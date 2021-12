Ernest Lawson julkaisi herkän kuvan hääpäivänään – ylistää Nelli-vaimoaan omalaatuisella runolla

Ernest Lawson viettää Nelli-vaimonsa kanssa kuudetta hääpäiväänsä. Juhlan kunniaksi Lawson kirjoitti ”sopivan siirappisen” runon vaimolleen.

Näyttelijä Ernest Lawson viettää tänään Nelli-vaimonsa kanssa kuudetta hääpäiväänsä. Sokerihäiden kunniaksi Lawson julkaisi Instagram-tilillään parin tunteikkaan hääkuvan, jonka kylkeen hän kirjoitti vaimolleen ”sopivan siirappisen” runon.

”Mää rakastan sua eniten, enemmän ku pullaa / Yhä edelleen sun söpöys saa mun sydämeni sullaan / Kiitos että tahdoit mun kanssa ikuisesti olla / Oot vaimoista parhain, voitat muut kuusi-nolla / Me ollaan pari, perhe ja tiimi / Vahvimpia yhdessä – toisin kuin nää riimit.” Lawson kynäilee.

Kuva on kerännyt lyhyessä ajassa lukuisia onnitteluja Lawsonin seuraajilta. Onnittelijoiden joukossa on myös Lawsonin tanssiparina Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa tänä syksynä nähty Anniina Koivuniemi. Lawson ja Koivuniemi voittivat koko kilpailun.

– Ihanat te, onnea hääpäivään! Koivuniemi kirjoittaa sydänemojien kera.

Onnea parille ovat toivottaneet myös Lawsonin Putous-kollegat Kiti Kokkonen ja Jenni Kokander.

Lawson on aiemminkin juhlistanut hääpäiväänsä sosiaalisessa mediassa. Viime vuonna Lawson julkaisi mustavalkoisen kuvan hääpäivältään ja paljasti, mitä sanoi vaimolleen tuolloin.

– Viis vuotta sitten kuiskasin sun korvaan: ”Tykkään susta enemmän ku donitseista. Eli aika tosi paljon”, Lawson kertoi.

Lawson on ”siviiliammatiltaan” opettaja. Hän tapasi nykyisin erityisopettajana työskentelevän vaimonsa vuonna 2011, kun molemmat opiskelivat opettajiksi. Kaksikko ihastui toisiinsa, kun he molemmat esiintyivät koulunsa speksissä, jossa Lawson esitti pääosaa ja vaimo oli tanssijana.

– Jos rehellisiä ollaan, niin hänhän oli ihan out of my league, Lawson kertoi Ilta-Sanomille vuonna 2018.

– Hän oli paljon kauniimpi, viisaampi ja ennen kaikkea coolimpi kuin mitä minä ikinä olin. Olin itse bändinörtti, kun hän taas oli koko produktion coolein ja kaunein tanssija.

– En tiedä, mikä mielenhäiriö hänellä oli, kun hän myös osoitti kiinnostusta minua kohtaan. Ei siinä ollut mitään järkeä. Onneksi hän näki hölmöyteni läpi, että tässä voisi olla oikeasti ihminen, joka haluaa, että hänellä on kaikki maailmassa hyvin.

Pari meni naimisiin uudenvuodenaattona vuonna 2015. Heillä on kaksi tytärtä, jotka ovat syntyneet vuosina 2017 ja 2020. Liitto ei kuitenkaan ole ollut pelkkää onnea ja auvoa, sillä viime syksynä Lawson paljasti Instagram-tilillään parin kokeneen keskenmenon vuonna 2019.

– Se suru oli murskaava. Tuntui että tukehtuu. On se vieläkin siellä. Välillä muistuttaa itsestään. Mutta nyt siihen suruun on tullut uusia sävyjä. Merkityksiä. Ymmärrystä siitä, että ilman tuota menetystä meidän perhe ei olis just tällänen. Ja että ilman sitä menetystä me ei oltais saatu meidän toista, täydellistä tytärtä, Lawson kirjoitti.

