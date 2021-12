Janne Saarinen esitteli tyttöystävänsä julkisuudessa – pian kävi jotain, mikä sai suosikkijuontajan veren kiehumaan: avautuu tapahtuneesta podcastissa

Omaa kumppania koskeva ilkeä kommentointi sai radiosta tutun Janne Saarisen kihisemään raivosta.

Radiosta ja tv-ohjelmista tuttu Janne Saarinen, 26, julkaisi vastikään näyttäviä kuvia uudesta kumppanistaan Jennasta, joka on työskennellyt myös mallina.

Viikon takaisessa Instagram-julkaisussaan Saarinen kuvailee uutta puolisoaan mitä ihanimmin sanakääntein ja ylistää sekä hänen ulkoista että sisäistä kauneuttaan.

Vaikka Saarisen julkinen rakkaudentunnustus oli kaunista luettavaa, se aiheutti joissakin ihmisissä närää ja ikäviä tuntemuksia. Saarinen kertoo saamastaan ilkeästä viestivyörystä 02210 podcastissa.

– Julkaisin mun tyttöystävästä kuvan ja normaalisti mua ei kiinnosta, millaisia viestejä ihmiset laittavat mulle, mutta siinä kohtaa kun nämä asiat koskettavat mun lähipiiriä, niin silloin ne menevät ihon alle, Saarinen sanoo Reetta Ylä-Raution, Pernilla Böckermanin ja Roosa Björkstamin juontamassa kuunteluohjelmassa.

– Silloin se osuu ja uppoaa.

Saarisen mukaan kuvan julkaiseminen sai aikaan negatiivisia yhteydenottoja, jotka sisälsivät muun muassa huorittelua ja muita ilkeyksiä. Normaalisti ilkeämieliset viestit eivät häntä hetkauttaisi, mutta tällä kertaa ne saivat hänet toden teolla ärsyyntymään.

– Miten voi olla, että sellainen asia kuin rakkaus aiheuttaa ihmisissä negatiivisia tuntemuksia, Saarinen kysyy.

Osa ihmisistä syytti Saarista tyttöystävänsä esineellistämisestä, mikä tuntui hänestä erityisen pahalta. Saarinen julkaisi kuvasarjassaan muutaman otoksen tyttöystävänsä malliuran varrelta.

– Olen todella ylpeä siitä, että hän on lähtenyt kokeilemaan siipiään sille alalle ja se oli mun rakkaudenosoitus sille, että ne kuvat ovat upeita ja ihan mielettömiä, Saarinen selittää.

Syke- ja Salatut Elämät -sarjoistakin tuttu radiojuontaja kertoo kantavansa huolta siitä, miltä hänen kumppanistaan tuntuu olla suhteessa julkisuudesta tutun henkilön kanssa.

– Jumaloin ihmistä, jonka kanssa olen tällä hetkellä yhdessä ja haluan tehdä hänelle mahdollisimman hyvän olon, Saarinen summaa.

Janne Saarinen Syke-sarjan pressitilaisuudessa vuonna 2019.

Tuoreessa Instagram-julkaisussaan Saarinen toteaa myös, ettei ajattelut ehkä koskaan löytävänsä rakkautta. Kyseinen kommentti sai podcastin pitäjät ihmettelemään. Saarinen selittää juontajille, että vaikka moni kuvittelee toisin, hänellä ei ole nuoruudessaan ollut juurikaan vientiä.

Näyttelijän mukaan kouluaikoina useimmat tytöt mielsivät hänet pelkäksi kaveriksi hänen pienen kokonsa takia.

– Seiskalla olin 136 senttiä pitkä ja painoin snadisti alle 40 kiloa. Olin tosi pienikokoinen, jonka takia olin kaikille sellainen pikkuveikka.

Kun Saarinen alkoi itse hiljalleen kiinnostua muista ihmisistä, hän pysyi muiden mielissä yhä pienikokoisena kaverina. Se harmitti nuorta Saarista.

– Minulle tuli murrosikä paljon myöhemmin kuin muille. Kasvoin muutaman vuoden aikana 20 senttiä. Oli mahtavaa tajuta ensimmäistä kertaa, että joku oli kiinnostunut minusta muutenkin kuin kaverina.

Nyt Janne Saarinen on yli 180 senttinen kaveri ja yksi Suomen suosituimmista nuorisoidoleista. Hän nousi suuren yleisön tietoisuuteen Salatut elämät -sarjasta, jossa hän näytteli Anton Heleniusta vuosina 2015–2017. Sittemmin hänet on nähty suosikkisarja Sykkeessä, jossa hän on esittänyt ensihoitaja Nikke Uotilaa vuodesta 2017 alkaen.

Televisiotöiden ohella Saarinen on näytellyt vuosia sekä Helsingin ja Valkeakosken kaupunginteatterin että Vantaan teatterin lavoilla. Vuonna 2020 hän aloitti radiojuontajana Radio Suomipopin keskipäivässä. Sitä ennen häntä oli kuultu muun muassa radiokanava Loopilla.

