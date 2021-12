Kansainvälinen YouTube-tähti lennätti tyttöystävänsä lemmenlomalle Lappiin – sitten tapahtui jotain, mikä laittoi koko matkasuunnitelman uusiksi

Joe Suggin tyttöystävä Dianne Buswell sairastui koronaan kesken unelmien lomareissun. Ennen positiivisen testituloksen saamista pariskunta ehti tutustua Rovaniemen ravintolatarjontaan.

Brittiläinen tubettaja Joe Sugg, 30, matkusti joululomaksi Lappiin yhdessä naisystävänsä Dianne Buswellin, 32, kanssa. Pariskunnan unelmien reissu sai kuitenkin ikävän käänteen, kun Buswellilla todettiin juuri ennen joulua koronatartunta ja kaksikko joutui jäämään eristyksiin lumiseen Pohjolaan.

Keskiviikkoiltana Sugg julkaisi ensimmäisen Youtube-videon pariskunnan epäonniselta lomareissulta. Videolla nähdään, miten pariskunta matkustaa Britanniasta Lappiin. He lentävät kotimaastaan Helsinkiin, jossa he vaihtavat konetta jatkaakseen matkaa kohti lopullista kohdettaan Rovaniemeä.

– Lentokone on täynnä perheitä ja lapsia, jotka ovat lähdössä reissuun todella innoissaan. Tuntuu, että mekin olemme lapsia ja ihan yhtä innoissamme, Buswell kertoo videolla.

Lennon aikana pariskunta nauttii mustikkamehua sekä lounasta samppanjan kera.

– Rakastan suomalaista ruokaa. Se on todella hyvää, Buswell toteaa esitellessään annostaan.

Joe Sugg ja Dianne Buswell tutustuivat toisiinsa Britannian Tanssii tähtien kanssa -ohjelman kuvauksissa vuonna 2018.

Kun kaksikko vihdoin saapuu perille Lappiin, on ilta jo hämärtynyt. He suuntaavat kohti Rovaniemellä sijaitsevaa Arctic TreeHouse -luksushotellia, jossa on vuosien varrella majoittunut monia julkisuudesta tuttuja henkilöitä.

Kyseinen hotelli oli myös Suggille ja Buswellille entuudestaan tuttu, sillä he yöpyivät siellä myös edellisellä Lapin-lomallaan keväällä 2019.

Keskiviikkona julkaistulla videolla nähdään, miten pariskunta siemailee glögiä hotellin aulassa. Tämän jälkeen Sugg esittelee kameralle hulppeaa hotellihuonetta, jonka valtavasta ikkunasta avautuu näkymä lumiseen metsään. Hotellista kaksikko suuntaa viettämään iltaa paikalliseen ravintolaan, jossa he maistelevat toinen toistaan herkullisempia annoksia.

– Tilasimme juuri ruokaa ja panikoin vähän, sillä en tiennyt, mitä ottaisin. Kysyin tarjoilijalta apua ja hän suositteli minulle poroa, joten päädyin tilaamaan sitä, Sugg kertoo kameralle huolestuneen näköisenä.

Kun annoksen vihdoin saapuvat pöytään, Sugg ei joudu katumaan valintaansa.

– Tämä on todella hyvää. Oikein maukasta. Pahoittelut Petterille, mutta tämä on älyttömän hyvää.

Pariskunta nauttii illallisen aikana useita drinkkejä, minkä jälkeen he suuntaavat seikkailemaan pimeään lähimetsään.

– En näe, minne olen menossa. Apua! Olen eksynyt kylmyyteen. Olen eksynyt talven ihmemaahan, Sugg vitsailee keskellä hankea.

Keskiviikkona julkaistulle videolle on ikuistettu pariskunnan loman ensimmäinen päivä, eikä siitä selviä, montako päivää kaksikko ehti lomailemaan ennen Buswellin positiivista koronatestitulosta.

Videota on katsottu Youtubessa ensimmäisen 13 tunnin aikana lähes 40 000 kertaa, ja se on kerännyt valtaisen määrän kommentteja Suggin faneilta. Miehen Youtube-tilillä on yli 7 miljoonaa tilaajaa, ja Instagramissa hänellä on peräti 5,7 miljoonaa seuraajaa.

– Rakastan tätä! Mekin lennämme Suomeen neljän päivän päästä, enkä malta enää odottaa. Toivottavasti teillä oli hyvä reissu koronasta huolimatta, eräs fani kirjoittaa englanniksi.

– Lappi on yksi unelmieni lomakohteista. Toivon, että pystyisin muuttamaan joksikin aikaa Suomeen. Pakenisin sinne Yhdysvaltojen stressaavaa elämää, toinen jatkaa.

– Dianne osasi itseasiassa ääntää Rovaniemi-sanan todella hyvin! Ihanaa, että nautitte olostanne Suomessa, eräs suomalainen fani iloitsee.

Voit katsoa Suggin videon kokonaisuudessaan alapuolelta: