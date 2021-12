85 vuotta täyttävä Seela Sella paljastaa, miksi hän petti puolisoaan ja mitä siitä seurasi – ”Kissanpaskat se mitään kehitti”

Seela Sella tekee edelleen työtä rakastettuna näyttelijänä eikä anna periksi sairauksille. Uusille kokemuksillekin hän sanoo kyllä, mutta ikinuorta hän ei halua esittää.

Kun Seela Sella avaa kotinsa oven, Nasu-koira on innokkaana paikalla. Sekarotuinen Nasu ei ole mikään pieni koira, jota yleensä suositellaan vähänkin iäkkäämmille.

– Eipä ala mikään jengi suutaan soittamaan, kun kuljen Nasun kanssa, Seela toteaa ison koiran antamasta turvasta, mutta Nasu on ennen kaikkea mamman rakas.

Torstaina 85 vuotta täyttävä Seela Sella elää muutenkin eri tavalla kuin ikätoverinsa yleensä: hän tekee koko ajan töitä.

– Koronarajoitustenkin aikana harjoittelin uusia ohjelmistoja. Olen sanonut pennuillekin, että ammattitaitoa täytyy pitää yllä koko ajan, Seela kertoo.

Pennut eli nuoret näyttelijät puhuvat ihaillen Seela Sellasta, jolta saa aina kannustusta. Sitä paitsi Seelan seurassa on hauskaa, viisaita ajatuksiakin häneltä saa.

Kahvipöytä on kauniisti katettu, mutta keittiöihminen Seela ei ole. Ilana-tytär on todennut, että keittiö on hänelle hukkatilaa, kun ei siellä mitään tapahdu.

Seelalle tapahtuu kyllä muuten. Jos hänellä ei ole teatterissa esitystä, hän hurauttaa autollaan oman ohjelmistonsa keikoille.

– Ajattelin jo kauan sitten, että kun olen sopivan vanha, haluan tehdä esityksen Martti Joenpolven kirjoittamasta Kauan kukkineet omenapuut. Nyt se oli ensi-illassa Tampereella, Seela kertoo.

Seela Sella on tehnyt pitkään yhteistyötä ohjaaja-tuottaja Kari Paukkusen kanssa, toki monien muidenkin. Seelana-esityksissä Paukkunen on lavallakin. Rakkauskirjeitä- esityksiä Seela tekee Esko Roineen kanssa.

– Ensi syksynä olen mukana Sanna Kekäläisen tanssiteoksessa, Seela kertoo uudenlaisesta haasteesta.

Yksi Seelan unelma täyttyi, kun hän pääsi näyttelemään Hitleriä Kansallisteatterissa sekä Tampereella, joka on hänen synnyinkaupunkinsa.

Seela Sella Hitler ja blondi -näytelmässä.

Usein Seelalta kysytään, miten näyttelijä voi oppia kaiken ulkoa, mutta se on hänelle helpoin osuus työstä.

– Nuorempana teksti meni päähän hups vaan jo harjoituksissa. Nykyään hidastun, kun teksti pitäisi saada tuonne sisälle asti. Sen voi laittaa vanhenemisen piikkiin, Seela ehdottaa.

No, ei kyllä voi! Eivät nuoretkaan sisäistä tekstiä hetkessä.

On Seela jossakin asiassa hidastunut:

– Liikunnassa! Yksi puristuksessa oleva hermo sattuu niin pirusti, mutta en lannistu. Olen sinut senkin kanssa, Seela naurahtaa.

Kun hermokipu on pahana, Seela sanoo itselleen: jotkut kärsivät kivusta koko elämänsä.

– Mä vedän tän lopun valittamatta, hän toteaa.

Näyttämöllä Seela ei tunne kipua, eikä suruja, jos sellaisia olisi.

– Adrenaliinin määrä on silloin niin iso. Tämä työ on terapeuttista, mutta ei tämä mitään terapiaa ole.

” Mä vedän tän lopun valittamatta.

Ei Seelaa pysäytä mikään silloinkaan, kun Nasu haluaa ulos. Seelaa on vain 155 senttiä, mutta hallintaongelmia koiran kanssa hänellä ei ole – paitsi joskus liukkaalla.

– Kolmesti olen mennyt pitkin lunta, kun Nasu veti kumoon, Seela naureskelee.

Koiraelämä sopii Seelalle, mutta ei hän kaikille suosittele koiraa.

– Koira vie rahaa, ja pitää olla hoitopaikka tarvittaessa, Seela muistuttaa.

Seela vaikuttaa häkellyttävän hyvinvoivalta, vaikka hänellä on vakaviakin sairauksia. Jo 1970-luvulla hän sairastui Menieren-tautiin, joka on vienyt välillä sairaalaankin. Trombosytoosi-verisairaudenkin kanssa hän on elänyt vuosia.

