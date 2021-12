Benjamin Peltonen kertoo Ylellä epäröineensä viime hetkeen asti tullako kaapista ulos julkisesti – itki paljastuksen jälkeen lohduttomasti neljä tuntia

Benjamin Peltonen kertoi heinäkuussa keikkansa yhteydessä olevansa homoseksuaali. Nyt hän muistelee tapahtunutta Gogin kantabaari -ohjelmassa.

Benjamin Peltonen on vieraana Gogin kantabaarissa.

LAULAJA Benjamin Peltonen muisteli Ylen Linnan juhlat -lähetyksessä viime kesän Pride-juhlia, joista tuli yksi hänen elämänsä merkittävimmistä tapahtumista.

Peltonen nimittäin esiintyi Helsingissä järjestetyssä Pride-konsertissa ja paljasti sen yhteydessä olevansa homoseksuaali.

– Se on elämäni yksi tärkeimmistä päivistä. Se oli se päivä, kun tulin julkisesti kaapista ulos ja kerroin mun seksuaalisesta suuntautumisesta, Peltonen kertoi.

Peltonen vierailee perjantaina Gogi Mavromichalisin juontamassa Gogin kantabaari -ohjelmassa YLE TV2:lla.

Hän kertoo Gogille epäröineensä viime hetkeen asti kaapista tuloaan.

– Päivää ennen kuin se tapahtui, mun päässä olevat pikkupirut alkoivat sanoa: Benjamin, oletko sä varma, että sä olet gay? Mitä jos tämä on joku vaihe? Sä kerrot koko maailmalle sun suuntautumisesta, mutta mitä jos sä et olekaan? Asia oli mulle kristallinkirkas. Silti päivää ennen aloin epäillä, jos olenkin jotain muuta?

Gogi haluaa tietää, miltä Peltosesta tuntui avautumisen jälkeen.

– Se oli kuin sivu olisi vaihtunut elämässä. Tulin lavalta ja mua itketti seuraavat neljä tuntia lohduttomasti, koska oli niin vapautunut fiilis.

– Samaan aikaan olin, että vau, tämä ei tunnukaan siltä, miltä olin aina kuvitellut. Olin ajatellut, että lähden lentoon kun on niin kevyt olo. Se olikin hidas siirtymä siihen, mitä olen tänään.

Entäpä Peltosen saama palaute?

– Mä ajattelin, ettei tämä olisi iso juttu. Se olikin iso juttu – ja se oli entistä parempi juttu, koska näki, että tässä maassa tarvitaan edelleen töitä tasa-arvon eteen.

– Palaute oli ihan sairasta. Sanna Marinia myöten twiitattiin, että on rohkeata olla oma itsensä. Se on hullua, että pitää olla rohkea, että voi olla oma itsensä.

– Ihmiset olivat ihania. Mulle tuli yksi tai kaksi negatiivista kommenttia.

Gogin kantabaarissa myös pelataan. Kukkamalja-nimisessä pelissä juontaja haluaa tietää, onko Peltonen saanut koskaan vihjailevaa viestiä julkkikselta.

Peltonen joutuu myöntämään, että sellainen on tullut Queer Eye -ohjelman Antoni Porowskilta.

Sillä silmällä (Queer Eye for the Straight Guy) on yhdysvaltalainen tosi-tv-sarja, jossa viiden sympaattisen homomiehen luokse saapuu – yleensä – yksi heteromies, jonka elämä muutetaan täysin.

– Tää on lähtenyt musta itsestäni, mutta hän käänsi sen toisin päin. Hän on todella kuuma jätkä. Laitoin sille viestin, että olet söpö. Sit se laittoi takaisin, että niin säkin, katson kuviasi myöhemmin ja vink, vink, Peltonen nauraa.

