Ellen Jokikunnas julkaisi kuvia lentokentältä Thaimaasta – vastassa oli häkellyttävä näky: ”Ihan epätodellinen olo”

Thaimaahan matkustaminen ei ole tällä hetkellä aivan yksinkertaista. Sen sai kokea myös Ellen Jokikunnas.

Juontaja Ellen Jokikunnas lomailee parhaillaan onnellisena Thaimaan lämmössä. Jokikunnas kertoo Instagramissa, että lomamatkalle pääseminen vaati valtavasti järjestelyitä ja erilaisia koronatoimenpiteitä. Hän julkaisi tilillään useita kuvia, jotka paljastavat miten häkellyttävä näky turistia odottaa lentokentällä Thaimaassa.

Maahan matkustavilta turisteilta vaaditaan tällä hetkellä pitkä lista toimenpiteitä, joita ilman matkalle ei ole asiaa. Thaimaa on noudattanut hyvin tarkkaa koronakuria etenkin maahantulon suhteen koko pandemian ajan.

Ellen Jokikunnas kertoo, että hänen piti alunperin matkustaa maahan jo maaliskuussa 2020, juuri silloin kun pandemia pyyhkäisi ensimmäisen kerran koko maailman yli. Nykyisen reissunsa hän varasi koronatilanteen ollessa huomattavasti parempi.

– Enpä olisi uskonut tilanteen enää olevan tällainen lomamatkaa varatessani muutama kuukausi sitten, Jokikunnas kertoo.

– Edellinen lentoni Thaimaahan oli 18.3.2020, ja samana päivänä rajat meni kiinni ja silloin matka jäi haaveeksi.

Nyt, lähes kaksi kuukautta myöhemmin, Jokikunnas on kuitenkin saanut toteutettua reissunsa. Hän kertoo Instagramissa, mitä kaikkea se vaati.

– Thaimaassa edellytetään yhä erityistä lupaa tulla maahan. Kyseessä on ”Thailand pass”, joka haetaan verkon kautta. Luvasta pitää käydä ilmi tiedot matkailijan molemmista rokotuksista (meillä kolme rokotusta). Lisäksi luvasta tulee ilmetä matkavakuutus, joka kattaa myös koronasta aiheutuvat sairaanhoitokulut, minimissään 50 000$.

– Maahan saapuessaan matkailijan tulee varata majoitus erikseen sertifioidusta karanteenihotellista, jossa odotetaan kohteen kentällä otetun koronatestin tulosta. Jos tulos on negatiivinen, matkailija voi tulla vapaasti maahan.

Instagramissa julkaisemissaan kuvissa ja videoissa Jokikunnas paljastaa, että Thaimaassa lentokentällä häntä olivat vastassa täyteen suojavarustukseen pukeutuneet virkailijat, jotka tarkastivat matkustajien passit ja muut vaadittavat dokumentit. Lisäksi turistit koronatestattiin pleksien takaa, jonka jälkeen he saivat testistä kertovan tarran paitaansa.

Voit katsoa kaikki kuvat klikkaamalla julkaisun oikeassa reunassa olevaa nuolta.

Thaimaan niin kutsuttu Test & Go -menettely on toistaiseksi jäädytetty omikronmuunnoksen takia, mutta koska Jokikunnas ehti hakea matkustukseen vaadittavan Thailand passin ennen ohjelman sulkemista, pääsi hän lähtemään matkaan. Test & Gon lisäksi Thaimaassa on ollut käytössä Sandbox-menettely, jossa turistin tulee viettää aluksi aikaa vain rajatulla alueella.

– Lisäksi Suomesta lähdettäessä Thaimaan rajalla tulee esittää negatiivinen PCR-testi, mikä pitää ottaa max 72 tuntia ennen matkalle lähtöä. Me olemme olleet omaehtoisessa karanteenissa ja etätöissä matkan takia pari viikkoa.

– Emme myöskään halunneet kuljettaa vastuuttomasti mitään varianttia kotimaasta lomakohteeseen.

Monimutkaisesta maahantulosta selvittyään Jokikunnas pääsi vihdoin aloittamaan hartaasti odottamansa loman. Hän julkaisi kuvia autiolta rannalta ja herkullisen näköisestä drinkistä.

– Meidän Thaimaan testien tulokset tulivat yhdeksässä tunnissa ja nyt voi nauttia autioista rannoista ja erakoida tropiikissa. Seuraava testaus matkan kuudentena päivänä.

– Nyt aloittelemme kolmatta lomapäivää ja vieläkin on ihan epätodellinen olo, että tämä todella onnistui.