Jani Toivola julkaisi harvinaisen kuvan kauan kadoksissa olleesta veljestään – yhdennäköisyyttä ei voi olla huomaamatta

Jani Toivola ja hänen velipuolensa Daniel saivat kuulla toisistaan vasta aikuisiällä. Toivola ei ollut tuolloin kuullut isästään lähes 30 vuoteen.

Jani Toivola sai kuulla yli 10 vuotta sitten, että hänellä on Saksassa aikuinen velipuoli.

Vihreiden entinen kansanedustaja, näyttelijä-juontaja Jani Toivola julkaisi Instagram-tilillään harvinaisen yhteiskuvan veljensä Danielin kanssa. Toivolalla ja Danielilla on yhteinen kenialainen isä, mutta he saivat tietää toisistaan vasta aikuisiällä yli 10 vuotta sitten.

Kuvaa katsoessa ei voi olla huomaamatta veljesten yhdennäköisyyttä, sillä he ovat kuin samasta puusta veistetyt. Tämän panivat merkille myös Toivolan seuraajat. Kaksikko poseeraa hymyillen kameralle kädet toistensa harteilla.

– Tää on neljäs kerta kun me kohdataan. Edelleen ajatus siitä, että mulla on veli, tuntuu hassulle ja jännittävälle. Aavistuksen pelottavalle. Ja tosi hyvälle, Toivola kirjoittaa.

– Viime päivät me on muisteltu ja täytetty aukkoja. Naurettu isälle. Ihmetelty isää. Arvuuteltu sen liikkeitä ja ajatuksia. Viimeisiä hetkiä. Sukua Keniassa. Siihen liittyviä odotuksia ja ristiriitoja. Asioita joista on puhuttu ja joista vaietaan, Toivola kertoo.

Toivola kertoo, että hän ja Daniel haaveilevat yhteisistä projekteista ja pohtivat, kantaako heidän veljeytensä.

– Että millaiseksi se lopulta muovautuu. Että onko se enemmän satunnaisia kohtaamisia vai jotain syvenevää, Toivola pohtii todeten, että tulevaisuus on pitkälti heidän omissa käsissään.

Toivola kertoi vuonna 2009 Ilta-Sanomille, että oli saanut pari vuotta aiemmin äidiltään hämmentävän puhelun kesken ravintolaillan. Hänelle oli löytynyt ennen tuntematon velipuoli Saksasta. Isästään Toivola ei ollut tuolloin kuullut lähes 30 vuoteen.

Äitikään ei tiennyt mitään veljestä eikä siitä, oliko Janin isä enää elossa. Mutta sitten Saksasta soitettiin ja kysyttiin, onko hänellä poika nimeltä Jani ja onko Harry Vinsent Mapesa pojan isä. Kyllä on.

Tutustuminen johti lopulta siihen, että Toivola matkusti yhdessä veljensä kanssa Keniaan Webuyen kaupunkiin, josta heidän isänsä on kotoisin.

Kaksivuotiaana Jani Toivola asui suomalaisen äitinsä kanssa Tanskassa. Kenialainen isä ei koskaan asunut samassa kodissa, mutta kävi joskus Ruotsista katsomassa poikaansa. Kun Toivola muutti äitinsä kanssa Helsinkiin, yhteys isään katkesi.

Isästään hän sai lapsuutensa aikana tietää vain sen vähän, mitä äiti pystyi kertomaan. Eikä Toivola juuri kysellyt. Jossain vaiheessa hän kuitenkin alkoi kehitellä tarinoita ja kertoa ihmisille isän matkoista. Tarinat lähtivät lentoon ja elivät lopulta omaa elämäänsä. Äidiltä piti välillä tarkistaa, mikä olikaan totuus.

– Aika harvoin häntä kuitenkin mietin, koska mulla oli äiti, isäpuoli ja siskot. Ei minulta puuttunut mitään palasta, Toivola kertoi IS:lle vuonna 2009.