Asiantuntijoilta tyly tuomio prinssi Andrew’n tilanteesta viime yön käänteen jälkeen: ”Sietäisi tutista housuissaan”

Brittimedian mukaan prinssi Andrew’n maine meni sillä hetkellä, kun Ghislaine Maxwell tuomittiin seksirikolliseksi.

Jeffrey Epsteinin seksirikosvyyhdissä tapahtui viime yönä merkittävä käänne, kun hänen entinen naisystävänsä Ghislaine Maxwell, 60, tuomittiin oikeudessa syylliseksi useisiin seksuaalirikoksiin. Maxwellin todettiin houkutelleen ja teini-ikäisiä tyttöjä Epsteinin hyväksikäytettäväksi vuosina 1994–2004.

Lue lisää: Valamiehistö totesi Ghislaine Maxwellin syylliseksi useisiin seksuaali­rikoksiin

Samaiseen kohuun on yhdistetty myös Britannian prinssi Andrew, 61, jonka tiedetään olleen tekemisissä jo edesmenneen Epsteinin kanssa, ja joka on itse sanonut olleensa sitäkin läheisempi nyt tuomittuna seksirikollisena tunnetun Ghislaine Maxwellin kanssa.

Ghislaine Maxwell seurusteli Jeffrey Epsteinin kanssa useiden vuosien ajan 1990-luvulla.

Prinssiä vastaan on paraikaa vetämässä siviilikanne, jonka on nostanut yksi Epsteinin seksuaalirikosten uhreista, Virginia Giuffre, 38. Kanteessa Giuffre syyttää prinssiä häneen alaikäisenä kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Giuffren mukaan Andrew pakotti hänet seksiin muun muassa Ghislaine Maxwellin Lontoon-asunnolla.

Prinssin asianajajat vetosivat vastikään siihen, ettei New Yorkissa nostettu siviilikanne ole laillinen. Asianajajien mukaan oikeusistuimella ei ole kyseisessä kanteessa tuomiovaltaa, koska Giuffre ei ole todellisuudessa asunut Yhdysvalloissa kannetta nostaessaan.

Lue lisää: Prinssi Andrew kyseenalaistaa häntä vastaan nostetun siviilikanteen laillisuuden – asianajaja viittasi ”hiljattain esille nousseisiin todisteisiin”

Prinssi Andrew, Virginia Giuffre (tuolloin Roberts) sekä Ghislaine Maxwell poseerasivat yhdessä kameroille viimeksi mainitun asunnolla maaliskuussa 2001.

Nyt brittimediat spekuloivat kovaan ääneen sitä, miten Maxwellin saama tuomio vaikuttaa prinssi Andrew’n kohtaloon ja häntä vastaan nostettuun kanteeseen sekä oljenkorteen, johon asianajajat ovat viimeisimpänä tarttuneet.

Maxwellin oikeudenkäynnissä rikosten uhreja edustanut asianajaja Lisa Bloom on vakaasti sitä mieltä, että tuoreen tuomion myötä prinssi Andrew’n sietäisi ”tutista housuissaan”. Bloom sanoo Daily Mailille, ettei prinssi voi enää välttää oikeuden eteen joutumista pelkästään käytännön syihin vetoamalla.

– Hänen sietäisi tutista housuissaan. Tämä (Maxwellin tuomio) osoittaa sen, että valamiehistö on valmis päättämään syyllisyydestä, vaikka syyttäjätkään eivät olisi täydellisiä, Lisa Bloom sanoo Daily Mailille.

Bloom uskoo, ettei prinssin asianajajilla ole tässä tilanteessa enää paljoakaan tehtävissä, vaikka he löytäisivätkin epäjohdonmukaisuuksia Virginian lausunnoista.

– En vain usko, että he tulevat onnistumaan. Andrew’n kannattaisi olla todella huolissaan, asianajaja sanoo.

