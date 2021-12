Näyttelijä Alicia Witt ei kuullut vanhemmistaan päiviin ja aavisti pahinta – karmiva totuus paljastui

Useissa hittisarjoissa nähty Alicia Witt sai maanantaina kuulla vanhempiensa kuolemasta.

Walkind Dead -sarjasta ja Dyyni-elokuvasta tunnettu Alicia Witt on useiden amerikkalaismedian mukaan menettänyt vanhempansa karmaisevalla tavalla.

Muun muassa People ja Fox News kertovat, että Witt alkoi aavistaa pahaa viime viikolla, kun hän ei saanut yhteyttä vanhempiinsa useaan päivään. Lopulta näyttelijä pyysi Massachusettsissa vanhempiensa lähistöllä asuvaa sukulaistaan käymään katsomassa, onko kaikki kunnossa.

Maanantai-iltana selvisi, että Wittin vanhemmat Robert, 87, ja Diane, 75, olivat molemmat kuolleet. Peoplen mukaan pariskunta löydettiin kotoaan elottomana.

– Otin yhteyttä serkkuuni, joka asuu vanhempieni lähellä tarkistamaan, että heillä on kaikki kunnossa. Ikävä kyllä lopputulos oli käsittämätön, Witt kommentoi tiedotteessaan Peoplen mukaan.

– Pyydän yksityisyyttä nyt kun suren ja yritän ymmärtää tämän tapahtumista. Tämä on epätodelliselta tuntuva menetys.

Paikallisen Worcester Telegram & Gazette -sivuston mukaan poliisi ei epäile Wittin vanhempien kuolemassa rikosta. Toistaiseksi on epäselvää, mikä aiheutti pariskunnan kuoleman.

Paikallislehden mukaan parilla oli ollut aiemmin ongelmia kotinsa lämmitykseen käytetyn uunin kanssa, joten he olivat käyttäneet erillistä lämmityslaitetta. Paikalle hälytettiin palokunta, jotka tutki asunnon huoneilman ja totesi, ettei siitä löytynyt myrkyllisiä kaasuja, kuten häkää.

Telegram & Gazetten mukaan Wittin vanhemmat pysyttelivät enimmäkseen omissa oloissaan kotonaan. Lehden haastatteleman naapurin mukaan paria ei juuri nähty ulkona ja hän epäili heidän olleen sairaita jo pidemmän aikaa.

Naapurin mukaan moni naapurustosta oli tarjonnut apuaan parille huomattuaan heidän ajautuneen ahdinkoon. Pariskunta oli kuitenkin kieltäytynyt kohteliaasti tarjouksista.

Paikallisen poliisin mukaan Wittin vanhemmille suoritetaan ruumiinavaukset, joissa pyritään määrittämään heidän kuolinsyynsä.

46-vuotias Alicia Witt on tehnyt pitkän uran näyttelijänä. Hän aloitti uransa vuonna 1984 Dyyni-elokuvasta ja sittemmin hänet on nähty muun muassa Walking Dead-, Orange Is the New Black- ja Twin Peaks -sarjoissa.