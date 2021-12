Karibialla yksin seikkaileva Anne Kukkohovi joutui pahaan pulaan – kun yö lähestyi, paniikki iski: hotellien hinnat nelinumeroisia

Vaikea tilanne ulkomailla ratkesi, kun Kukkohovi pyysi rohkeasti apua paikallisilta.

Juontaja Anne Kukkohovi kertoo Instagramissa epäonnisesta käänteestä Karibian-reissullaan.

Kukkohovi on matkustellut viime päivinä yksin Karibialla. Reissunsa loppuvaiheessa hän lähti lyhyelle päiväretkelle pienelle St. Barthsin saarelle. Se on paratiisisaari, joka on tunnetusti rikkaiden ja kuuluisien suosiossa.

Päiväretki päättyi kurjasti, sillä lautta takaisin Kukkohovin ”kotisaarelle” lähti hänen nenänsä edestä.

– Tämä voi tapahtua vain mulle… Tokavika päivä Karibialla, huikee reissu St Barth’sille, mutta botski kohti omaa saarta lähti nenän edestä, Kukkohovi kirjoittaa.

– Tällä hetkellä tän saaren hotellien öiden hinnat on nelinumeroisia ja ne on kaikki täynnä. Paniikki. Istuin hetken ja hengittelin. Sitten vain pyytämään apua paikallisilta. Long story short, päädyin lopulta ihanien ihmisten pikku yksiöön keskelle saaren kauneinta osaa. Tähän huoneeseen oli tulossa dj asumaan, mutta hän ei tullut paikalle, joten mulla kävi tuuri.

Aamulla Kukkohovi pääsi omalle saarelleen ja ehti lennolleen.

Kukkohovi päätyi Karibialle osallistuttuaan marras-joulukuussa Atlantin yli -ohjelman kuvauksiin. Se on tv-sarja, jossa joukko julkisuuden henkilöitä purjehtii Atlantin valtameren yli Etelä-Euroopasta Amerikkaan.

Kukkohovi kertoi IS:n kansihaastattelussa kuulumisiaan juuri ennen pitkälle ulkomaanreissulle lähtemistä. Hän kertoi, että viimeiset vuodet ovat olleet hänelle raskaat: avioero, korona-ajan haasteet ja yrityksen pyörittäminen ovat vaatineet veronsa. Niinpä hän halusi irtautua arjestaan ja lähteä kaukomaille.

– On varmasti paljon ihmisiä, joille ajatus yksin matkustamisesta, varsinkin jouluna, on suorastaan mahdoton. Minulle se on kuitenkin todella ok, Kukkohovi sanoi.

– Minulle vapaus on tosi tärkeä asia. Se on varmaan jotenkin lukittu ominaisuus minussa. Perhetaustani on rankka ja olen aina ollut itsenäinen.

Anne Kukkohovi rakastaa matkustella yksin.

Annella oli vahva tunne, että Atlantin yli -purjehdusreissu voisi tuoda mukanaan paljon hyvää hänen elämäänsä. Juontaja iloitsi suuresti tulevasta seikkailusta.

– Voin päättää hetkessä, menenkö Miamiin, San Diegoon vai Panamaan, hän suunnitteli iloisena.

– Se on vapauttava ajatus, että en ole sidottu kehenkään eikä kukaan voi vaikuttaa siihen, mitä päätän tehdä.