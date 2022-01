Yhden merkin edustajat ovat tänä vuonna kaiken huomion keskipisteenä – vuoden 2022 horoskooppi kertoo, keitä onnistaa

Astrologi Satu Paurin laatima vuosihoroskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat sinulle ensi vuodeksi. Onko luvassa rahaa ja rakkautta vai köyhyyttä ja kurjuutta?

Oinas 21.3.–21.4.

Alkuvuoden ja kevättalven kohdalla oinaalta vaaditaan rutkasti kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä erilaisten esteiden ylittämiseen. Monet rajoitukset ja säännöt eivät ole lyhytpinnaiselle oinaalle helppoja. Tänä vuonna maalisoinaat ovat päätähtiä virkoja, tonttipaikkoja tai Suomen ennätyksiä jaettaessa. Toukokuu antaa hyvän lähtölaukauksen työteliäälle rakennusprojektille, kuntokuurille tai uudelle kesätyölle. Muut oinaat nauttivat loppukevään kohdalla levon, rentoutumisen ja loman parhaista hetkistä.

Alkukesä on rakastuneelle oinaalle huikaiseva kokemus, eroottinen vire on korkealla ja juhannuksen kohdalla kosintamenot ovat parhaimmillaan. Tuleva kesä on oinaan kannalta vireä ja tapahtumarikas, etenkin sinkkuoinaalle ihastumiset ja rakastumiset tuovat kesään jännittävää sisältöä. Vaikka maailmalla rytisee ja paukkuu marras–joulukuun kohdalla, oinas selättää tyylikkäästi velvollisuutensa loppuvuoden koitoksessa. Monet kunnianhimoiset suunnitelmat voivat kuitenkin mennä totaalisesti uusiksi.

Härkä 21.4.–22.5.

Suuret muutokset ravisuttelevat merkkiä ja osa häristä on jo viime vuoden puolella joutunut kohtamaan yllättäviä käänteitä. Vuonna 2022 on siis syytä varautua muuttoon, työpaikanvaihtoon tai ihmissuhdemuutoksiin. Vaikka tammikuu tuntuisikin monien rajoitusten takia tylsältä, on lopputalven ja etenkin helmikuun kohdalla paljon juhlan aihetta. Mukavaa sujuvuuden tunnetta ei voita mikään!

Seitsenvuotiskriisi jyllää merkissä ja on etenkin toukohärkien kiusankappale, liian kova työtahti tai epätasapainoinen rakkaussuhde vaativat pakottavaa korjausliikettä. Alkukesästä muotoutuu härän paras loman, rentoutumisen ja romantiikan vaalimisen ajanjakso.

Vaativa kesäprojekti käynnistyy huhtihärän osalta jo 5.7. jälkeen, toukohärät liittyvät joukkoon heinäkuun jälkimmäisellä puoliskolla. Heinä–elokuun taitteessa on mahdollista ottaa käyttöön ylimääräinen vaihde, kesämaratoonarit ovat elämänsä kunnossa. Koska auringonpimennys (30.4.) ja kuunpimennys (8.11.) tapahtuvat merkissäsi, saatat tehdä kevään ja alkutalven kohdalla poikkeuksellisen epätavallisia ja impulsiivisia päätöksiä elämässäsi.

Kaksonen 22.5.–22.6.

Vilkkaalle ja seuraa kaipaavalle kaksoselle alkuvuoden rajoitusrypäs aiheuttaa närästystä, etenkin tammikuun jälkimmäinen puolisko tuntuu tervanjuonnilta. Kevätaurinko tuo 6.3. jälkeen mukavampaa ajateltavaa, liikunnallinen kaksonen viihtyy keväthangilla, keväinen työprojekti sujuu siivillä. Loppukevään haasteet osuvat 10.–23.5., viivästykset ja peruuntumiset tuovat työrintamalle ylimääräisiä mutkia.

Kesän mukavimmat lomapäivät käynnistyvät juhannuksen tienoilla, romanttiset odotukset ovat korkealla etenkin 23.6.–18.7. Loppukesä aina 20.8. saakka kannattaa ottaa levon kannalta, sillä toimintapommi Mars saapuu merkkiin ja viipyy poikkeuksellisesti aina 26.3.2023 saakka. Loppukesän ja syksyn aikana kaksonen tyhjentää metsän marjoista ja sienistä, rakentaa itselleen talon tai puskee kiivaalla tahdilla uraputkessa edeten. Marras–joulukuun kohdalla on syytä tarkistaa epävakaa terveystilanne, vanhat vaivat heräävät henkiin vaatien pysähtymistä tai huomiota.

