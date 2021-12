Selänteet lähettivät iloisen joulutervehdyksen suoraan Kalifornian auringon alta.

Joulu otettiin riemuisasti vastaan eri puolilla maailmaa, niin myös lämpimässä Kaliforniassa, jossa Selänteen lätkäperhe kokoontui yhteisen juhlapyhän viettoon.

Suurperheen äiti Sirpa Selänne julkaisi joulupäivänä leppoisan perhekuvan, joka on mitä ilmeisemmin otettu perheen omalta kotipihalta. Puut kukkivat ja nurmi on vihreää, eli sää Kaliforniassa on melko erilainen kuin Suomessa tällä hetkellä.

Kuvassa Teemu ja Sirpa poseeraavat neljän lapsensa Eetun, Eemilin, Leevin ja Veeran kanssa, ja koko perhe on pukeutunut pelkkiin ruudullisiin pyjamiin ja tonttuhattuihin.

– Iloisinta joulua kaikille ystävilleni sosiaalisessa mediassa, Sirpa toivottelee.

Myös perheen kuusi koiraa ovat mahtuneet kuvaan mukaan. Kuvatekstin mukaan lemmikit ovat nimeltään Niki, Stella, Simba, Nala, Lambo ja Bella.

Selänteiden lystikäs perhepotretti keräsi yhdessä päivässä tuhansia tykkäyksiä ja hyvän joulun toivotuksia.

– Hyvää joulua teille kaikille sinne. Täällä Joensuussa pakkanen paukkuu -31. Ei kivaa, ulkona liikkuminen kurjaa. Muuten joulu pian ohi. Ihana seurata teidän perhettä, joku kirjoittaa kuvan kommenteissa.

Selänteiden kuluneeseen syksyyn on mahtunut iloisten tapaamisten lisäksi myös surullisia hetkiä. Sirpa Selänne kertoi lokakuussa, että hänen Erkki-isänsä kuoli 90 vuoden iässä.

Sirpa muisteli isäänsä kauniisti sosiaalisessa mediassa.

– Mun rakas isä, meidän rakas faija, Erkki pappa, tänään tuli se surullinen päivä, kun sinä lähdit taivaan kotiin. Ikää oli jo kunnioitettavat 90-vuotta ja hieno elämä elettynä. Luopumisen tuska viiltää sydäntä mutta jälleennäkemisen toivossa on elettävä. Kiitos kaikesta isä ja voimia äidille ja kaikille läheisille, Sirpa Selänne kirjoitti Instagramissa.

Myös Eetu Selänne, toiseksi vanhin perheen lapsista, muisteli pappaansa koskettavasti.

– Erkki Papan hymy on ainutlaatuinen. Hän eli niin pitkän ja runsaan elämän, joka oli täynnä perhettä, rakkautta, iloa, ystävällisyyttä ja koettelemuksia. Hän oli niin vahva ja aina onnellinen kaikesta huolimatta. Kaipaan sinua joka päivän. Olen kiitollinen kaikesta, mitä olet minulle opettanut. Olet niin rakas Pappa.

