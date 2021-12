Daniel Radcliffelta yllättävä paljastus Harry Potter -elokuvien kulisseista – ihastui itseään 23 vuotta vanhempaan kollegaansa

Daniel Radcliffe ja Helena Bonham Carter olivat valkokankaalla verivihollisia, mutta kameroiden ulkopuolella heistä tuli läheisiä ystäviä.

Harry Potteria elokuvasarjassa näytellyt Daniel Radcliffe, 32, paljastaa Daily Mailin mukaan tulevassa elokuvasarjan 20-vuotisjuhlajaksossa ihastuneensa vastanäyttelijäänsä Helena Bonham Carteriin, 55.

Bonham Carter näytteli pääpahis Lordi Voldemortin oikeaa kättä Bellatrix Lestrangea neljässä viimeisessä Harry Potter -elokuvassa. Hänen ensiesiintymisensä oli elokuvassa Harry Potter ja Feeniksin kilta vuonna 2007, jolloin Radcliffe oli 18-vuotias ja Bonham Carter 41-vuotias.

Valkokankaalla kaksikko näytteli verivihollisia, mutta kameroiden takana heillä oli lämmin ystävyyssuhde. Radcliffe lukee erikoisjaksossa ääneen kirjeen, jonka hän kirjoitti Bonham Carterille sen jälkeen kun elokuvasarjan viimeisen osan kuvaukset olivat päättyneet.

– Rakastan sinua ja toivon, että olisin syntynyt 10 vuotta aiemmin, niin minulla olisi voinut olla mahdollisuuksia, Radcliffe paljasti kirjoittaneensa itseään 23 vuotta vanhemmalle kollegalleen.

Radcliffe ei suinkaan ollut ainoa Harry Potter -tähdistä, jotka ihastuivat työkaveriinsa. Hermione Grangeria näytellyt Emma Watson, 31, muistaa hetken jolloin tapasi ensimmäistä kertaa Draco Malfoyta näytelleen Tom Feltonin, 34. Hän kuvailee sitä rakkaudeksi ensi silmäyksellä ja kertoo sydämensä jättäneen lyönnin välistä.

Feltonista ja Watsonista on liikkunut pitkään romanssihuhuja. Vuosien varrella kaksikko on nähty säännöllisesti viettämässä yhdessä aikaa muun muassa toistensa Instagram-julkaisuissa, mikä on vauhdittanut huhujen syntymistä.

Felton kertoi kesäkuussa salaperäisesti Entertainment Tonight -medialle olevansa ”jotain” Watsonin kanssa. Hän ei kuitenkaan selventänyt mitä tarkoitti sanalla ”jotain”.

– Olemme olleet hyvin läheisiä hyvin pitkään. Ihailen häntä, Felton lisää.

Ron Weasleyn roolista tunnettu näyttelijä Rupert Grint myönsi Entertainment Tonightille vuonna 2019, että Watsonin ja Feltonin välillä oli aina ollut kipinää Harry Potter -elokuvien kuvauksissa. Hän lisäsi, että se oli tavanomaista lapsuuden ihastumista.

Myös Luna Lovekivaa näytellyt Evanna Lynch on kiusoitellut, että Watson ja Felton olivat ihastuneet toisiinsa ensimmäisten Harry Potter -elokuvien kuvauksissa.

Watson ja Felton ovat olleet tähän päivään saakka tiettävästi kuitenkin vain hyviä ystäviä. He halaavat toisiaan lämpimästi kohdatessaan uudessa erikoisjaksossa.

Ensimmäinen Harry Potter -sarjan elokuva Harry Potter ja Viisasten kivi sai ensi-iltansa vuonna 2001. 20-vuotista taivalta juhlistava erikoisjakso Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts julkaistaan uudenvuodenpäivänä 2022 HBO Maxilla.

