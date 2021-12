Diili-voittaja Sointu Borgilla on takanaan tavallista rankempi vuosi.

Diili-ohjelmasta julkisuuteen ponnistaneella Sointu Borgilla, 29, on ollut kuluvan vuoden aikana monta rautaa tulessa ja se on vaatinut veronsa. Borg avautuu tuoreessa Instagram-julkaisussaan siitä, miten hän on painanut hommia vapusta saakka ”sata lasissa” ja tehnyt oman jaksamisensa rajoissa jopa liikaa töitä.

Borg on tehnyt tuoreen julkaisunsa Budapestistä, jossa hän on parhaillaan minilomalla räppäripuolisonsa Tomi Solosen kanssa.

– Halusin viedä ennen kaikkea Tomin minilomalle, koska en oo ollut ehkä se paras avovaimo tänä vuonna. Oon ollut ajoittain jäätävän paineen ja stressin alla ja sen takia pinna on ollut aika ajoin kireänä. Läppäri on ollut auki 24/7. En oo ollut läsnä, Borg tunnustaa ja jatkaa:

– En oo myöskään oikeen osannut puhua mistään muusta, kuin töistä. Välillä purkaakseni paineita ja välillä koska oon ollut vaan niin innoissani. Mun elämässä ei oo oikein ollut muuta, kun töitä. ⁣⁣Oma universumi on ollut pelkkää työprojektien täytteistä höttöä, Borg kirjoittaa Instagramissa.

Julkaisussaan Borg ihmettelee sitä, miten reilun vuoden takainen hiljaiselo muuttui yhtäkkiä uskomattomaksi oravanpyöräksi, jossa hän ei osannut pysähtyä hetkeksikään. Borg työskentelee tätä nykyä Diili-ohjelmassa alkunsa saaneen start up -yrityksensä parissa ja on samalla sen osakas. Hänet kruunattiin ohjelman voittajaksi viime huhtikuussa.

– Vähän reipas vuosi sitten ei ollut mitään ja yhtäkkiä mahdollisuuksia tulee ovista ja ikkunoista. Se kontrasti on ollut absurdi. Sellainen kokemus on myös mielelle raskas. Oon helvetin kiitollinen, siitä ei oo kysymys. Aivot tulee vaan perässä välillä, Borg sanoo kirjoituksessaan.

Diili-voittajan mukaan häneltä kesti pitkään ymmärtää, ettei hänen tarvitse hoitaa kaikkea yksin, vaan ohjat voi välillä antaa myös muiden käsiin. Sen lisäksi hänen on pitänyt opetella kantapään kautta sanomaan joillekin asioille ei.

Sointu Borgista tuli lyhyessä ajassa yksi Suomen tunnetuimmista kasvoista.

Ensi vuonna hän aikoo painaa hommia aivan yhtä lujaa, mutta järkevämmin.

⁣– Järkevöittää ajankäyttöni ja tehostaa työntekoa muutenkin niin, että aikaa jää muullekin elämälle. Ihminen tarvitsee sitä.⁣⁣

⁣⁣– En tiedä teidän uuden vuoden lupauksista, mutta itselleni lupaan raivata ensi vuonna enemmän aikaa. Haluan urheilla ja haluan lukee joka päivä Hesarin. Haluan, että mulla on paukkuja tehdä joka viikko viikkosiivous.⁣⁣ Haluan nukkua krapulasunnuntait ilman morkkista siitä, että en oo just silloin tehokas.

Sitä ennen hän aikoo kuitenkin nauttia meneillään olevasta matkasta ja lomaviikosta, jonka aikana ei tarvitse edes kurkistaa työsähköpostiin.

⁣– Tällä viikolla en halua suunnitella mitään. Haluan vaan olla, Borg päättää kirjoituksensa.

Borgin rehellinen avautuminen keräsi somessa nopeasti tuhansia tykkäyksiä. Someseuraajat toivottavat työmyyrälle nautinnollista lomaa ja levollisempaa ensi vuotta.