Rapu 22.6.–22.7.

Tuleva vuosi tulee kohtelemaan sinua silkkihansikkain. Jos olet kaivannut ylimääräisiä vapaapäiviä, lomaa ja rentoutumista, saat haluamasi. Elämästäsi poistuu kenties epämiellyttäviä esteitä, taloustilanteesi helpottuu tai osaat jämäkästi työntää syrjään ihmisiä, jotka toimivat energiavampyyreina. Upea talven tai kevään matka on osalla suunnitteilla heti alkuvuodesta, merkin viimeisellä viikolla syntyneet kokevat elämisen riemua ja onnistumisen hetkiä marras-joulukuun kohdalla.

Kesän lomapäivät ja romantiikan räiske on parhaimmillaan 18.7.–11.8., osa viettää kesähäitä, toiselle riittää vanhan parisuhteen henkiin herättely. Heinäkuun matkakalenteri täyttyy nopeasti, matka mummolaan tai eräretki Lappiin tulee olemaan yksi kesän huippuhetkistä.

Loppukesän ja alkusyksyn haasteet liittyvät taloustilanteen tasaamiseen, ylimääräiset menot panevat budjetin sekaisin. Työrintamalle on luvassa uusia tuulia, mutta moni suunnitelma menee toteutuksen tasolle vasta alkuvuonna 2023.

Leijona 22.7–.23.8.

Heinäkuinen leijona saa heti alkuvuodesta puhallella vapautuneemmin, monet esteet ja haasteet tuntuvat jäävän takavasemmalle. Jos lomajaksot ja vapaa-aika ovat viime vuoden aikana olleet vähissä, 11.5. jälkeen on mahdollista ottaa vahinko takaisin. Luvassa on historiallisen hieno kesäkausi, eikä alkusyksykään näytä pahalta.

Elokuinen leijona elää seitsenvuotiskriisin keskellä ja joutuu miettimään, mikä on oman elämän tärkeysjärjestys. Työn, talouden, terveyden ja ihmissuhteiden tasapaino ei löydy helposti. Toimimattomien asioiden karsiminen elämästä tuottaa lopulta syvää tyydytystä.

Koko merkin parhaat kesälomapäivät osuvat loppukesän kohdalle, 11.8.–5.9. on aika irrotella hyvässä seurassa. Kun leijona löytää itselleen sopivan yhteistyökumppanin, ryhmän tai yhteisön, loppukesä ja syksy tarjoaa elämyksellisiä hetkiä mielekkään tekemisen parissa. 7.–13.8. syntyneet ovat valmiita tekemään suuriakin muutoksia saavuttaakseen onnellisemman olotilan, edessä on uuden tien valinta.

Neitsyt 23.8–.23.9.

Jos tämänhetkinen elämäntilanteesi ei anna sinulle tarpeeksi tyydytystä, varo, ettet lähde alkuvuoden ja kevään aikana uhkarohkeisiin yrityksiin tai hankkeisiin. Vaikka olisitkin normaalisti pikkutarkka ja huolellinen, ylimääräinen huolettomuus vaivaa toimiasi. Ole tarkka rahoistasi!

Helmikuu on kuntoileville neitsyille tehokasta aikaa, hiihtolomien kohdalla hyvä seura tuo lisäpontta talviloman onnistumiseen. Myös kesäkuntoilijat pääsevät 5.7. jälkeen hyvään vireeseen, syyskuisen neitsyen osalta huippuvire jatkuu aina 20.8. saakka. Romantiikkaa on luvassa 5.–29.9.

Terveysteema seuraa neitsyttä vuoden aikana, eikä vanhoja kolotuksia ja vaivoja pääse pakoon. Koska toimintapommi Mars ei liiku merkissäsi 2022, joudut etsimään innostusta ja motivaatiota uudesta ruokavaliosta, dieetistä tai kurinalaisesta elämäntyylistä. Syksyn tullen on syytä kaivaa vitamiinipurkit kaapista. 20.8. jälkeen syksy tuo tullessaan kestoärsykkeitä, joiden kanssa on pyrittävä elämään loppuvuoteen saakka. Pieneen vastatuuleen puskeminen opettaa arvostamaan levon ja rentoutumisen hetkiä.

