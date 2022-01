Sointu Borg ja Shirly Karvinen puhuttivat kansaa vuonna 2021, kun he voittivat kumpikin tahollaan suositun realityohjelman. Katsojilta saatu palaute sai heidät jälleen pohtimaan, miksi julkisuudessa olevia naisia kritisoidaan niin herkästi yhä tällä vuosikymmenellä.

Äkkiseltään voisi ajatella, ettei Sointu Borgilla ja Shirly Karvisella ole juuri mitään yhteistä. Vuonna 2016 Miss Suomeksi kruunattu Karvinen on ollut julkisuudessa jo useamman vuoden, kun taas Borgin nimi nousi koko kansan huulille ensimmäistä kertaa vasta tänä vuonna. Karvinen työskentelee radiojuontajana, Borg puolestaan yrittäjänä sekä kehitysjohtajana.

Kun tilannetta tarkastelee lähempää huomaa kuitenkin pian, että oikeastaan heitä yhdistää varsin moni asia. Sekä Karvinen että Borg täyttävät ensi vuonna 30 vuotta. He ovat kumpikin tahollaan ravistelleet normeja ja kohdanneet ennakkoluuloja. Lisäksi sekä Borg että Karvinen voittivat tänä vuonna suositun realityohjelman – Borg Diilin, Karvinen Selviytyjät. Samaan aikaan heistä tuli vuorollaan sen hetken puhutuimpia julkisuuden henkilöitä.

Vaikka pyyntöjä on vuosien varrella tullut lukuisia, ennen Selviytyjiä lähteminen realityohjelmiin ei koskaan kiinnostanut Shirly Karvista. Myös Selviytyjistä hän ehti kieltäytyä useampaan otteeseen, ennen kuin hän lopulta pakkasi laukkunsa ja suuntasi viidakkoon.

– Olin aina ajatellut, ettei Selviytyjät ole mulle sopiva formaatti. Jäin kuitenkin pohtimaan asiaa. Oli ollut aika hiljainen vuosi koronarajoitusten takia. Päivät olivat identtisiä, olin koko ajan studiolla tai kotona. Aloin kaipaamaan jotakin erilaista ja uusia haasteita, Karvinen muistelee.

– Mua kiinnosti nähdä, että miten mä pärjäisin siellä. Mua jännitti, että miten pahalta tuntuisi, jos tippuisin ensimmäisenä enkä saisi luotua liittoja. Tällaisia asioita piti käydä omassa mielessä läpi, että kestänkö sen. Lähteminen pelotti, mutta intuitioni sanoi, että tämä voi olla ikimuistoinen juttu. Lähdin siis oikeasti puhtaasti kokemuksen takia, hän selittää.

” Lähteminen pelotti, mutta intuitioni sanoi, että tämä voi olla ikimuistoinen juttu.

Sointu Borg ja Shirly Karvinen nousivat puhutuiksi televisiopersooniksi vuonna 2021.

Koronatilanteella oli roolinsa myös siinä, että Borg päätyi televisioon. Kun pandemia iski Suomeen toden teolla vuonna 2020, oli Borg oli juuri valmistunut kauppatieteiden maisteriksi. Omaa tapahtuma-alan yritystään tuolloin pyörittänyt Borg ei ollut varma alan tulevaisuudesta. Niinpä hän päätti lähteä kilpailemaan Jaajo Linnonmaan yritysten kehitysjohtajan paikasta.

– Silloin ei ollut mitään varmuutta, että avautuuko tapahtuma-ala enää ikinä ja saisinko mistään töitä. Pelkäsin myös, että kun mulla on niin rohkea tausta, niin uran luominen konservatiivisessa korporaatiokulttuurissa olisi ollut mulle vaikeaa. Fakta on se, että ekonomi neutraalimmalla taustalla olisi mennyt ohitseni rekryprosesseissa ja olin siitä huolissani, Borg selittää.

Toisin kuin Karvisella, Borgilla oli jo entuudestaan kokemusta tosi-tv-ohjelmista. Borg ei häpeä vuonna 2015 kuvattua Bimbo Oy -realitysarjaa, vaan kuvailee sitä oman aikansa tuotteeksi. Diili kuitenkin tarjosi Borgille hänen kaipaamansa mahdollisuuden näyttää, että hänessä on paljon muutakin kuin miltä ulospäin saattaa vaikuttaa.

– En halunnut, että se ohjelma jää ikään kuin viimeiseksi ja minua määritteleväksi tekijäksi. Bimbo Oy oli aika rajoittava reality ja loi minusta tietynlaisen kuvan. Diili oli mulle eräänlainen näytönpaikka. Aluksi ajattelin, että menen pariin jaksoon kohentamaan julkisuuskuvaani, Borg tunnustaa.

