Tony ja Jemina erosivat dramaattisesti kesken Temptation Islandin kuvausten – kun kamerat sammuivat, tapahtui yllättävä käänne

Tony ja Jemina pitivät etäisyyttä kameroiden sammuttua viettelysten saarella, mutta Suomeen palattuaan välit lämpenivät uudelleen. Nyt pari tapailee toisiaan jälleen ja katsoo tulevaisuuteen luottavaisina.

Kaikkea ei voi ennustaa. Varsinkaan, kun kyse on Temptation Island Suomen kaltaisesta äärimmäisen rankasta viihdeohjelmasta, jossa likoon pistetään oma parisuhde ja sitä myötä iso osa elämää. Sen saivat konkreettisesti huomata televisiossa nyt pyörivälle kaudelle pariskuntana osallistuneet Jemina, 22, ja Tony, 22, jotka poistuivat ohjelmasta kesken kaiken keskiviikkoiltana tv:stä nähdyssä dramaattisessa jaksossa.

Tony puhui koko kuvausten ajan suoraan parisuhteensa ongelmista, kuten kokemastaan arvostuksen puutteesta. Ongelmien laajuus tuli Jeminalle yllätyksenä. Lopulta hän romahti täysin ja halusi kohdata Tonyn kesken kuvausten. Juontaja Sami Kurosen luotsaama tunteikas keskustelutuokio oli täynnä kyyneliä ja päättyi siihen, että kaksikko erosi, hyvästeli Marbellan lämmön ja lähti kohti Suomea.

Tuosta hetkestä on nyt lähes puoli vuotta. Sen jälkeen on tapahtunut paljon.

Kun kamerat sammuivat, Tony ja Jemina poistuivat Espanjassa hotelliin. Tunnelma oli epätodellinen. Reilun vuoden kestänyt parisuhde oli päättynyt eroon tv-kameroiden kuvatessa.

– Minulla oli paljon kysyttävää, mutta Tony vetäytyi omaan hotellihuoneeseensa ja sanoi, ettei halua keskustella mistään. Sanoin, että selvä, Jemina kertoo nyt IS:lle.

– Tarvitsin hengähdystauon ja halusin olla omissa oloissani, Tony myöntää.

Keskustelu avattiin ensimmäistä kertaa kunnolla lentokoneessa matkalla kohti Suomea.

– Silloin juttelimme jo asioita vähän läpi, mutta isoja asioita ei vielä silloinkaan pystynyt käymään läpi, Tony sanoo.

Tony ei ajattele, että hän olisi lähtenyt alun perin Temppareihin eroamaan.

– Siitä ei ollut kyse missään nimessä, hän korostaa.

Jeminalle Temppareiden katsominen on ollut vaikeaa, sillä hän kävi kuvauksissa läpi suuria tunteita.

Suomessa Jeminan ja Tonyn tiet erosivat hetkeksi aikaa, mutta niin olisivat eronneet joka tapauksessa. Turussa asustellut kaksikko tiesi jo ennen kuvauksia, että vaikka he lähtisivät ohjelmasta pariskuntana, edessä olisi kaukosuhde. Tony oli nimittäin päässyt jatko-opiskelemaan Joensuuhun, ja Jemina jäi asumaan Turkuun. Väliin jäi lähes 500 kilometriä.

Jemina myöntää, että hänellä meni kotona monta kuukautta päästä takaisin jaloilleen kuvausten jälkeen. Jemina on ollut aiemmin ohjelmassa mukana sinkkuna, mutta ei olisi koskaan uskonut, miten vaikea reissu voi olla parisuhteessa olevalle.

– Tiesin, että siitä tulee rankkaa, mutta kyllä se tuli täysin yllätyksenä, miten itse reagoin siellä asioihin, Jemina sanoo.

– Tämä on ollut elämäni vaikein syksy. Kaikki jaksot olen pystynyt katsomaan, paitsi viimeisintä jaksoa, jossa lähdimme pois. En ole halunnut käydä sitä läpi, koska olin niin rikki silloin.

Uusi alku yhdessä

Vaikka Tempparit oli raju kokemus molemmille, toi se jotain hyvääkin. Suhteen ongelmista olikin yhtäkkiä helpompi puhua, ja monta solmua oli lähtenyt aukeamaan.

