Alexi Laiho kuoli vuosi sitten. IS:n haastattelussa kitaristin sisko Anna Laiho muistelee yhteistä lapsuutta ja läheisinä läpi aikuisuuden säilyneitä välejä sekä kertoo, millaisena Alexi tahtoisi tulla muistetuksi.

Vuosi sitten Anna Laiho vietti perheineen joulua veljensä Alexi Laihon kanssa.

Sisarukset ottivat videoyhteyden Australiaan, jossa asuu Alexin elämänkumppani Kelli Wright-Laiho. Toisella puolella maapalloa vietettiin jo joulupäivän aamua, kun Suomessa aattoilta kääntyi jouluyöksi. Puheluun osallistuivat myös Annan ja Kelli Wright-Laihon tyttäret. Alexi halusi rakentaa yhteyttä kahden perheensä välille.

Jouluateria oli syöty, ja jossain vaiheessa katsottu myös vanhaa yhteistä suosikkia, sketsiviihteen klassikkoa Velipuolikuuta.

– Sitten kahdentoista, yhden aikaan yöllä Alexi lähti kotiinsa. Halattiin, Anna Laiho muistelee IS:lle.

– Mikään ei silloin viitannut siihen, että se on viimeinen kerta, kun näen hänet elävänä.

Anna-siskon ja Alexin viimeinen yhteinen hetki tallentui kameraan jouluyönä 2020.

Markku Uula Aleksi Laiho kuoli 29. joulukuuta 2021. Children of Bodom -yhtyeen fanit kautta maailman järkyttyivät, kitaristi-laulaja Alexi Laiho oli vain 41-vuotias.

Järkytys oli tietysti suurin lähipiirissä.

– Koko alkuvuosi meni sumussa, suru oli puoli vuotta kaiken nielevää. Syksyllä huomasin, että nyt pystyn jo vähän naurahtamaan, Anna Laiho sanoo IS:lle.

Suru ja kaipaus ovat yhä läsnä. Tulevat olemaankin.

Mutta nyt Anna Laiho muistaa paitsi veljensä kuoleman, myös hänen elämänsä. Ja siihen mahtui paljon ilonaiheita.

Alexi Laiho 2-vuotiaana.

TA DA da daa! Beethovenin viidennen sinfonian alku on tuttu kaikille, jotka ovat sen koskaan kuulleet.

– Ennen kuin Aleksi oppi puhumaan, hän jokelteli sävelillä ja lauloi Beethovenia. Ta-da-da-daa, Anna muistelee.

Nelihenkinen Laihon perhe oli musikaalinen. Äiti Kristiina soitti huilua ja isä Heikki urkuja, ja molemmat vanhemmat lauloivat myös kuorossa. Isosisko Anna alkoi käydä pianotunneilla ennen Aleksia. Klassinen musiikki soi paljon, siksi siis Beethovenin viides tuli tutuksi Aleksillekin, jonka lempisäveltäjäksi tosin nousi Mozart.

Alexi oli syntynyt 1979. Kolme vuotta vanhempi Anna muistaa hänet iloisena, valoisana ja vilkkaana lapsena.

Sisarukset hassuttelemassa kesälomareissulla Itävallassa vuonna 1984.

Anna-siskon mukaan Alexi oli rasavilli lapsi, joka ei halunnut pysyä hetkeäkään aloillaan. Tämän kuvan ottamistakin varten hänet piti lahjoa. Kuvassa myös sisarusten rakas Siiri-kissa.

Vaikka etunimi oli Markku, sisko ja vanhemmat kutsuivat häntä Aleksiksi, kavereille hän oli Allu.

– Lapsuutemme oli mahtavaa. Muistelimme usein aikuisiällä niitä aikoja haikeasti, Anna Laiho kertoo.

– Olimme yllättävän samanlaisia kuin lapset nykypäivänäkin, aina nenät kiinni ruudussa.

Sisarukset uimareissulla vuonna 1983.

