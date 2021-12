Kanye West piipahti Tom of Finlandin liikkeessä – ikuistettiin kuviin farkuissa ja hupparissa

Tyylitajustaan tunnettu Kanye West arvostaa suomalaissuunnittelijan kädenjälkeä.

Kanye West tutki Tom of Finland -liikkeen vaaterekkiä kaikessa rauhassa.

Räppäri Kanye West, 44, tunnetaan musiikkinsa ja erikoislaatuisten tempaustensa lisäksi pettämättömästä tyylitajustaan. Hän tiettävästi antoi pukeutumisvinkkejä jopa entiselle puolisolleen sometähti Kim Kardashianille.

West, joka tunnetaan nykyisin virallisesti nimellä Ye, luottaa mitä ilmeisemmin myös suomalaiseen kädenjälkeen. Viime viikolla hänet nimittäin ikuistettiin kuviin Los Angelesissa sijaitsevassa Tom of Finland -vaateliikkeessä.

Kyseisessä liikkeessä myytävät tuotteet ovat saaneet innoituksensa edesmenneen suomalaistaiteilija Tom of Finlandin eli Touko Laaksosen teoksista.

Westin vierailusta kerrottiin liikkeen omalla Facebook-sivulla.

– Me emme ole mikä tahansa kauppa, vaan olemme siisti kauppa! Kiitos Kanye West, että vierailit liikkeessämme, liikkeen Facebook-sivulla kirjoitetaan.

Julkaisun oheen on liitetty kuva tummiin farkkuihin ja tummansiniseen huppariin pukeutuneesta Westistä, joka tutkii vaaterekkiä varsin keskittyneen näköisesti. Päässään räppärillä on musta lippalakki.

Toiseen julkaisun oheen liitettyyn otokseen on ikuistettu kiitoskortti, jonka liike antoi Westille vierailun jälkeen.

– Kiitos, että tulit ostoksille kanssamme. Odotamme seuraavaa vierailuasi innolla, kortissa kirjoitetaan.

Facebook-julkaisusta ei selviä, millaisia shoppailulöytöjä West vierailullaan teki.

Kanye West on yksi maailman menestyneimmistä räppäreistä. Hän on levyttänyt uransa aikana yhteensä kymmenen albumia, joista viimeisin julkaistiin tänä vuonna. Donda-nimisen albumin julkaiseminen lykkääntyi kerta toisensa jälkeen, mutta lopulta se näki päivänvalon elokuun lopussa. Hän on kunnostautunut myös vaatesuunnittelijana.

Uuden albumin julkaisemisen lisäksi Westin viimeisintä vuotta on värittänyt vaikea avioeroprosessi tosi-tv-tähti Kim Kardashianin kanssa. Pariskunta ehti olla naimisissa lähes seitsemän vuoden ajan, ja heillä on neljä yhteistä lasta.

Kim Kardashian ja Kanye West olivat naimisissa lähes seitsemän vuotta.

Kardashian haki avioeroa miehestään jo helmikuussa, mutta eroprosessi on edelleen kesken. Viime kuukausien aikana West on esittänyt useaan otteeseen toiveen siitä, että pariskunta palaisi takaisin yhteen.

Näin ei kuitenkaan ole tapahtumassa, sillä sekä Kardashian että West ovat löytäneet elämäänsä uudet kumppanit. Lisäksi joulukuun puolivälissä uutisoitiin, että Kardashian haluaisi jouduttaa parin eroprosessia entisestään.