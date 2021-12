Elon Muskin kaksoisolento löytyi Kiinasta – asia selvisi Tesla-miljardöörille ja somessa riemastuttiin

Tuntemattoman miehen TikTokiin lataamasta videosta tuli viraalihitti.

TikTokissa julkaistussa videossa kiinalaismies seisoo hienon auton vieressä. Hän on pukeutunut kokomustaan asuun. Aivan normaali video, paitsi…

Miehen yhdennäköisyys Elon Muskin kanssa ei jäänyt huomaamatta sosiaalisen median käyttäjiltä.

Tuhannet ihmiset alkoivat yhtäkkiä jakaa kuvaa ja tägäsivät Muskin siihen.

Ahkerana twiittaajana tunnetulla Muskilla ei mennyt kauankaan, kun hän huomasi nimensä trendaavan somealustoilla.

– Ehkäpä olen osin kiinalainen? Musk kirjoitti Twitterissä.

Keskustelu otti nopeasti kierroksia.

– Hänhän näyttää enemmän Elonilta, kuin Elon itse, eräs kommentoi.

– Ihmettelinkin, kuinka Musk saa niin paljon aikaiseksi, toinen ihmetteli.

– Hindujen mytologiassa uskotaan, että maailmassa on seitsemän samannäköistä ihmistä, mutta he eivät välttämättä kohtaa koskaan, kolmas tarinoi.

The Global Times kirjoitti, että aasialaismies on saattanut muokata videota näyttääkseen Muskilta. Kaksoisolento on kuitenkin ilmoittanut, että hän aikoo tehdä piakkoin live-lähetyksen todistaakseen, että yhdennäköisyys on totta, eikä muunneltua todellisuutta.

Time-lehti valitsi äskettäin Muskin Vuoden henkilöksi 2020.

Päätöstä arvosteltiin kovasti, koska Muskin suhtautumista veroihin ja ammatilliseen järjestäytymiseen ja vieläpä koronaviruspandemiaan pidetään moitittavana, muun muassa brittilehti The Guardian kertoo.

Time korosti, että sen vuotuinen tunnustus ei ole palkinto, vaan pikemmin tavoitteena on ”nostaa esiin henkilö, jolla on ollut suuri vaikutus vuoteen – hyvässä tai pahassa”.

Aiempia Vuoden henkilöitä ovat muun muassa eräät paavit, Ebola-viruksen kanssa työskennelleet terveydenhoitohenkilöt ja ympäristöaktivisti Greta Thunberg, mutta myös hirmuhallitsijat Adolf Hitler ja Josef Stalin. Vuonna 1982 nimetyksi tuli ”tietokone”.

Yhdysvalloissa Muskia on arvosteltu muun muassa siitä, että hän on vastustanut siellä kaavailtua ”miljardööriveroa” ja ylipäätään maksanut vain vähän veroja suhteessa siihen, kuinka paljon hänen varallisuutensa on kasvanut. Muskin todelliseksi veroasteeksi on laskettu alle 3,3 prosenttia.