Sisarukset pelasivat Applen lerppu-aseman kautta Drol-tasohyppelypeliä sekä myöhemmin Atarilla klassikkoa Leisure Suit Larry In The Land of Lounge Lizards.

– Näistä ajoista jäi meille molemmille suuri into ja rakkaus pelaamiseen.

Annan tapauksessa ruudun katsomisesta tuli myös työ. Hän työskentelee asiantuntijana informaatioteknologia-alalla.

Alexin vei toinen lapsuuden intohimo.

Anna ja Alexi rakastuivat pelaamiseen jo lapsina. He muistelivat usein aikuisina haikeasti lapsuusvuosiaan, jolloin he uppoutuivat yhdessä tuntikausiksi esimerkiksi tasohyppelypeli Drolin maailmaan.

MUSIIKKIA myöhempien aikojen mestarikitaristi harrasti lapsena ottaen ensin siskonsa tapaan pianotunteja. Sitten valikoitui instrumentiksi viulu, mutta niin piano- kuin viululäksyjäkin harjoittelemaan häntä piti kuulemma patistella.

Kaikki muuttui, kun Alexi sai 11-vuotiaana kitaran.

Siis kaikki muuttui.

Ihan kaikki.

– Huoneemme olivat vierekkäin, joten seinän läpi kuuntelin yöt läpeensä vaimeaa kitaran näppäilyä, Anna Laiho muistelee.

– Vanhempien piti välillä sanoa: ”Nyt hetkeksi pois se kitara. Pitää nukkuakin välillä!”

Alexin ensimmäinen soitin oli piano, mutta hän ei innostunut sen soittamisesta samalla tavalla kuin Anna-sisko.

Harjoittelu tuotti tulosta. Musiikillinen lahjakkuus ja intohimon ajama, runsas harjoittelu näkyivät ja kuuluivat.

– Teini-iässä havahduin, kun kuulin hänen yhtäkkiä soittavan teknisesti vaikeita kitarasooloja vaivattoman oloisesti.

– Hän tuntui oppivan vaikeitakin biisejä suhteellisen pienellä vaivalla eikä koskaan soittanut nuoteista. Toki hän kuitenkin hallitsi nuotit ja musiikinteorian. Hän oli tuolloin yläasteikäinen.

Alexi oli hyvä soittamaan myös viulua, mutta lopulta kitarasta tuli hänen suurin rakkautensa.

Sisarukset olivat harrastaneet musiikin kuuntelua yhdessä jo vuosia. Siskon joululahjaksi saamaan ghettoblasteriin ostettiin kasetteja Tapiolan Sokoksesta. Näin Alexi Laiho sisäisti 1980-luvun hittibiisit, joita myöhemmin soitti Local Bandissa muun muassa Jussi69:n ja Olli Hermanin kanssa.

Varhain Alexi Laiho myös valmistautui rocktähden ammattiin opettelemalla vhs-bändivideoista muun muassa Bon Jovin ja Guns’n’Rosesin haastatteluja, imitoi bändin jäsenten äänenpainoja ja eleitä.

15-vuotias Alexi kesäyönä Espoon-kodissa.

MusicTV:n raskaan rockin erikoisohjelma Headbanger’s Ball vei syvemmälle hevin maailmaan, vaikka kitaristin kiinnostus vielä 1990-luvun puolellakin suuntautui moneen suuntaan.

– Aleksi kävi isän kanssa katsomassa Dire Straitsin stadionkonserttia, Anna Laiho muistelee yhtä kesän 1992 musiikkitapauksista.

– Hän ei koskaan kyllästynyt Dire Straitsin Money For Nothing- ja Brothers in Arms -musiikkivideoihin.

Alexi joutui koville, sillä siskon mukaan häntä vainottiin nuorena.

TELEVISION ääressä Alexi myös sanoi siskolleen, että ”tahtoo olla isona just niinku noi jätkät”.

