Annika Ljungberg muistetaan Rednex-yhtyeen solistina.

Kaikki 90-luvulla tanssahdelleet muistavat ruotsalaisen popyhtyeen Rednexin, joka runnoi tiensä musiikkilistojen kärkeen jättihiteillään Wish You Were Here ja Cotton Eye Joe. Yhtyeen menestysalbumi Sex & Violins julkaistiin vuonna 1995.

Rednexin alkuperäiseen kokoonpanoon kuului viisi henkilöä, joista yksi oli yhtyeen ykkössolisti, ruotsalainen ammattilaulaja Annika Ljungberg. Taiteilijanimellä Mary Joe uraa tehnyt Ljungberg, 54, on löytänyt onnen häntä itseään 20 vuotta nuoremmasta bändikaveristaan Linus Othbergista.

Aattoaamuna kihlansa vaihtanut pari kertoo onnestaan Aftonbladetin haastattelussa.

– Olen uskomattoman onnellinen, Linus on minun sielunkumppanini, Ljungberg hehkuttaa haastattelussa.

Jo kertaalleen naimisissa ollut Ljungberg kertoo, että hänen sulhasensa oli käynyt vanhan perinteen mukaan pyytämässä hänen isältään hänen kättään.

– Se oli todella suloisesti tehty.

Kihlapari tapasi toisensa ensi kertaa kaksi vuotta sitten, kun he alkoivat soittaa samassa Cotton Eye Joe Show -nimisessä bändissä. Erikoisen kuviosta tekee se, että samassa yhtyeessä soittaa myös Ljungbergin entinen aviomies Jens Sylsjö, jonka kanssa hänellä on teini-ikäinen tytär. Ex-aviopari ehti olla naimisissa peräti 15 vuoden ajan ja he myös soittivat samaan aikaan Rednexissä.

Ljungberg kuitenkin vakuuttaa, ettei tilanne ole heidän kannaltaan omituinen ja suhdesolmuilta on toistaiseksi vältytty. Ljungberg ja Sylsjö erosivat vuonna 2014.

– Yhdessä soittaminen toimii hyvin ja on hauskaa. Jotta voimme olla ystäviä, meidän on myös kyettävä viettämään aikaa sekä työskentelemään yhdessä, Ljungberg toteaa.

Annika Ljunberg ja Linus Othberg suunnittelevat menevänsä naimisiin vuoden kuluessa. Pariskunta asuu yhdessä Götlannissa.

Vasta viime vuosikymmenen puolivälissä Ljungbergillä oli kerrottavanaan ikävämpiä uutisia, kun hän avautui haastattelussa vaikeista ajoistaan.

Laulajalla todettiin vuonna 2013 leukemia, eli verisyöpä. Expressenin mukaan laulaja hakeutui lääkäriin pahoinvoinnin ja selittämättömien kipujen takia. Kaksi vuotta myöhemmin hän kertoi sairauden olevan paranemaan päin.

Hän kertoi kuitenkin joutuneensa äärirajoilleen, kun sairastumiseen yhdistyi vielä avioero puolisostaan Sylsjöstä sekä oman äidin kuolema. Kaikesta huolimatta Ljungberg kertoi vaikeiden kokemusten vahvistaneen häntä.

– Kun yksi sulkeutuu, niin toinen avautuu. Olen vastuussa omasta onnellisuudestani, hän totesi tuolloin.

Annika Ljungberg jätti Rednex yhtyeen kahdesti. Ensin hänet erotettiin bändistä vain muutama vuosi sen perustamisen jälkeen erimielisyyksien takia, jonka jälkeen Ljungberg lähti soolouralle.

Hän palasi bändiin vuonna 2005 yhdessä muusikkomiehensä Jens Sylsjön kanssa. Kolmea vuotta myöhemmin kaksikko sai kohun saattelemana potkut bändistä ja sen jälkeen Ljungberg on jatkanut muusikon uraansa toisaalla.

Rednexin muita alkuperäisjäseniä olivat Kent Olander, Arne Arstrand, Jonas Nilsson ja Patrick Edenberg.

Yhtye on olemassa edelleen, mutta yhtään alkuperäisjäsentä siinä ei ole enää mukana.