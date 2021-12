Avaruudessakin käynyt Jeff Bezos suuntasi jouluksi Karibialle – tällaisessa ökyrikkaiden paratiisissa miljardööri lomaili

Jeff Bezos ja Lauren Sánchez viettivät joulun aurinkoisissa maisemissa.

Amazon-miljardööri Jeff Bezos, 57, ja hänen kumppaninsa, Emmyn voittanut toimittaja Lauren Sánchez, 52, viettivät joulua Saint-Barthélemyssa Karibialla.

Kallioinen, huimilla korkeuseroilla siunattu Saint-Barthélemy eli tuttavallisemmin Saint Barts kuului aikanaan Ruotsille, mutta on nykyään osa Ranskaa.

Saint-Barthélemyn talous perustuu matkailuun. Saari on keskittynyt erityisesti pohjoisamerikkalaisten luksusmatkailuun ja lähes 80 prosenttia sen hotellikapasiteetista on luksushuviloissa.

Suihkuseurapiirien suosima saari vilisee myös luksusmuotitalojen putiikkeja.

– Mikään ei ole parempaa kuin tämä, Sánchez kirjoitti Instagramissa jakamansa kuvan yhteydessä.

Pariskunnan mukana lomailivat myös Sánchezin poika ja sisko, sekä Bezosin veli Mark.

– Lopettelemme lomaviikkoa ja valmistaudumme uuteen vuoteen. Olen kiitollinen kaikesta siitä rakkaudesta, joka ympäröi minut joka päivä; kumppanini, perheeni ja ystäväni, Sánchez lisäsi.

People-lehdelle puhuneet lähteet kertovat matkan olleen yhtä suurta perhejuhlaa.

– Jeff ja Lauren ovat olleet yhdessä neljä vuotta, joten kummankin perheet ovat ehtineet tutustua toisiinsa.

– He ovat hyvin läheisiä.

Bezos ja Sánchez ovat viettäneet useita iloisia hetkiä tänä vuonna. Niihin voitaneen laskea miljardöörin avaruusmatka heinäkuussa, jonne hän otti mukaan myös veljensä.

Palattuaan maahan kymmenen minuutin lennon jälkeen, Bezos kiitteli läheisiään tuesta. Hän korosti erityisesti Sánchezin olleen hänen voimavaransa.

– Perheeni on onnellinen nähdessään minut. Se on varmaan hyvä merkki, mies vitsaili lennon jälkeisessä tiedotustilaisuudessa.

– Itse en ollut hermostunut, muta perheeni jännitti lentoa. Siksi oli hienoa saada kaikki ne halaukset kun palasin maahan.

Bezos ja Sánchez kertoivat suhteestaan julkisuuteen tammikuussa 2019.

Molemmilla on lapsia edellisistä liitoistaan. Bezosilla on kolme poikaa ja tytär ex-vaimonsa MacKenzie Scottin kanssa. Sánchez sai pojan entisen NFL-tähden Tony Gonzalesin kanssa. Hänellä on myös tytär liitostaan Patrick Whitesellin kanssa.