Vaaka 23.9.–23.10.

Jos vuosi 2021 tarjosi syyskuisille ja kuunvaihteessa syntyneille vaaoille etenemismahdollisuuksia, vuosi 2022 tekee saman lokakuisille. Uraan ja ammattiin panostaminen tuo osalle viran, palkankorotuksen tai ylennyksen. Vaikka alkuvuosi on vaaoille vielä hieman nihkeä, vauhti paranee mukavasti 6.3. jälkeen. Diplomaattinen vaaka on parhaimmillaan kevään neuvotteluissa, palavereissa ja yhteistyöprojekteissa.

Syyskuisen vaa’an parhaat lomapäivät osuvat juhannuksen molemmin puolin, lokakuinen vaaka jättää velvollisuustaakkansa vasta 5.7. jälkeen. Loppukesään ja alkusyksyyn osuvat lomapäivät ja harrastushetket ovat merkille antoisia, etenkin 20.8. jälkeen aloitettu kuntoiluharrastus tulee kantamaan pitkälle loppuvuoteen. Romanttinen vaaka on parhaimmillaan 29.9.–23.10., kiireen keskellä ei kannata unohtaa parisuhdetta.

Vaaka on ehdottomasti syksyn tehokkain työntekijä, menneisyydessä tehty kova työ kantaa nyt hedelmää. Vaikka aloitettu työprojekti ottaisikin takapakkia marras-joulukuun aikana, hyvä tuuli kantaa pitkälle kevääseen 2023 saakka.

Skorpioni 23.10.–22.11.

Lokakuiselle ja kuunvaihteessa syntyneelle skorpionille alkuvuoden myötätuuli tulee todella tarpeeseen. Ylennys, palkankorotus tai upea lomamatka nostaa tammi–helmikuun kohdalla tunnelman kattoon. Marraskuinen skorpioni liittyy joukkoon helmikuun loppupuolella. Lopputalven ja kevään onnenpotkut, hyvät uutiset ja upeat matkat ovat elämisen arvoisia.

Seitsenvuotiskriisi kormuuttaa kuitenkin 4.11. jälkeen syntyneitä skorpioneja, raskaat työpäivät, rakoileva ihmissuhde tai reistaileva terveys tuo omat haasteet vuoden kulkuun. Etenkin loppukesän ja syksyn aikana on syytä miettiä omia jaksamisen rajoja tarkasti. 4.–12.11. syntyneet tekevät hanakasti muutoksia elämäntilanteeseensa, soutaminen ja huopaaminen kuuluu asiaan.

Parhaat kesälomapäivät osuvat merkin osalta 18.7. jälkeiselle loppukesälle. Elokuun puolella moni kuitenkin lupautuu projektiin, joka ei anna tilaa laiskottelulle. Marras–joulukuu on 18.–22.11. syntyneille menestyksellinen, juhlan aihetta ilmaantuu 28.10. jälkeen ja ilon aiheet kantavat 20.12. saakka.

Jousimies 23.11.–23.12.

Vauhdikkaan ja vaativan loppuvuoden jälkeen tammikuu kysyy vielä joulukuiselta jousimieheltä turnauskestävyyttä, tiukan työ- tai harrastusprojektin loppuunsaattaminen vaatii ponnistelua. Alkuvuosi on vaativa myös niille marraskuisille, jotka päättivät loppuvuodesta tuhlata joululahjoihin tai muihin hankintoihin. Tilin saldo on tammi–helmikuun kohdalla miinuksella.

Kun kunnianhimoiset tavoitteet ja kiivas vauhti laantuu lopputalven kohdalla, kevätaurinko tuo tullessaan helppoutta ja sujuvuutta. 11.5. jälkeen etenkin marraskuiset ja kuunvaihteessa syntyneet etsivät lomakeitaita, kesämatkoja ja rentoutumisen mahdollisuuksia. Tulevan kesän lomamatkoihin kannattaa panostaa muutama satalappunen enemmän, sillä vaativa syksy ja loppuvuosi tulee puristamaan mehut hyväkuntoisestakin jousimiehestä.

Työkiireet käynnistyvät marraskuisten osalta jo 20.8., joulukuiset liittyvät seuraan syyskuun puolella. Loppuvuoden työkiireiden keskellä on syytä antaa aikaa läheisille ihmissuhteille, romantiikka kukkii parhaimmillaan 16.11.–10.12. Ajanpuute on rakkauden punainen vaate loppuvuoden kohdalla.

