Sirpa Selänteen Instagram-video ällistytti Teemunkin: ”Tsiisus”

Sirpa Selänteen videolla esiintyy Selänteen perhekuoro.

Sirpa Selänne julkaisi Instagram-tilillään hauskan videon perhekuorostaan. ”Meet the Selanne chorus”, Selänne esitteli videon, jolla esiintyy koko perhe.

Videon voi katsoa tästä linkistä.

Julkaisu oli katsottu yli 20 000 kertaa ja se oli kerännyt runsaasti hyväntahtoisen huvittuneita kommentteja.

Aviomies Teemu Selänne kommentoi videota englanniksi itkunauruhymiöiden kera: ”Tsiisus. You think you have too much extra time in your hands?”

Teemu siis ihmetteli, mahtaako vaimolla olla liikaakin vapaa-aikaa.

Sirpa ja Teemu Selänne ovat olleet naimisissa 25 vuotta, ja kaikkiaan yhdessä on oltu yli 30 vuotta. Heillä on yhdessä neljä lasta: Eemil, Leevi, Eetu ja Veera.

– Se on iso juttu. Varsinkin nykypäivänä, kun tuntuu, että ihmiset eroavat liian usein ja joskus liiankin helposti. Voi olla ylpeä ja iloinen, että on löytänyt puolison, jonka kanssa on onnellinen. Se on tärkeintä, Teemu Selänne totesi IS:lle Bermudan Kannu -tennisturnauksessa viime kesänä.