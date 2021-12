Marja Hintikan hellyttävä joulukuva ihastuttaa somessa: ”Sain yhtäkkiä hississä pusun Joulupukilta”

Juontaja Marja Hintikka ilahdutti seuraajiaan jouluisella pusukuvalla.

Juontaja Marja Hintikka julkaisi Instagramissa jouluisen kuvan. Hississä otetussa kuvassa Hintikka suukottaa joulupukiksi pukeutunutta puolisoaan Ilkka ”Ile” Uusivuorta.

– On niitä erikoisia jouluja ennenkin ollut. Kuten tämä, kun sain yhtäkkiä hississä pusun Joulupukilta. Ei ollut mikään etäpukki tämä, Hintikka kirjoitti kuvatekstissä nauruhymiön kera.

– Mahdollisimman paljon valoa, lämpöä ja ilonpilkahduksia ihan jokaiselle tähänkin jouluun! hän toivotti.

Hupaisa kuvapäivitys on poikinut runsaasti kommentteja Hintikan seuraajilta ja julkisuudesta tutuilta henkilöiltä.

– Oi te ihanat!! Rauhallista Joulua täältä Ruotsista!! viulisti Linda Lampenius toivotti.

– Joulumuori suukon sai, eräs seuraajista kirjoitti.

Hintikka viettää joulua perheensä kanssa. Juontaja tunnusti aiemmin Instagramissa, että hänen jouluvalmistelunsa ovat jääneet viime tinkaan.

– Mä olen just se tyyppi, joka uhoaa tekevänsä kaikki jouluvalmistelut ”mielellään-ennen-kuin-joulukuu-edes-alkaa”, jotta voin sitten vaan nautiskella viikkokaupalla ennen pyhiä ja istuskella glögeillä kavereiden kanssa. Hah-hah-haa! You wish! Milloinkohan lopetan tämän jokavuotisen itseni huijaamisen? Hintikka kirjoitti.

– Taas on nimittäin kaikki aivan viime tingassa. Ja tämän päälle joulusuunnitelmat näyttävät muuttuvan jatkuvasti maailmantilanteesta johtuen... Mutta mikä ei muutu on se, että tulen paketoimaan joululahjoja pikkutunneille aatonaaton ja aaton välisenä yönä. Kohtalotovereita? Anyone?

Pariskunta on ollut naimisissa yli kymmenen vuotta.

Marja Hintikalla Ilkka ”Ile” Uusivuorella on kolme yhteistä lasta. Lapset ovat syntyneet vuosina 2013, 2015 ja 2017.