Kauris 23.12.–21.1.

Talouteen ja ihmissuhteisiin liittyvät epäkohdat vaativat huomiota tammi–helmikuun taitteeseen saakka. 4.2. jälkeen lopputalvi tuntuu mukavalta vapaalaskulta hyvässä seurassa. Kauris elää upeaa talvilomajaksoa helmikuun hangilla, romantiikan saralla lämpöaalto jatkuu aina 6.3. saakka. Kun Mars ja Venus kulkevat merkissä käsikädessä, sinkkukauriin parisuhdeparatiisi aukeaa. Helmi–maaliskuun taitteessa nähdään rakastuneita kauriita!

Loppukevät antaa tammikuiselle kauriille mukavan myötätuulen kaikkiin toimiin. Vapun tienoilla on loistava aika tehdä isoja hankintoja, hakea uutta työtä tai pyytää palkankorotusta. Etenkin 17.–21.1. syntyneet onnistuvat saalistamaan isoja kaloja.

Tuleva kesä vie kauriin vuosibudjetista ison osan, kesälomamatka tulee tehtyä pitkän kaavan kautta. Joulukuiset kauriit tekevät hinnakkaita kesähankintoja. Auto, vene tai polkupyörä näkee uuden omistajansa, syksyn tullen hankintoihin tarvitaan jo pankkilainaa. Lämmin ihmissuhdeaalto vyöryy merkkiin vielä loppuvuodesta, 10.12. jälkeen kauris saa jälleen olla talven sydäntensärkijä.

Vesimies 21.1.–20.2.

Hyvin alkanut vuosi kääntyy pienoiseen vastatuuleen 14.1., tammikuun jälkimmäinen puolisko vaatii työrintamalla sopeutumista aikataulumuutoksiin, viivästyksiin ja tietoteknisiin ongelmiin. Vesimiehen kynästä sinkoilee ideoita ja ajatuksia tiuhaan tahtiin taas 14.2. lähtien. Kirjailijan tuottelias aika kestää aina 10.3. saakka.

Talviloma kannattaa tänä vuonna viettää 6.3. jälkeen, kun Mars ja Venus saapuvat merkkiin käsikynkässä. Kun toimintaviikot yhdistyvät lämpimään ihmissuhdeaaltoon, on luvassa romanttisia hetkiä hyvässä seurassa. Ammatillinen kunnianhimo on korkealla loppukevään kohdalla. Helmikuinen vesimies tekee pitkää päivää ilman taukoja aina 16.4. saakka, vapun kohdalla on jo syytä hiljentää tahtia.

7.–16.2. syntyneet keräävät kevään aikana itselleen turhan paljon velvollisuuksia. Onneksi apujoukot saapuvat loppukesän kohdalla, syksyn työvuorta on helpompi liikutella muiden tukemana. Vesimiehen on helppo nojautua syksyn tullen auttavaan myötätuuleen, sama tuuli kantaa pitkälle kevääseen 2023.

Kalat 20.2.–21.3.

Kalat ovat huomion keskipisteenä vuonna 2022. Menestys ei tule sormia napsauttamalla, pitkä ja kärsivällinen työ palkitaan vihdoinkin onnistumisena. 12 vuoden tauon jälkeen joulupukki Jupiter saapui merkkiin vuodenvaihteessa. Uusi alku tuo tullessaan unelmamatkan, opiskelun, viran tai eläköitymisen. Merkissä syntyneet urheilijat jättävät nimensä historian kirjoihin. Laiskalle kalalle jää kuitenkin helposti luu käteen, yltiöoptimismi tuo tullessaan vain muutaman ylimääräisen vyötärökilon ja suuria toteutumattomia unelmia.

Aktiivinen kala tekee hyvää jälkeä työ- tai opiskelurintamilla 10.–27.3. Romantiikan saralla vuoden parasta aikaa on luvassa 5.4.–2.5. Huhti–toukokuun aika on otollista lomamatkoille tai henkisen harrastuksen aloittamiselle. Kevään kohdalla unelmien toteuttaminen on monelle kalalle sydämen asia, luvassa on suuria tunteita. Loppukesä ja syksy tuo tullessaan enemmän vastatuuleen puskemista, uuden alun jälkeen on aika palata arkeen. 18.–21.3. syntyneet etsivät marras–joulukuun kohdalla sateenkaaren päätä hyvin tuloksin.