Sarah Jessica Parkerilta yksiselitteinen reaktio Chris Nothin yllä vellovaan kohuun – on erityisen huolissaan yhdestä asiasta

Chris Nothiin kohdistuvat seksuaalirikossyytökset vaikuttavat suuresti koko Sinkkuelämää-sarjan ja sen jatko-osan tuotantotiimiin.

Sinkkuelämää-sarjasta tuttu näyttelijä Chris Noth, 67, joutui pari viikkoa sitten kohun keskelle, kun kaksi yhdysvaltalaisnaista syytti häntä vuosina 2004 ja 2015 tapahtuneista raiskauksista. Sittemmin myös kaksi muuta naista on esittänyt seksuaalisen ahdisteluun liittyviä syytöksiä näyttelijää vastaan.

Yhdysvaltalaislehti US Weeklyn mukaan Nothin näyttelijäkollega Sarah Jessica Parkerin, 56, sydän on särkynyt mieheen kohdistuneiden seksuaalirikossyytösten vuoksi.

Parker on raivoissaan siitä, että syytökset asettavat ikävään valoon koko Sinkkuelämää-sarjan ja sen And Just Like That -nimisen jatko-osan, joka sai ensi-iltansa joulukuun alussa.

– Hän on hyvin suojelevainen roolihahmoaan Carrieta kohtaan. Hän on raivoissaan siitä, että kaikki sarjan tekijät ovat joutuneet (syytösten vuoksi) vaikeaan tilanteeseen, Parkerille läheinen lähde kertoo US Weeklylle.

– Kysymys ei ole rahasta, vaan pikemminkin siitä, millaisen perinnön hän jättää jälkeensä. Carrien hahmon oli tarkoitus auttaa naisia, mutta nyt naisia on satutettu, hän jatkaa.

Sarah Jessica Parker ja Chris Noth ovat näytelleet rakastavaisia vuosikymmenien ajan.

And Just Like That -sarjan ensimmäinen jakso päättyi Nothin roolihahmon Mr. Bigin dramaattiseen kuolemaan. US Weeklyn mukaan Parker joutui hyvästelemään Mr. Bigin kahteen kertaan: ensimmäisen kerran sarjan kuvauksissa ja toisen kerran Nothiin kohdistuneiden syytösten jälkeen.

– Hänestä tuntuu, että Mr. Big kuoli kahdesti.

Vaikka Parkerilla ei ole osaa eikä arpaa Nothiin kohdistuviin syytöksiin, hän potee huonoa omatuntoa tilanteeseen vuoksi.

– Hän suhtautuu rooliinsa Carrie Bradshaw’na hyvin vakavasti. Suuri vaikutusvalta tuo mukanaan suuren vastuun. Vaikka Parker tietää, ettei kohu koske häntä, hän tuntee pettäneensä kaikki.

Lähde korostaa, että Nothiin kohdistuvat syytökset tulivat Parkerille täytenä yllätyksenä ja hän yrittää edelleen käsitellä tapahtunutta.

Sarah Jessica Parkerin mukaan Chris Nothiin kohdistuvat syytökset satuttavat kaikkia sarjan näyttelijöitä.

Viime viikolla Sinkkuelämää-tähdet Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ja Kristin Davis ottivat julkisesti kantaa Nothiin kohdistuviin syytöksiin.

– Olemme surullisia kuullessamme tällaisia syytteitä Chris Nothista, näyttelijät kirjoittivat lausunnossaan.

– Tuemme naisia, jotka ovat astuneet esiin ja jakaneet kivuliaat kokemuksensa. Tiedämme, että sen on ollut erittäin vaikea tehtävä, ja me kiitämme heitä siitä, he jatkoivat.

Chris Noth on kiistänyt häneen kohdistuvat syytökset.

– Minua kohtaan esitetyt syytökset vuosia sitten tapaamieni henkilöiden toimesta ovat kategorisesti valetta. Tarinat olisivat voineet olla 30 vuoden tai 30 päivän takaa – ei tarkoittaa aina ei – se on raja, jota en ole ylittänyt, Noth kommentoi The Hollywood Reporterille ensimmäisten syytösten julkaisemisen yhteydessä.

– Kohtaamiset tapahtuivat yhteisymmärryksessä. On vaikeaa olla kyseenalaistamatta tarinoiden julkitulon ajoitusta. En tiedä, miksi ne tulivat esiin nyt, mutta tämän tiedän: En käynyt näiden naisten kimppuun, hän jatkoi.

Noth on menettänyt syytösten julkitulon jälkeen agenttinsa sekä saanut potkut The Equalizer -sarjasta.