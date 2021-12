Kourtney Kardashianin, 42, fanien leuat loksahtivat – tähti putkahti kihlattunsa kuvaan muuttuneena

Kourtney Kardashianin tatuoitu kuva sai tähden fanit hämmästymään.

Yksi maailman tämän hetken puhutuimmista pareista, tosi-tv-tähti Kourtney Kardashian, 42, ja rumpali Travis Barker, 46, herättävät jälleen huomiota. Useat ulkomaiset mediat uutisoivat, että parin julkaisema yhteyskuva on herättänyt hämmennystä, sillä Kardashian poseeraa siinä eri näköisenä kuin aiemmin.

Barker julkaisi tiistaina Instragram-tilillään pariskunnasta kuvan, jossa Kardashian istuu hänen sylissään päästä varpaisiin tatuoituna. Kardashianilla ei aiemmin ole ollut näkyviä tatuointeja, joten kuva sai tähden fanit välittömästi häkeltymään.

Instagramissa virisi kiivas keskustelu siitä, oliko Kardashian todella hankkinut valtavan määrän tatuointeja ja sopivatko ne hänelle vai eivät.

– Noiden on parasta olla hennatatuointeja, eräs järkyttynyt fani kommentoi kuvaa.

– Toivon todella, etteivät nuo ole aitoja, toinen jatkoi.

– Aivan kamalia, toivottavasti nuo ovat feikkejä, kolmas tylytti.

Kommenteissa huomautettiin myös, etteivät Kardashianin tatuoinnit olleet aitoja, vaan kyse oli yksinkertaisesti kuvanmuokkauksesta.

– Haloo ihmiset, tämä on photoshopattu, kuului yksi kommenteista.

Osa kommentoijista oli myös sitä mieltä, että tatuoinnit pukivat loistavasti Kardashiania.

– Vau, hän näyttää vielä paremmalta kuin aiemmin! Toivottavasti hän hankkisi pysyviä tatuointeja.

Blink 182 -yhtyeestä maailmanmaineeseen singahtanut Travis Barker tunnetaan näyttävistä tatuoinneistaan, jotka koristavat rumpalin ihoa aina päänahasta varpaisiin saakka. Hän on tatuoinut iholleen myös Kourtney Kardashianin nimen merkiksi parin rakkaudesta.

Barker ja Kardashian menivät kihloihin lokakuussa. TMZ:n mukaan kosinta tapahtui merenrantahotellissa Monteciton alueella Santa Barbarassa Kaliforniassa.

Peoplen-lehden mukaan kyseessä on Kardashianin ensimmäinen kihlaus. Hänellä on kolme lasta edellisestä suhteestaan Scott Disickin kanssa. Barker on ollut kaksi kertaa aiemmin naimisissa.

Barker ja Kardashian ovat seurustelleet tammikuusta lähtien. Tuolloin heidän romanssistaan uutisoitiin People-lehdessä. Pariskunta vahvisti suhteensa helmikuussa ystävänpäivänä. He ovat olleet hyviä ystäviä keskenään jo vuosia.