– Katsottiin MTV:tä, Alexilla oli kitara sylissä ja hän soitti kaikkien biisien mukana. Hän oli 13-15 -vuotias.

Vuonna 1993 Alexi ja koulukaveri, rumpali Jaska Raatikainen perustivat bändin. Inearthedia voidaan pitää Children of Bodomin esiasteena, sillä molemmat soittivat myös siinä koko yhtyeen olemassaolon ajan, joulukuuhun 2019 saakka.

1990-lukuun mahtui paljon, muun muassa Alexin ahdistus ja mielenterveysongelmat. Hän kertoi niistä julkisuudessa itsekin, vaikka ei terveysasioistaan haastatteluissa mielellään puhunutkaan.

– Ahdistuksen takana oli se, että Alexia vainottiin, sisko kertoo.

Alexin ja Annan välit säilyivät läheisinä lapsuudesta asti.

Espoossa oli porukka, joka otti Alexin silmätikukseen. He kyttäsivät tämän liikkeitä, kiusasivat ja uhkailivat, pitivät jopa puukkoa kaulalla.

– Tuntui, että hänen turvallinen lapsuutensa päättyi kuin seinään tuon väkivaltaisen hyökkäyksen ja oudon vainoamisen takia. Nämä tapahtumat jättivät häneen ikuisen jäljen, sillä hän oli sisimmältään herkkä ihminen.

– Tein parhaani auttaakseni. Hänellä oli tuolloin vaikeita oireita ja itsetuhoisuuttakin. Aleksi muutti hetkeksi minun luokseni Kallioon, Anna kuvailee.

– Aleksi kävi keskustelemassa varmaan vuosien ajan. Mutta nyt Aleksin kuolemaan jälkeen äiti on miettinyt, jäikö terapia silloin aikanaan kesken.

Vaikeat vuodet jatkuivat 2000-luvun alkupuolelle. Alexi purki ahdistustaan Children of Bodomille tekemäänsä aggressiiviseen musiikkiin, josta moni on myöhemmin saanut lohtua omien ongelmiensa äärellä.

– Kannustan mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä hakemaan apua, Anna sanoo.

Alexin ja Annan kohtaamiset olivat usein myös täynnä naurua ja hassuttelua. Kuva vuodelta 2011.

Alexi ja Anna-sisko viettämässä perinteikkäitä ”mattojamejaan”.

YHTEYS sisarusten välillä säilyi aikuisinakin. Fyysinen välimatka tosin välillä venyi, kun Alexi vietti pitkiä aikoja ulkomailla asuessaan osittain Yhdysvalloissa ja viime vuosina Australiassa. Children of Bodomin kiertueet veivät myös bändin pitkiksi ajoiksi maailmalle.

– Olin iloinen bändin puolesta, kun menestystä alkoi tulla, Anna sanoo.

Suomessa tukikohta Alexille oli hänen asuntonsa Helsingin Vuosaaressa. Mutta ulkomaanreissuilta Suomeen palatessa kitaristin tavaksi tuli mennä lentokentältä suoraan siskon luo Vantaalle, Helsinki-Vantaan lentoaseman kupeeseen.

– Hän tuli meille ensin rauhoittumaan. Pidimme ”mattojamit”. Se tarkoitti sitä, että istuimme olohuoneeseen television eteen, jammailtiin ja selattiin YouTubesta vanhoja musiikkivideoita.

Alexi hengähti usein siskonsa luona kiertueelta tultuaan.

Perhejoulu vuonna 2009.

Aivan kuin nuorena MusicTV:n ääressä. Tosin nyt Alexin ei enää tarvinnut treenata kitaransoittoa jatkuvasti. Hänet oli jo valittu pari kertaa maailman parhaaksi kitaristiksi kansainvälisissä musiikkimedioissa.

Vuosaareen 2003 muutettuaan Alexi vaikutti siskon mielestä onnelliselta.

– Vaikeat nuoruusvuodet tuntuivat jääneen taakse.

