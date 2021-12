Ex-Playboy-tyttö riehui silmittömästi lennolla – video kaoottisesta tilanteesta leviää somessa

Entinen Playboy-tyttö ja Baywatch-näyttelijä Patricia Cornwall löi iäkästä kanssamatkustajaansa ja lehtitietojen mukaan myös sylki tämän päälle.

Entinen Playboy-tyttö ja näyttelijä Patricia Cornwall, 51, on joutunut kohun keskelle Yhdysvalloissa. Taiteilijanimellä Patty Breton tunnettu Cornwall ajautui ilmiriitaan iäkkään miesmatkustajan kanssa Delta-lentoyhtiön lennolla Tampa Baysta Atlantaan 23. joulukuuta.

Matkustajan kuvaama video tilanteesta levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa. Videolla Cornwall raivoaa lentokoneen käytävällä miehelle, joka kutsuu häntä ”nartuksi”.

New York Post kertoo oikeuden asiakirjoihin perustuen, että väkivallaksi kärjistynyt tapahtumasarja sai alkunsa, kun Cornwall palasi lentokoneen vessasta samaan aikaan kun lennolla oli käynnissä tarjoilu. Lentohenkilökunta pyysi Cornwallia istumaan lähimmälle vapaalle paikalle ja odottamaan tarjoilun päättymistä ennen omalle paikalle siirtymistään.

– Olenko joku Rosa Parks? Cornwall kuittasi takaisin kuuluisaan ihmisoikeusaktivistiin viitaten.

Afroamerikkalainen Rosa Parks (1913–2005) pidätettiin häiriköinnin vuoksi vuonna 1955, kun hän kieltäytyi luovuttamasta istumapaikkaansa valkoihoiselle miehelle bussissa Alabamassa.

Tilannetta sivusta seurannut mies närkästyi Cornwallin kommentista ja huomautti, ettei Cornwall ole tummaihoinen eivätkä he ole Alabamassa tai edes bussissa. Tämän jälkeen Cornwall ja mies ryhtyivät solvaamaan toisiaan. Lentokoneen henkilökunta joutui puuttumaan tilanteeseen ja yritti rauhoitella raivoavaa Cornwallia.

Mies kutsui Cornwallia Kareniksi, joka on puhekielinen haukkumasana itsekkäästi ja huonosti käyttäytyvästä keski-ikäisestä naisesta. Cornwall puolestaan kutsui miestä nynnyksi. He myös käskivät solvausten saattelemina toisiaan pukemaan kasvomaskit ylleen. Mies oli ottanut maskinsa pois ruokailun ajaksi ja Cornwallin maski oli hänen leukansa alla.

– Laita maski päälle, narttu, mies sanoo.

– Sanoitko sinä minua nartuksi? Cornwall kysyy vihaisena ja läimäisee miestä avokämmenellä.

Lehtitietojen mukaan Cornwall myös sylkäisi miehen päälle. Mies puolestaan syytti tätä pahoinpitelystä ja ilmoitti Cornwallin joutuvan putkaan.

New York Postin mukaan Cornwall toden totta joutuikin putkaan, sillä FBI oli häntä vastassa Atlantan lentokentällä ja pidätti hänet. Cornwall vapautui 20 000 dollarin takuita vastaan ja sai luvan lentää kotiinsa Los Angelesiin.

Cornwall on entinen näyttelijä. Imdb-sivuston mukaan hän on näytellyt vuonna 1996 yhdessä Baywatch-sarjan jaksossa sekä yhdessä Pulmuset-sarjan jaksossa. Vuonna 1997 hän on esiintynyt omana itsenään kahdessa Playboy-dokumentissa.

New York Postin mukaan Cornwall oli 1990-luvun alussa NFL-seura Los Angeles Raidersin cheerleader. 2010-luvulla hän on luonut uraa kiinteistönvälittäjänä Los Angelesissa.