiin kuuluvat muun muassa lasipohjainen uima-allas sekä omistajan sviitistä löytyvä poreallas.

JR Ridinger on amerikkalaisten suuryritysten Market American ja Shop.comin toimitusjohtaja. Hän on perustanut yritykset vaimonsa Loren Ridingerin kanssa.