Mutta sitten 2010-luvulla Children of Bodomin kiertueilta alkoi kuulua huolestuttavia uutisia: Alexi sairasteli ja loukkasi itseään, mursi muun muassa kätensä.

– Kun luunmurtumia ja sairastumisia alkoi tulla vuosien mittaan lisää ja lisää, olin lopulta aivan kauhuissani. Aleksi oli itsekin huolissaan ja peloissaankin terveytensä puolesta.

Kiertue-elämä on rankkaa raskaine huveineen, mutta myös korona-aika rajoituksineen on raastanut ihmisiä, jotka ovat tottuneet viettämään aikaa tien päällä ja yleisön edessä.

Luunmurtumat ja sairastumiset huolettivat Alexia ja hänen läheisiään. Kuvassa Anna-sisko ja Alexi, jonka kädessä näkyy yksi ensimmäisistä haavereista.

Alexi Laiho vietti viimeisen elinvuotensa 2020 pääasiassa kotonaan Vuosaaressa.

– Hän oli usein huonotuulinen, koska hänen elämänsä supistui neljän seinän sisälle. Se oli täydellinen vastakohta hänen aiemmalle elämäntyylilleen.

– Hän alkoi myös puhua minulle ensi kertaa vakavammin Australiaan muutosta ja Helsingin-asunnon myymisestä. Hän sanoi, että on kyllästynyt olemaan erossa perheestään. Tämä yllätti minut, koska hän oli aina pitänyt Vuosaaren-asuntoa tärkeänä tukikohtanaan.

Edes Anna-sisko ei tiennyt Alexin terveysongelmien vakavuudesta.

Suomeen jämähtämisen hyvä puoli oli se, että sisarukset saattoivat olla toistensa kanssa tekemisissä enemmän kuin pitkiin aikoihin ennen sitä.

– Vierailimme toistemme kotona useasti ja vietimme paljon aikaa yhdessä, Anna sanoo.

– Tiesin hänen terveysongelmistaan, mutta en ymmärtänyt hänen olevan välittömässä hengenvaarassa.

Alexi Laiho kuoli 29. joulukuuta 2020. Hän oli kuollessaan 41-vuotias.

Tilanne selvisi vasta, kun oli liian myöhäistä.

Anna menetti veljen. Ja se sattuu.

– En pysty kuuntelemaan Aleksin tekemään musiikkia. Bodom After Midnightin (Alexi Laihon uusi yhtye) kappaleita en ole vielä uskaltanut kuunnella lainkaan.

Millaisena Alexi Laiho on syytä muistaa sen lisäksi, että hän oli huippuluokan raskaan rockin artisti ja yksi aikansa suurimpia sähkökitaran sankareita?

– Hauskana, Anna vastaa.

– Hän oli huumorintajuinen tyyppi, joka rakasti tilannekomiikkaa, sketsisarjoja ja hassuttelua. Uskon, että tällaisena hän toivoisi itsensä muistettavan. Hän ei ottanut itseään loppujen lopuksi turhan vakavasti.

Alexi Laihoa jäivät kaipaamaan perhe, ystävät, kollegat ja lukuisat fanit ympäri maailmaa.

Lopuksi on ehkä syytä kertoa vielä yksi tarina sisarusten lämpimistä väleistä – ja Alexin herkkävaistoisuudesta ja tyylitajusta.

Runsaat 15 vuotta sitten vietettiin Annan tyttären kastetilaisuutta. Oli kaunis kesäpäivä.

Perhejuhlan musiikkiohjelmasta vastasivat Alexi Laiho ja Children of Bodomissa tuolloin soittanut kitaristi Roope Latvala.

– He esittivät Vivaldia kahdella kitaralla. Idea tähän tuli Aleksilta, Anna muistelee.

– He soittivat auringonpaisteessa niin kauniisti, että koko suvulla oli tippa linssissä. Tuo oli yksi elämäni onnellisimmista päivistä.