Diilin voitto muutti Borgin elämän täysin. Karvisen kohdalla suurimmat muutokset tapahtuivat henkisellä puolella.

Kun Borg kruunattiin Diilin voittajaksi toukokuussa, muuttui hänen elämänsä täysin ja kulunut vuosi on ollut Borgin elämän kiireisintä aikaa. Karvisen Selviytyjät-voitto sen sijaan paljastui kansalle vasta muutamia viikkoja sitten, eikä voitto ole toistaiseksi hetkauttanut esimerkiksi Karvisen työtilannetta suuntaan tai toiseen.

Toki tälle ei ollut tarvettakaan, sillä Karvinen on jo useamman vuoden juontanut työkseen aamuradiota ja tänä syksynä hänet nähtiin myös Lauma-ohjelman vakiokasvona. Karviselle tärkeintä, mitä Selviytyjistä jäi käteen, olikin ohjelman henkiset vaikutukset.

– Toki se oli rankka kokemus, mutta kyllä se antoi myös todella paljon. Se teki myös henkisesti todella hyvää. Tuli väkisin pysähdyttyä, kun ei ollut mitään häiriötekijöitä. Jos oli asioita mielen päällä, ne oli pakko käydä läpi. Sen kokemuksen jälkeen olen muuttunut ihmisenä jonkun verran. Olen alkanut työstämään itseäni ja keskittymään omaan hyvinvointiini, Karvinen kertoo.

Sekä Borg että Karvinen juhlivat ensi vuonna 30-vuotissyntymäpäiväänsä.

Sekä Karvinen että Borg ovat kuluneen vuoden aikana saaneet tuntea nahoissaan myös realityohjelmien nurjan puolen. Kritiikkiä on kohdistunut muun muassa Borgin ulkonäköön ja vahvaan persoonaan ja Karvisen käytökseen Selviytyjissä. Vaikka Borg kertoo palautteen olleen pääosin positiivista, kertoo hän pohtineensa paljon sitä, miksi julkisuudessa olevia naisia kritisoidaan niin herkällä kädellä.

– Tietynlainen käytös, esimerkiksi kylmäpäinen pelaaminen on sallitumpaa miesten kohdalla. Ainakin itse koin sen sillä tavalla. Tietyt termit, kuten kieroilu, ovat selvästi naisiin liitettäviä. Siinä missä nainen kieroilee, mies tekee fiksuja ja laskelmoituja siirtoja. Pelkästään se termistö, miten asioita kuvaillaan kertoo siitä kuinka syvään juurtunutta se on. Onneksi sitä on koitettu vähän rikkoa, Borg toteaa.

– Toisinaan tuntuu, että vasta sitten sä olet hyvä, kun sä muistutat miestä. Sitä kuulee todella paljon, että ihanaa, kun olet yksi äijistä. Se on uskomatonta, että se on niin syvällä juurtuneena meidän yhteiskunnassa ja varmasti meissäkin jollain tasolla. Jos olet naisellinen tai vahva nainen, niin se ei ole yhtä hyvä kuin se, että sä olet maskuliininen, Karvinen lisää Borgin nyökytellessä vieressä.

Borg haluaa ravistella yritysmaailmassa toimiviin naisiin kohdistuvia ennakkoluuloja.

Karvinen tietää varsin hyvin, miltä tuntuu, kun naista yritetään mahduttaa hänelle ennalta määrättyyn muottiin. Jo lapsena Suomeen muutettuaan Karvinen halusi lähes epätoivoisesti kuulua joukkoon, mikä ei pikkukaupungissa ollut aina aasialaistaustaiselle tytölle helppoa. Miss Suomen kruunu on niin ikään ollut omiaan luomaan Karviselle paineita siitä, miltä hänen tulisi näyttää ja miten hänen pitäisi käyttäytyä.

– Olen lähes koko elämäni ajatellut, että tietynlainen nainen on hyvä ja sun täytyy olla tietynlainen, että menestyt naisena. Sitten olen herännyt ajattelemaan, että mitä ihmeen naiseutta mä tässä yritän suorittaa. Kuulostaa hullulta, että yhä joutuu sanomaan ääneen, että nainen voi olla juuri sellainen kuin haluaa. Ei ole olemassa mitään tiettyä hyväksyttävää kaavaa, Karvinen sanoo napakasti.