Se johti siihen, että nyt Jemina ja Tony tapailevat toisiaan uudelleen.

– Olemme tapailleet jo jonkin aikaa ja katsomme, miten tämä lähtee tästä etenemään, Jemina sanoo.

– Temppareista oli meille paljon apua, koska saimme käytyä ongelmakohtamme läpi. Lopulta päätimme katsoa, tulisiko meistä vielä jotain, Tony sanoo.

Tonyn ja Jeminan tarina jatkui vielä Suomessa. Nyt he ottavat päivän kerrallaan ja katsovat, mihin suhde etenee.

Molemmat korostavat, että kyse ei ole vielä seurustelusuhteesta. Kipinää on kuitenkin jäljellä niin paljon, ettei kumpikaan halunnut vielä heittää hanskoja tiskiin.

– Yritämme nyt tutustua toisiimme uudelleen. Kuvausten jälkeen emme nähneet muutamaan kuukauteen, ja hengähdystauon jälkeen molemmille tuli ikävä toisiamme. Meillä on nyt mennytkin paljon paremmin, Jemina kiittelee.

Jemina myöntää, että moni saattaa ihmetellä, miksi he haluavat yrittää herättää suhteen vielä henkiin, vaikka Tony totesi ohjelmassa painokkaasti haluavansa erota.

– Katsojien mielestä suhde oli myrkyllinen, eivätkä he nähneet suhteessamme mitään hyvää. Ohjelmassa ei näytetty mitään hyviä juttuja, vaikka niitä kyllä siellä kerroimme. Kyllä siihen syitä löytyy, miksi olemme viihtyneet yhdessä näinkin kauan, Jemina painottaa.

Jeminan mukaan he ovat pohtineet myös muiden osallistujien kanssa, miksi heidän suhteensa haluttiin esittää tv:ssä negatiivisen kautta.

– Ehkä ohjelmassa tällä kaudella ei olisi muuten mitään katsottavaa. En silti ymmärrä miksi suhteemme näytettiin pelkästään tuollaisena.

”Minulle yritettiin tehdä tietynlaista roolia”

Erityisesti Tony on kokenut, ettei hänestä ohjelmassa esitetty kuva vastaa täysin todellisuutta. Hän katuu puhuneensa kuvauksissa niin rehellisesti ja suoraan suhteensa kipupisteistä.

– Ammuin itseäni siinä jalkaan. Tein oikein, kun puhuin fiiliksistäni suoraan, mutta se, miten asia näytettiin tv:ssä, oli väärin, Tony sanoo.

Tony kertoo pistäneensä merkille jo kuvauksissa, että häneltä kyseltiin välillä asioita suoremmin kuin muilta osallistujilta.

– Koin, että minulta kysyttiin asioita paljon provosoivammin kuin muilta niin haastatteluissa kuin iltanuotiollakin.

Tonyn mukaan hän huomautti asiasta jo kuvauksissa.

– Minusta tuntui jo ohjelmaa tehdessä, että minulle yritetään tehdä tietynlaista roolia. Kerroin tämän tuntuvan epäreilulta.

– Vastaukseksi sain, että muista miehistä ei irtoa iltanuotiolla mitään, joten he kyselevät siksi minulta enemmän kuin muilta. Provosoiviksi kokemiini haastattelukysymyksiin he eivät ottaneet kantaa sen kummemmin.

Tony yllättyi siitä, miten paljon realityohjelmia leikataan.

Ohjelmassa nähtiin kohtaus, jossa bileet eskaloituivat Tonyn huutoon ja raivoon hänen purkaessaan pahaa oloaan. Tonyn mukaan kohtaus näytti tv:ssä aivan erilaiselta kuin mitä se oli todellisuudessa ollut.

– Siinä ei näytetty, mistä kaikki alkoi, eikä sitä, kun keskustelin asiasta muiden kanssa. Se näytti siltä, että huusin yksikseni. Sitäkään ei näytetty, kun pyysin varatuilta miehiltä ja sinkkunaisilta seuraavana päivänä anteeksi, Tony harmittelee.

