Suomalainen Veera Kinnunen löi ällikällä tanssiessaan raskaana Italian Tanssii tähtien kanssa -kisassa – nyt pienokainen on syntynyt: herkkä kuva julki

Ammattitanssija Veera Kinnunen on saanut perheenlisäystä.

Suomalaistanssija Veera Kinnunen ällistytti marraskuussa Italian Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa esiintyessään parketilla viimeisillään raskaana. Kinnunen tarjoili miljoonayleisölle aistillisen show’n ja sai sekä kisan tuomarit että yleisön liikuttumaan.

Lue lisää: Suomalainen Veera Kinnunen pelmahti Italian Tanssii tähtien kanssa -parketille raskaana – tältä yleisöä hämmästyttänyt tanssi näytti

Nyt Kinnusen lapsi on syntynyt. Hän paljasti ilouutisen tällä viikolla Instagram-tilillään ja julkaisi samalla ensimmäisen kuvan pienokaisestaan.

Kuvassa tuore äiti ja isä pitävät kiinni vatsasyntyneen poikansa kädestä. Kinnunen kertoo Instagramissa, että pienokainen syntyi viime sunnuntaina ja sai nimekseen Valter Rosario Arvo Mingoia. Lapsen isä on Kinnusen puoliso Salvatore Mingoia.

Kinnunen paljasti olevansa raskaana Instagram-tilillään elokuussa. Kinnunen kirjoitti tuolloin, että koko perhe odottaa pienokaista valtavasti, ja hänen oli vaikeaa pitää tieto salassa perheeltään.

Italian Today-lehden mukaan Kinnunen ja Mingoia ovat olleet yhdessä runsaan vuoden. Mingoia on vuonna 1993 syntynyt urheilija. Parilla on seitsemän vuoden ikäero.

Italian Tanssii tähtien kanssa -ohjelma on vuosien saatossa tehnyt on tehnyt Veera Kinnusesta supertähden. Hän on ollut mukana kisassa tähtiopettajana vuodesta 2013 saakka. Tänä vuonna hän ei raskautensa vuoksi toiminut ohjelmassa opettajana, vaan vieraili ainoastaan sen lähetyksessä.

Italiassa asuva Kinnunen on alunperin kotoisin Ruotsista, Gävlestä, mutta hänen vanhempansa ovat suomalaisia. Tanssijan äiti on Lahdesta ja isä Äänekoskelta, ja hän vieraileekin noin kerran vuodessa Suomessa sukulaistensa luona. Kinnunen on sekä Suomen että Ruotsin kansalainen.

Kinnunen on tanssinut lapsesta saakka. Uransa alussa hän esiintyi ruotsinlaivoilla, joista hänet bongattiin mukaan australialaiseen Burn the Floor -tanssiteatteriin. Hän tanssi ympäri maailmaa ja päätyi vuonna 2013 mukaan Italian Tanssii tähtien kanssa -kisaan.

– Suomalaisuus ilmenee minussa tarpeena olla välillä aivan hiljaa. Suuressa seurueessakin olen välillä kuin omissa maailmoissani ja tarkkailen muita. Italialaiset eivät ymmärrä sitä ollenkaan, hän kertoi IS:lle vuonna 2017.