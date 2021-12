Tiffany Trump vietti joulua äitinsä ja kihlattunsa sekä tämän perheen kanssa.

Yhdysvaltojen entisen presidentin Donald Trumpin tytär räväytti jouluna särmikkäällä asullaan. Tiffany Trump, 28, vietti joulua äitinsä Marla Maplesin kanssa ja poseerasi tunnelmallisissa potreteissa yhdessä perheen kanssa.

Maples julkaisi valtavien portaiden ja kuusen edustalla napattuja joulukuvia Instagram-tilillään viikonloppuna.

– Kiitollinen tästä kauniista perheestä, joka ympäröi meidät niin suurella määrällä rakkautta, Maples hehkutti Instagramissa.

Tiffany oli pukeutunut perheen joulukuviin mustaan, pörröisillä yksityiskohdilla viimeisteltyyn biker-takkiin, minimekkoon ja näyttäviin verkkosukkahousuihin. Asun kruunasivat korkokengät ja avoimeksi jätetyt vaaleat hiukset.

Maples puolestaan oli pukeutunut pitkään, valkoiseen takkiin, pikkumustaan ja huimaavan korkeisiin korkokenkiin.

Myöhemmin Maples julkaisi kuvan, jossa Tiffany oli vaihtanut ylleen rennon jouluneuleen.

Tiffanyn ja hänen äitinsä lisäksi perhepotreteissa poseerasivat myös Tiffanyn kihlattu Michael Boulos ja hänen vanhempansa. Myös Boulosin sisarukset vilahtavat osassa kuvista.

Lehtitietojen mukaan Boulosit viettivät joulua Marplesin kanssa myös vuonna 2019. Tiffany Trump ja Michael Boulous ovat seurustelleet vuodesta 2018.

Tiffany Trump on Donald Trumpin ja Marla Maplesin ainoa yhteinen lapsi. Maples ja Trump olivat naimisissa vuosina 1993–1999.

Tiffany on opiskellut oikeustiedettä ja valmistui viime vuonna Georgetownin yliopistosta. Hän on kokeillut siipiään myös muun muassa laulajana, sillä vuonna 2011 häneltä julkaistiin Like a Bird -niminen kappale. Lisäksi hän on tehnyt mallin töitä ja ollut harjoittelijana Vogue-muotilehdessä.

Tiffanyn ja hänen Donald-isänsä välien on kerrottu olevan erittäin kompleksiset. Miss Universum -kisojenkin järjestäjänä tunnetuksi tulleen Trumpin kerrotaan muun muassa kommentoineen Tiffanyn painoa. Julkisesti isä ja tytär ovat kehuneet väliensä olevan hyvät, vaikka sisäpiirilähteiden väitetään puhuneen medialle muuta.

Tiffanyn lisäksi Donald Trumpilla on neljä lasta aiemmista sekä nykyisestä liitostaan. Ex-presidentin nuorin poika Barron on 15-vuotias. Esikoispoika Donald Trump Jr. puolestaan on jo 43-vuotias.