Tältä näyttää ”maailman epäonnistunein” vahanukke – tunnistaisitko ikinä, ketä se esittää?

Berliinin Madame Tussauds -vahakabinetista löytyvä nukke on herättänyt runsaasti hilpeyttä sosiaalisessa mediassa.

Berliinissä sijaitseva Madame Tussauds -vahakabinetti on noussut viime päivinä otsikoihin eri puolilla maailmaa. Syy tähän on se, että yksi kabinetista löytyvistä nukeista on saanut kyseenalaisen tittelin maailman epäonnistuneimpana vahaluomuksena. Asiasta uutisoivat muun muassa The Sun ja New York Post.

Kyseisen vahanuken on tarkoitus esittää Barbadokselta kotoisin olevaa pop-laulaja Rihannaa, mutta sen tunnistaa laulajaksi vain vaivoin. The Sunin mukaan figuurilla ja pop-tähdellä ei ole muita yhtäläisyyksiä kuin samanvärinen iho sekä identtiset tatuoinnit.

Tosin valtaosa tatuoinneistakin on jäänyt piiloon vahanuken yllä olevan jouluisen esiintymisasun alle.

Jouluiseen asuun puettu nukke ei juurikaan muistuta esikuvaansa.

Tältä Rihanna näytti marraskuussa 2019.

Jokseenkin epäonnistunut teos on herättänyt runsaasti hilpeyttä sosiaalisessa mediassa, jossa laulajan fanit ovat ivanneet vahanukkea toinen toistaan kekseliäämmillä heitoilla.

– Niin siistiä, että Madame Tussaudsiin tehtiin vahanukke Rihannan tuntemattomasta sisaresta Briannasta, eräs fani kirjoitti Twitterissä.

– Mitä hittoa. Tämän nuken on tarkoitus esittää Rihannaa, mutta se näyttää enemmänkin Lily Allenilta, toinen ihmetteli.

– Tietääkö Rihanna, mitä Madame Tussauds teki hänelle, kolmas pohti.

Osa Rihannan faneista oli sitä mieltä, että nukke muistuttaa pikemminkin laulaja Lily Allenia.

Yksi tähden ihailijoista oli sitä mieltä, että koominen tilanne voitaisiin korjata vain yhdellä tapaa.

– Sulattakaa tämä nukke samantien, hän ehdotti Twitterissä.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun epäonnistuneet vahanuket ja veistokset nousevat puheenaiheeksi sosiaalisessa mediassa. Vuonna 2015 jääkiekkoilija Teemu Selänne naureskeli Twitterissä hänestä tehdylle vahanukelle. Kyseinen teos on esillä Visulahden vahakabinetissa.

– Aika väsyny veistos, Veera tekis paremman, Selänne kirjoitti viitaten tuolloin 7-vuotiaaseen tyttäreensä.

Keväällä 2017 maailmanlaajuiseksi puheenaiheeksi nousi jalkapalloilija Cristiano Ronaldon veistos, joka muistutti esikuvaansa vain hyvin etäisesti.

– Arviot kuvanveistäjän luomuksesta vaihtelevat kyseenalaisesta hirvittävään, brittilehti Telegraphin sivuilla todettiin tuolloin.

