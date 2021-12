Netflix-sarjasta nousi jättihitti upean puvustuksen vuoksi – nyt päähenkilöllä on yllään suomalaisille tuttu vaate, ja muotijätti puhkesi kehuihin

Näyttelijä Lily Collinsin päässä keikkuu Marimekon hattu upeasta muodistaan tunnetussa hittisarjassa.

Näyttelijä Lily Collins Emily in Paris -hittisarjassa Marimekon hattu päässään.

Suoratoistopalvelu Netflixin draamasarja Emily in Paris on vähän kuin 2020-luvun Gossip Girl tai Sinkkuelämää: juonenkäänteiden lisäksi katsojat ahmivat sarjaa kerrassaan upean puvustuksen takia.

Varsinkin päähenkilö Emilyn (Lily Collins) yllä nähdään toinen toistaan upeampia muotiluomuksia.

Sarjan toinen kausi ilmestyi Netflixiin 22. joulukuuta. Suomalaiskatsojien riemuksi Emilyn yllä nähdään heti kauden alussa Marimekkoa.

Toisessa jaksossa nähdään kohtaus, jossa Emily kävelee kadulla puhelimeen puhuen.

Hänen yllään on upea Dolce & Gabbanan mekko, jonka arvo on noin 2 000 euroa. Kädessä Emilyllä roikkuu rennosti Louboutinin 1 500 euron arvoinen tote bag.

Päässään hänellä on Marimekon kesäinen hattu, jossa on Annika Rimalan vuonna 1965 suunnittelema Pikku Suomu -kuosi.

Marimekon PR-asiantuntija Lauri Sallantaus kertoo IS:lle, että kuosi on tullut tutuksi muun muassa teekkareiden suosimasta Ryppypeppu-haalarista.

– Pikku Suomu -hattu on arkistotuote, eikä Marimekolla ollut tekemistä hatun päätymisen kanssa sarjaan. Olimme iloisesti yllättyneitä, kun kuulimme tästä! Sallantaus viestittää.

Marimekko-faneille suru-uutinen: kyseistä hattua ei enää myydä Marimekon verkkokaupassa.

– Sarjan stylisti on saattanut bongata hatun kirpputorilta tai vintage-myymälästä ja ihastunut kuosiin. Hattua ei ole Marimekolla myynnissä tällä hetkellä, Sallantaus sanoo.

Rimala oli aikanaan yksi Marimekon tunnetuimmissa suunnittelijoista. Hän teki Marimekolle töitä vuosina 1960–1982.

Vuonna 2014 kuollut Rimala on suunnitellut Marimekolle paljon kuoseja, joita myydään edelleen tänä päivänä. Sellaisia ovat muun muassa Tasaraita, Puketti, Hedelmäkori, Pallo ja Petrooli.

Emily in Paris -sarjan huomiota herättäneistä puvustuksista on vastannut suunnittelija Marylin Fitoussi. Erikoisen värikkäät ja räiskyvät asukokonaisuudet saivat aluksi osan katsojista hämmennyksen valtaan. Sitten ne saivatkin muotimaailman polvilleen ihastuksesta.

Fitoussi kommentoi Elle-lehden haastattelussa, että hän ei välitä ollenkaan siitä, jos asut eivät ole kaikkien katsojien mieleen.

– Niitä voi sanoa mauttomiksi, erilaisiksi tai miksi ikinä haluaakaan, Fitoussi sanoi.

– Se on oppitunti siitä, miten ollaan oma itsensä. Kuka päättää säännöt pukeutumiseen? Kuka päättää, mikä on muotia ja mikä ei? Minä en kiinnitä mitään huomiota siihen, mikä on milloinkin muodissa.

Muotialan merkittävä vaikuttaja Elle listasi samassa artikkelissa suosikkityylejään sarjan kakkoskaudelta. Yksi Ellen listaamista onnistuneimmista asukokonaisuuksista oli juuri tämä tyyli, jossa päähenkilöllä on Dolce & Gabbanan mekko ja Marimekon hattu.

Fitoussi kertoi, että sarjan ensimmäisen kauden saavuttaman huomion jälkeen muotitalot lähettivät heille valtavan määrän laukkuja ja vaatteita ilmaiseksi. Muotitavaraa tuli ovista ja ikkunoista.

– Voin myöntää, että jokainen brändi halusi antaa meille juuri sen laukun, jota Lily voisi käyttää sarjassa. Lopulta ei ollut vaikeaa valita sopivia laukkuja. Sen sijaan vaikeaa oli varastoida kaikki meille lähetetyt laukut, koska meillä oli laatikkokaupalla laukkuja.

Artikkeliin lisätty Marimekon edustajan kommentit kello 14.51.