Prinssi Andrew’n siviilikanteesta on määrä järjestää ensimmäinen kuuleminen 4. tammikuuta, ja jos tuomari puoltaa Giuffren tekemää kannetta, prinssi Andrew voi joutua oikeuteen jo ensi vuoden syksyllä.

Virginia Giuffre ja hänen asianajajansa David Boies saapuivat Jeffrey Epsteiniä vastaan nostetun oikeustapauksen kuulemiseen New Yorkissa elokuussa 2019. Epstein oli surmannut itsensä muutamaa viikkoa aiemmin vankisellissään.

Myös The Times on tuoreessa kirjoituksessaan vakaasti sitä mieltä, että Maxwellin saama tuomio teki samalla hallaa prinssi Andrew’lle.

– Jos Maxwell olisi tuomittu syyttömäksi, se olisi ollut merkki siitä, etteivät kaikki Jeffrey Espsteiniin ja hänen apureihinsa liittyvät syytökset pidä paikkaansa.

– Niin ei kuitenkaan käynyt. Sen sijaan Maxwell tuomittiin syylliseksi ja narratiivi siitä, että Epsteinin maailma koostui vain kahdenlaisista ihmisistä, eli hyväksikäyttäjistä ja uhreista, vahvistui entisestään, The Times kirjoittaa analyysissaan.

The Timesin mukaan prinssi Andrew’lle oli onni onnettomuudessa, ettei Maxwell lähtenyt oikeudessa todistelemaan syyttömyyttään, vaan pysytteli pitkälti vaiti.

– Hän (Maxwell) tietää kaiken, mitä Epsteinin taloudessa tapahtui. Ja tietysti hän oli myös paikalla, kun prinssi esiteltiin Giuffrelle.

– Jos Maxwell olisi puolustautunut, on hyvin todennäköistä, että syyttäjät olisivat kysyneet häneltä prinssi Andrew’sta. Tähän mennessä hän on pysytellyt äärimmäisen uskollisena vanhalle ystävälleen, mutta jos häntä olisi ristikuulusteltu Andrew’n tekosista, se olisi voinut aiheuttaa prinssille todella tukalat oltavat, The Times kirjoittaa.

Prinssi Andrew on kiistänyt kaikki häneen kohdistuneet syytökset. Hänen mukaansa vahingonkorvauksia oikeusteitse hakeva Giuffre yrittää hyötyä Epsteiniin ja tämän tuntemiin ihmisiin kohdistuneista syytöksistä.

The Guardian puolestaan katsoo prinssin hyödyksi sen, ettei häntä vastaan kanteen nostanutta Virginia Giuffrea kuultu Ghislaine Maxwellin oikeuskäsittelyssä kummankaan osapuolen toimesta. Asia on herättänyt suurta kummastusta asianosaisten keskuudessa.

– Jos hänet olisi kutsuttu todistamaan, hän olisi taatusti nostanut myös Andrew’n nimen esiin, toteaa asianajaja Mark Stephens The Guardianille.

Syyttäjät eivät ole antaneet selitystä sille, miksi he eivät halunneet kuulla yhtä eniten julkisuudessa olleista uhreista, mutta asiantuntijat uskovat, että se oli tarkkaan harkittu peliliike, jolla haluttiin kenties säilyttää uhrin kertomuksen uskottavuus.

The Times uskoo, että prinssi Andrew voi mahdollisesti käyttää vielä omaksi hyödykseen sitä, ettei Giuffrea kuultu Maxwellin oikeudenkäynnissä. Lehden mukaan Giuffren kuulematta jättäminen voi olla Andrew’n näkökulmasta merkki siitä, ettei Giuffren sanomisia voi ottaa todesta.

– En usko, että Maxwellin tapaus tekee hittoakaan prinssi Andrew’lle, täräyttää asianajaja Thomas Giuffra The Timesille.

Lehdet tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että kävi miten kävi, prinssi Andrew’n maine on jo pilalla – erityisesti nyt, kun hänen tiedetään varmasti olleen läheisissä väleissä tuomitun seksirikollisen kanssa.