– Miss Suomen titteli määrittää paljon. Kun sä edustat jotain tahoa tai instituutiota, niin sulle ei anneta valtaa määritellä sitä itse. Siinä menee aikaa ennen kuin tajuaa sen, ettei siitä tarvitse kantaa enää stressiä tai suorittaa muiden ihmisten odotuksia. Se on prosessi, jota käyn edelleen läpi, hän jatkaa.

” Kuulostaa hullulta, että yhä joutuu sanomaan ääneen, että nainen voi olla juuri sellainen kuin haluaa.

Karvinen on vuosien saatossa ymmärtänyt, ettei hänen tarvitse pienentää itseään miellyttääkseen muita.

Myös Borg kertoo pohtineensa paljon naiseutta ja siihen liittyviä odotuksia. Harmillista on se, että näitä odotuksia asettavat myös naiset itse. Borg ja Karvinen kertovat kohtaavansa vähättelyä tasapuolisesti molemmilta sukupuolilta ja monesti juuri naiset kokevat tarpeelliseksi kritisoida toisiaan.

– Toivon, että voisimme vähän laajentaa sitä kaistaa, mitä naiseuteen liittyy. Monesti ne ovat juuri toiset naiset, jotka määrittävät sen, että mitä naiseuteen liittyy ja mikä on oikea tapa olla nainen. Itse pyrin myös siihen, etten aina vaan osoittaisi muita syyttävin sormin, vaan pohtisin, että miksi ajattelen miten ajattelen, Borg avaa ajatuksiaan.

– Aina ei tarvitse olla sievä, hiljainen ja kompata miestä. Voit ottaa omaa tilaa eikä sun tarvitse antaa miehille tilaa. Se on onneksi muuttunut, mutta mulla henkilökohtaisesti on sellainen olo, että esimerkiksi viihdeala on pitkään ollut sitä, että miehet on hauskoja ja kauniit naiset nauravat heidän vitseilleen, Karvinen lisää.

” Pitäisi itsekin lopettaa heittämästä vitsiä siitä, että nainen on parhaimmillaan parikymppisenä. Ei se mene niin.

Borg ja Karvinen haaveilevat kumpikin melko tavanomaisista asioista, kuten perheestä ja omasta talosta.

Borg ja Karvinen täyttävät ensi vuonna kummatkin 30 vuotta. Kolmenkympin rajapyykkiä pidetään yhteiskunnassa usein merkkinä siitä, että nuoruus on jäänyt taakse ja elämän palikoiden tulisi viimeistään nyt olla järjestyksessä. Borg ja Karvinen eivät tätä allekirjoita, mutta ikäkriisiä kumpikaan heistä ei tunnusta potevansa.

– Itse koen, että vasta kolmekymppisenä elämä on alkanut avautumaan minulle. Nyt tienaan kivasti ja on mahdollisuus laittaa rahaa säästöön. On enemmän sinut itsensä kanssa ja pahimmat kriisit on jääneet taakse. Pitäisi itsekin lopettaa heittämästä vitsiä siitä, että nainen on parhaimmillaan parikymppisenä. Ei se mene niin, Borg täräyttää.

– Toivon, että voisimme normalisoida sitä, että voit olla esimerkiksi nelikymppinen sinkkunainen ja asua vuokralla ilman säästöjä. Monella tulee paniikki siksi, että suunnittelee liikaa sitä, miltä elämän pitäisi näyttää. Itse haaveilen yksinkertaisesti siitä, että elämässä pysyisi mielenkiinto enkä ajautuisi sellaiseen suorittamiseen, hän jatkaa.

Vuonna 2022 naiset haluavat antaa yhä enemmän aikaa itselleen ja omen haaveidensa toteuttamiselle.

Karvinen on Borgin kanssa samoilla linjoilla. Hän ei kaipaa ajassa taaksepäin. Jos jotakin, hän kertoo olevansa onnellinen siitä, ettei ole enää nuori ja epävarma itsensä.

– Minäkin elin silloin hyvin suorituskeskeistä elämää ja ajattelin, että tämän ikäisenä pitäisi olla näitä tiettyjä asioita ja otin paineita siitä, mitä asioita ihmiset ympärillä tekevät. Olen itse yrittänyt täyttää muiden odotuksia, suorittaa naiseutta ja hakea hyväksyntää, Karvinen kertoo.

– Nyt olen oppinut keskittymään siihen, mitkä asiat tekevät minut onnelliseksi ja ymmärtänyt, ettei onnellisuutta löydä toisen ihmisen kautta. Olen todella tyytyväinen siihen, missä olen tällä hetkellä elämässä. Seuraavan vuosikymmenen ajan voin toteuttaa haaveitani sen sijaan, että kipuilisin itseni kanssa, hän hymyilee.