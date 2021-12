Panu Rajala vietti ensimmäistä jouluaan vaimonsa yllättävän kuoleman jälkeen – selvisi surustaan kuningatar Elisabetin keinoin

Panu Rajala muistelee blogissaan keväällä yllättäen kuollutta Marja-vaimoaan.

Kirjailija ja tutkija Panu Rajala kertoo blogissaan ensimmäisestä joulustaan ilman keväällä kuollutta vaimoaan Marja Norhaa. Hän viittaa tiistaina julkaisemassaan tekstissään kuningatar Elisabetin joulupäivän puheeseen, jossa Elisabet puhui niin ikään keväällä menehtyneestä aviomiehestään prinssi Philipistä.

– Uskon samoin kuin kohtalontoverini kuningatar Elisabeth: ensimmäinen joulu puolison menetyksen jälkeen on raskain. Mutta siitä selviää kuten hän puheessaan kertoi, muistelemalla menneen elämän hyviä puolia, Rajala aloittaa blogitekstinsä.

Marja Norha kuoli 27. maaliskuuta, prinssi Philip puolestaan 9. huhtikuuta. Heidät molemmat haudattiin samana päivänä, lauantaina 17. huhtikuuta, Philip Windsorissa ja Norha Hämeenkyrössä.

Rajala kertoo löytäneensä samoja keinoja menetyksestä selviämiseen kuin kohtalontoverinsa Elisabet, joka mainitsi puheessaan Philipin vekkulimaisuuden ja kyvyn löytää hauskuutta mistä tahansa tilanteesta.

– Kysyin joskus Marjalta, kuinka hän on selvinnyt entisen elämänsä vaikeuksista. Mikä eteen, kun elämän näyttää kolhivan kohtuuttomasti? Hän sanoi, että ”mulla on aina ollut omaa hauskaa, kaiken varalta”. Sama strategia siis kuin Philipillä. He poistuivat peräkkäin viime keväänä, kumpikin laillaan, Rajala kirjoittaa.

Rajala kertoo joulun sujuneen Helsingissä ”vaivattomasti ja varmalla tyylillä”. Joulukuusi kaupunkiasuntoon oli tuotu kotoa Hämeenkyröstä ja vieraita kävi pitkin pyhiä.

– Tyttäret avustivat järjestelyissä, vaikka Heidi onneton oli altistuneena karanteenissa. Pienellä väellä mentiin sääntöjen mukaisesti. Kaappi on vieläkin puolillaan jouluruokia, sen kun keräilet ja nautiskelet.

Rajalan mukaan koronatilanteen vuoksi sulkeutunut yhteiskunta tarjoaa tervetulleen tauon elämään, kun suunniteltu teatterikäyntikin peruuntui. Hän kertoo nautiskelevansa ajastaan kirjoja lukien, radiota kuunnellen ja televisiota katsellen.

– Rannassa on raikkaat lenkkeilytuulet, meri höyryää jäässä. Ei niin mitään puutu – paitsi rakasta puolisoa.

Panu Rajala ja Marja Norha asuivat Hämeenkyrössä. Rajalalla on myös kaupunkiasunto Helsingissä, jossa hän vietti jouluaan tänä vuonna.

Rajala kertoi vaimonsa viimeisistä hetkistä IS:lle maaliskuun lopussa. Vuodesta 2005 asti kihloissa ollut pariskunta istui kaikessa rauhassa olohuoneessa kakkoskodissaan Hämeenkyrössä, kun Norha sai äkillisen päänsäryn.

– Marja sai yhtäkkisen kovan päänsäryn ja soitin ambulanssin. Sekuntiakaan ei hukattu. Ambulanssi tuli viidessä minuutissa. Kyllä Suomessa terveydenhuolto toimii, Rajala kertoi IS:lle.

Ambulanssissa Norha menetti tajuntansa ja illalla sairaalasta soitettiin, ettei mitään ole tehtävissä.

– Hän oli aivokuollut. Sanoimme, että ei yritetä. Marja oli tehnyt hoitotahdon, ettei saa pitää laitteissa hengissä.

Norha oli Rajalan kolmas vaimo. Ensimmäisestä avioliitostaan Elina Ylivakerin kanssa Rajala jäi leskeksi vuonna 1988. Sittemmin hän meni naimisiin laulaja Katri Helenan kanssa, josta hän erosi vuonna 2004.

Panu Rajala ja Marja Norha menivät kihloihin 2005 Pariisissa. Heidät vihittiin 7.7.2007. Liitto on Panu Rajalan kolmas.

