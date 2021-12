Maria Veitola julkaisi itsestään nuoruuskuvan – toimittaja pisti merkille erikoisen yhdennäköisyyden

Maria Veitolan nostalginen kuva sai aikaan keskustelua.

Toimittaja ja juontaja Maria Veitola, 48, julkaisi itsestään kuvan vuosien takaa. Nostalgisessa otoksessa Veitola poseeraa kameralle lyhythiuksisena lakki päässään.

Juontajan huomio kiinnittyi hänen ohuisiin kulmakarvoihinsa.

– Voidaanko keskustella hetki siitä, että silloin kun ysäri tuli taas muotiin, niin miksi nää ohueksi nypityt kulmakarvat ei koskaan tehneet comebackia? Veitola kirjoitti.

Osa Veitolan seuraajista kommentoi, ettei juontajaa ole tunnistaa kuvasta. Yle Kioskin toimittaja Emma Karasjoki puolestaan pisti merkille yhdennäköisyyden suomalaisen poplaulaja kanssa.

– Ja voidaanko keskustella siitä, miks mä katsoin eka, että tässä on Isac Elliot? Oonko ainut, joka näkee yhtäläisyyden? Karasjoki hämmästeli nauruemojin kera.

– No meillä on viime vuosinakin ollut monet yhteneväiset tukkatyylit! Et vähintäänkin hengenheimolaisia Isac Elliotin kanssa sukupolven yli, Veitola letkautti vastaukseksi.

Myös kulmakarvamuoti herätti keskustelua Veitolan seuraajien keskuudessa. Moni tunnusti, ettei heidän kulmakarvansa enää kasvaneet takaisin nyppimisen jälkeen.

– Meikäläinen on jatkanut tuota ”ohueksi nypityt kulmakarvat” meininkiä ysäriltä asti... Ja tähän päivään saakka, viulisti Linda Lampenius kommentoi.

– Tää oli niin pyllystä tämä muoti. Mulla ei kasvanut enää takaisin sitten ne kauniit ja tuuheat kulmakarvat, yksi seuraajista kertoi.

– Siis todella tärkeä aihe! Meissä 70-luvulla syntyneissä on paljon kulmakarvansa ysärillä nyppinyttä porukkaa. Jokin elvytyspaketti heti jakoon karvojen tuuheuttamiseksi! Just kävin kosmetologilla, joka kertoi monen asiakkaan harmittelevat ysärin tuhoja.

Veitola Masked Singer -ohjelman pressitilaisuudessa heinäkuussa.

Maria Veitola on aktiivinen sosiaalisessa mediassa, jossa hänet tunnetaan humoristisista päivityksistään. Hänellä on Instagram-kuvapalvelussa yli 184 tuhatta seuraajaa.

Veitola on ollut mukana muun muassa Masked singer -ohjelmassa ja Enbuske, Veitola & Salminen -talk show’ssa. Hänen Yökylässä Maria Veitola -ohjelmansa on jälleen tänä vuonna ehdolla Kultainen Venla -gaalassa. Ohjelma on valittu parhaaksi keskusteluohjelmaksi useaan kertaan.