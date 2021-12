Legendaarinen kolmossivun tyttö varoittaa nuoria OnlyFans-sivuston vaaroista – kertoo mihin vetäisi omat rajansa

80-luvun povipommi pelkää, että OnlyFans-sivustolle ladattu materiaali saattaa vainota nuoria naisia koko heidän loppuelämänsä ajan.

Entinen glamourmalli Linda Lusardi, 63, pelkää, että naiset eivät aina ajattele, mitä he lataavat OnlyFans-sivustolle.

OnlyFans on tilauspohjainen palvelu, jossa tarjotaan – useimmiten maksua vastaan – kuvia, videoita, kahdenkeskeisiä keskusteluita tai muita palveluita. Pornografia ei ole kiellettyä ja sivusto onkin tullut tunnetuksi eroottisesta sisällöstään.

Vaikka Lusardi teki uransa glamourmallina, hän kertoo, että OnlyFans-tyyppisten sivustojen kohdalle hän vetäisi omat rajansa.

– Se on juttu, mikä ei kiinnosta minua. Tiedän kyllä, että jotkut ihmiset tekevät paljon rahaa jakamalla kuviaan, mutta koko ajatus tuntuu todella oudolta, Lusardi kertoo The Sunille.

– Eihän se sivusto ole “vain faneille”. Siellä jaetusta sisällöstä voi ottaa kuvakaappauksia, ja sen jälkeen ne kuvat jäävät kummittelemaan loppuelämäsi ajaksi.

– Mitä jos elämäsi suunta muuttuu? Minusta tuntuu, että naiset alkavat ajatella näitä asioita vasta kun saavat omia lapsia, jotka voivat nähdä äitinsä tilanteessa, jota hän myöhemmin katuu.

– Vaikka et olisi parisuhteessa, OnlyFans-kuvat saattavat nousta esiin, kun tapaat uuden ihmisen. Mitäpä jos hänellä on ystäviä tai perhettä, joka on nähnyt alastonkuviasi netissä? Se tuntuisi todella oudolta.

OnlyFans on aiheuttanut ongelmia ainakin Hollyoaks-tähti Sarah Jayne Dunnille. Hän sai potkut saippuasarjasta sen jälkeen kun perusti OnlyFans-sivun itselleen.

Dunn tienasi 143 000 euroa 48 tunnissa, mutta sai lähteä sarjasta, koska ei suostunut poistamaan sivuaan.