Leonardo DiCaprio tienasi Netflixin hittielokuvasta 4,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vastanäyttelijänsä – näin Jennifer Lawrence kommentoi palkkaeroa

Don’t Look Up -elokuvassa kaksi tutkijaa havaitsee maata lähestyvän komeetan, joka on niin sanottu planeetantappaja. Tutkijat yrittävät varoittaa ihmiskuntaa, mutta kukaan ei kuuntele. Ihmiset ovat kiinnostuneempia julkkisten avioeroista ja salaliittoteorioista kuin pian koittavasta kuolemastaan.