Tonyn mukaan hyvänä esimerkkinä toimii myös hetki iltanuotiolla, jolloin varattuja miehiä nauratti, eikä kuvaamisesta meinannut tulla mitään. Seuraavana päivänä kuvattiin kohtaus, jossa piti keskustella tulevasta iltanuotiosta eikä kuvaamisesta meinannut tulla Tonyn mukaan nauramisen takia mitään. Kymmenien ottojen jälkeen Tony totesi pojille, että koettakaa olla nauramatta.

– Tuotantokin jo ärähti meille hihittelystä. Jani naurahti ja silloin sanoin, että voitteko lopettaa nauramisen. Lauseeni päätyi telkkariin sellaisenaan ja antoi ihan eri kuvan, vaikka tarkoitin siinä hetkessä tietysti, että voiko Jani lopettaa nauramisen, että kohtaus saadaan purkitettua, Tony kertoo.

– Koen, että tällä leikkauksella yritettiin pitää sitä minulle tehtyä roolia yllä, Tony sanoo.

Tony ei ole aiemmin ollut tosi-tv-ohjelmissa mukana. Hän kertoo yllättyneensä siitä, miten erilaiselta lopputulos voi näyttää hänen kokemuksiinsa verrattuna.

– Se tuntui epäoikeudenmukaiselta. Nyt tiedän, miten paljon ohjelmia leikataan ja miten olennaisia asioita niistä jätetään pois, jotta siitä saadaan mahdollisimman viihdyttävä ja tunteita herättävä. Jos menisin uudestaan, katsoisin tarkemmin, mitä sanon.

– Olen saanut myös monilta osallistujilta viestejä, joissa kysellään jaksamistani. Moni on ollut sitä mieltä, että minut on esitetty epäreilussa valossa.

Tony kertoo keskustelleensa asioista tuotannon kanssa myös jälkikäteen.

– He sanoivat, että jaksot on tehty, kuvattu ja leikattu, eikä niitä voi enää muuttaa, mutta minulle tarjottiin kyllä mahdollisuutta ammattiapuun, jos olisin sellaista tarvinnut fiilisteni käsittelyyn.

IS tavoitti ohjelman tuottajan Ilari Wirtasen. Hän vahvisti tuotannon puolesta, että Tonyn kanssa on käyty keskustelua ohjelman sisällöstä ja hänelle on tarjottu ammattimaista keskusteluapua, kuten kaikille muillekin ohjelmaan osallistuneille.

Tony ei täysin allekirjoita sitä kuvaa, joka hänestä syntyi ohjelman myötä.

Tony ottaa vastuun sanomisistaan ja korostaa, että hän on lähtenyt ohjelmaan vapaaehtoisesti mukaan.

– Itsehän olen nimeni sopimukseen laittanut ja antanut luvan kuvata minua ympäri vuorokauden. Kaikki mitä olen tehnyt ja sanonut, olen oikeasti tehnyt ja sanonut.

– Haluaisin, että ihmiset kuitenkin ymmärtäisivät, että kontekstia ja tapahtumaketjuja ei näytetä, mikä vääristää asioita. Kannustan myös medialukutaitoon. Katson itsekin nyt realityohjelmia aivan eri tavalla, kun tiedän, miten niitä tehdään.

Sekä Jemina että Tony korostavat kuitenkin saaneensa tuotannolta apua ja tukea tarvittaessa.

– Tuotanto piti meistä hyvää huolta. He kyseli koko ajan, että onko kaikki hyvin, ja ammattiapua oli aina saatavilla, Tony sanoo.

– Meille järjestettiin aina apua jos sitä tarvitsimme, joten siinä ei ole mitään moitittavaa, Jeminakin sanoo.

Ohjelmaan lähteminen ei myöskään kaduta kumpaakaan.

– Sain elinikäisiä ystäviä ja opin paljon itsestäni sekä siitä, mitä haluan parisuhteeltani. Ja emme varmaan olisi Jeminan kanssa tässä, jos emme olisi lähteneet reissuun, Tony tiivistää.

Temptation Island Suomi Nelosella keskiviikkoisin ja torstaisin kello 21. IS ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.