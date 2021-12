Tämä Netflixin jättisatsaus on yksi joulun katsotuimmista elokuvista ja siinä on pitkä lista A-luokan tähtiä – sitten se jakoi rajusti mielipiteet

Osa kriitikoista syyttää elokuvaa liian itsestäänselväksi, joidenkin mielestä se on oikeastaan hauska ja kolmannet kritisoivat kriitikkoja itseään. Mistä kohun aiheuttaneessa elokuvassa oikein on kyse?

Netflixiin ilmestyi jouluaattona yksi suoratoistopalvelun tämän vuoden todellisista jättisatsauksista, nimittäin satiirielokuva Don’t Look Up. Se ponnahti odotetusti saman tien palvelun katsotuimpien elokuvien kärkeen ympäri maapalloa.

Elokuvan on ohjannut Adam McKay, joka on useaan kertaan palkittu, maineikas komedioiden tekijä Hollywoodista. McKay voitti Oscar-palkinnon The Big Short -komedian käsikirjoittamisesta vuonna 2016, joten odotukset ovat kovat.

Don’t Look Up -elokuvan huomioarvoa kasvattaa huomattavasti myös sen vaikuttava näyttelijälista, joka koostuu Hollywoodin A-luokan nimistä. Pääosia näyttelevät Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ja Meryl Streep. Sivurooleissa nähdään muun muassa Cate Blanchett, Jonah Hill ja Rob Morgan. Rooleihin pääsevät myös tunnetut artistit Ariana Grande ja Kid Cudi.

Juoni lyhyesti Don’t Look Up kertoo kahdesta avaruustieteilijästä (DiCaprio ja Lawrence), jotka tajuavat komeetan osuvan maapalloon puolen vuoden kuluttua lähes sadan prosentin todennäköisyydellä. Tästä alkaa kaoottinen tarina. Tieteilijät yrittävät varoittaa komeetasta Yhdysvaltain toopea Trump-henkistä presidenttiä (Meryl Streep), jolle oma vaalikampanja osoittautuu kuitenkin tärkeämmäksi asiaksi kuin ihmiskunnan täystuho. Presidentin poika istuu mukana Valkoisessa talossa päätöksenteossa, vaikka ei ole penaalin terävin kynä. Tieteilijät puhuvat aiheesta mediassa, mutta somessa innostutaan enemmän kuuluisien artistien kihlautumisesta pettämiskohun jälkeen. Kansa käy kuumana suuntaan ja toiseen ja osa yksinkertaisesti kieltää koko komeetan olemassaolon. Lopulta katastrofiin sotkeutuu ökyrikas Elon Muskia ja Steve Jobsia muistuttava it-miljardööri, joka haluaa hyötyä komeetasta taloudellisesti.

Kovista odotuksista huolimatta elokuva on jakanut vahvasti mielipiteitä. Esimerkiksi Guardian-lehden elokuvatoimittaja kritisoi filmiä ja antaa sille vain kaksi tähteä:

Komeetta on törmäämässä maapalloon. Tässä räiskyvässä, epätoivoisen epähauskassa Adam McKayn ohjaamassa ilmastonmuutossatiirissa kohteet ovat huomattavasti epämääräisemmät, kriitikko kirjoittaa.

Hän kutsuu elokuvassa esitettyjä pieniä havaintoja omahyväisiksi ja moittii myös elokuvan loppuvaiheessa nähtyjä luontodokumenttimaisia pätkiä, joissa jääkarhut taiteilevat halkeavien jäälauttojen päällä ja valaat riutuvat. Toimittajan mielestä luontopätkät eivät tee elokuvasta uskottavampaa.

Myös elokuvalehti Varietyn kriitikko kutsui satiiria omahyväiseksi ja naljailun kohteiltaan varsin yksinkertaiseksi poliittiseksi satiiriksi.

Useissa arvioissa toistuukin kantavana ajatuksena, että Don’t Look Upissa käytetyt huumorin keinot ja vitsit ovat liian itsestäänselviä.

Sen sijaan Independent-lehden kriitikko antaa elokuvalle neljä tähteä ja kehuu sitä hauskaksi. Toimittajan mielestä Jennifer Lawrencen odotettu paluu valkokankaalle pienen tauon jälkeen on oikein onnistunut.

Hänen esiintymisessään on aina jotain lujaa ja suorasukaista. Hänessä ei ole krumeluureja maneereja tai kärsimyksen romantisointia.

Lyhyesti sanottuna, Lawrence ei jauha p**kaa. Niin ei tee myöskään hänen roolihahmonsa Adam McKayn iskevässä, hauskassa satiirissa, toimittaja kirjoittaa.

Meryl Street esittää Yhdysvaltojen itsekeskeistä presidenttiä.

Elokuvalehti Digital Spyn toimittaja antaa satiirille maltilliset kolme tähteä. Kirjoittajan mielestä elokuva on liian pitkä (sen kesto on kaksi tuntia ja kaksikymmentäviisi minuuttia) ja vitsit eivät ole parhaita mahdollisia, mutta loistava tähtikaarti pitää katsojan tyytyväisenä.

Don’t Look Upissa on löysyyttä, joka tarkoittaa sitä, että jotkut vitsit roikkuvat aivan liian pitkään. Iso osa elokuvan keskivaiheesta voitaisiin poistaa ilman, että se vaikuttaisi tarinaan millään lailla.

Myös suomalaisessa mediassa on ehditty ruotia tätä Netflix-elokuvaa. Helsingin Sanomissa julkaistussa arviossa kritisoitiin elokuvasta kirjoitettuja kritiikkejä:

Juuri ilmiselvyytensä takia elokuva on parhaita ilmastonmuutoksesta kertovia teoksia koskaan. Se on heti ensimmäisen pyyhittävän pinnan eli komeettajuonen alla lähes banaalilla tavalla totta. Suurimman osan näistä totuuksista se huutaa, mutta ei kaikkia. Ehkä siksi ne näyttävät menneen osalta kriitikoista ohi, HS:ssa arvioidaan.

Niin ikään Suomen Kuvalehdessä arvioidaan, että yhteiskunnalliset viestit jäivät kenties osalta huomaamatta:

Hollywood-elokuvaksi Don’t Look Up on yllättävän vasemmistolainen ja se onkin saanut liberaaleilta kriitikoilta nuivan vastaanoton. Nathan J. Robinson kirjoitti elokuvasta hauskan esseen, miten kriitikoilta on jäänyt huomaamatta elokuvan yhteiskunnalliset viestit ja kuinka elokuvasta esitetyt esteettiset kritiikit ovat niin typeriä, että ne olisivat voineet esiintyä sellaisenaan itse elokuvassakin.

Robinsonin julkaisemassa kritiikissä arvellaan HS:n ja Suomen Kuvalehden tavoin, että kriitikot ovat liian yksinkertaisia ymmärtääkseen elokuvan pointtia.