– Onhan noita, mutta en mä niitä mieti, Seela toteaa.

Mustiin tunnetiloihin Seelalla on tepsivä lääke: pitää vain kääntää mielenkiinto pois itsestään.

Seelan mielestä kaikkien pitäisi saada tuntea itsensä tärkeäksi jollekin. Sen tunteen hän itse kokee usein työssään, olipa hän isossa teatterissa tai vaikka palvelutalossa keikalla.

Seela on huomannut, että palvelutalojen asukkaat tykkäävät, kun esiintyjä on samaa sukupolvea.

– Joskus niistä keikoista saa korvausta, joskus ei. Jos korvausta maksettaisiin paremmin, eläkeikäiset esiintyisivät enemmän. Kyllä vanhakin voi haluta palkkaa, Seela toteaa.

” Kun työssä saa käyttää tunteita, rakkauden tunteet eivät kuivu. Ei pidä kutistua pieneksi vanhaksi akaksi.

Hyvän elämisen mallin Seela sai äidiltään, joka eli yli 90-vuotiaaksi. Kun Tammer-tehdas laittoi äidin eläkkeelle 55-vuotiaana, hän kouluttautui liikunnanohjaajaksi.

Seelaan on vaikuttanut myös puoliso Elis Sella, jonka kuolemasta on yli 30 vuotta.

– Mutta ei hän multa ole kuollut, Seela huomauttaa.

Avioliitossa oli myrskyjäkin. Kerran Seela keksi, että uskottomuus voisi kehittää hänen taiteellisuuttaan.

– Kissanpaskat se mitään kehitti, Seela nauraa.

Tai kehitti se jotakin: Eliskin petti. Seuraavaksi mentiin pariterapiaan, koska Seela päätteli miehen tarvitsevan sitä, mutta terapeutti pyysikin vain rouvaa jatkamaan terapiakeskustelua.

Nyt Seela näkee uskottomuuskokeilunsa lapsellisena, mutta ei hän muiden ratkaisuja arvostele.

– Kuka on sanonut, että kaikkien pitäisi olla yksiavioisia, hän toteaa.

Seela ei ole surrut sitä, ettei uutta puolisoa ole tullut kohdalle.

– Ei ole tullut sellaista, joka olisi säväyttänyt tarpeeksi. Mutta voi vielä tullakin, hän tuumaa.

– Kun työssä saa käyttää tunteita, rakkauden tunteet eivät kuivu. Ei pidä kutistua pieneksi vanhaksi akaksi.

Seela on joskus miettinyt, mitä jos hän olisi nyt jonkun omaishoitaja. Hän voisi tietenkin sanoa, että hoitaisi toista rakkaudella.

– Jaksaisinko oikeasti olla? En tiedä. Ehkä marttyyrinä valittaisin, miksen mä saa tehdä, mitä mä haluan, Seela toteaa rehellisesti.

Seela Sellalla on hyvä ohje synkkään mielialaan: käännä ajatukset pois itsestäsi.

Seelan poika asuu perheensä kanssa Israelissa. Ilana-tyttären poika Jonathan on usein isoäitinsä luona. Yhtenä iltana Seela meni teatteriin, jossa ”Jonttu” on välillä vahtimestarina.

– Kysyin maski naamalla seisovalta vahtimestarilta: Anteeksi, onkohan Jonttu töissä? Jonttu otti maskin pois ja totesi olevansa töissä. Oli sitten sanonut äidilleen, että isoäiti on sekaisin, Seela kertoo nauraen.

Joulua juutalaiseen seurakuntaan kuuluva Seela ei vietä. Mutta ei hän aio viettää syntymäpäiväänsäkään.

– Vielä ei ole ikäkriisiä, muita kriisejä kyllä on. Mutta ei ikä ole vain numero. Fakta on, että kuolema tulee lähemmäksi. Siihenkin voi kouluttautua opettelemalla luopumista. Väkisin ei pidä roikkua elämässä kiinni.

– Vaikka mä eläisin sataan, eihän siihenkään ole kuin 15 vuotta. Kun ajattelee taaksepäin 15 vuotta, se meni viuh, tuosta vaan.

Seela ei halua olla ikääntynyt tai seniori, vaan reilusti vanha.

– Olen saanut kokea paljon ihmeellistä. Ihan on huono omatunto, ovatko asiani liian hyvin.

Kun Nasu tarvitsee kohta taas ulkoilua, Seela vetää kengät jalkaan ja lähtee. On tapahtunut muutos: hän ulkoiluttaa koiraa piikkilenkkareissa, eikä enää piikkikoroissa.

– Arkikin voi olla jännittävää, koirapuistossakin on ihmettelemistä, Seela toteaa.