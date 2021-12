Älä missaa näitä! Vuoden 20 puhutuinta ja parasta sarjaa katsottaviksi joululomalla

Suoratoistopalvelujen tämän vuoden puhutuimmat ja kohutuimmat uutuussarjat herättivät keskustelua, viihdyttivät ja rentouttivat. IS listasi 20 ohjelmaa, joista voit valita joulunpyhinä suosikkisi.

Kate Winsletin tähdittämä Mare of Easttown on yksi vuoden puhutuimpia sarjoja.

Squid Game, Netflix

Voiko lasten pihapelejä pelaamalla tulla mielettömän rikkaaksi? Ajatus houkuttaa korealaisen sarjan surkimuksia, vaikka vaihtoehtoina ovat vain voitto tai kuolema. Supermenestykseksi nousseen koukuttavan sarjan päähenkilö on uhkapeleihin tuhlaava typerys mutta kasvaa jollain lailla sympaattiseksi tarinan edetessä. Sarjan suurin ase on inhorealismi. Pohjana on tiukka luokkayhteiskunta, joka saa köyhät, sairaat ja rikolliset pelaamaan – ja rikkaat lyömään vetoa. Ei sovi lapsille, kuten sarjan ympärillä Suomessakin käyty keskustelu on osoittanut.

Squid Game.

Mare of Easttown, HBO Max

Kate Winslet sai ansaitusti Emmy-palkinnon roolistaan rouheana poliisina, joka yrittää rämpiä eteenpäin elämässään ja samalla ratkaista pikkukaupunkinsa nuorten naisten murha- ja katoamisrikoksia. Yllätykset seuraavat toisiaan. Jännityssarja on aidonmakuinen ja nerokkaasti rakennettu.

Mare of Easttown.

Behind Her Eyes, Netflix

Psykologisessa trillerisarjassa yksinhuoltajaäiti Louise (Simona Brown) sotkeutuu pomoonsa Davidiin (Tom Bateman) ja ystävystyy tämän ongelmaisen Adele-vaimon (Eve Hewson) kanssa. Tarina kannustaa arvuuttelemaan, kuka heistä on pahis, mutta jakso jaksolta touhu menee sekavammaksi. Lopullinen niitti tulee päätösjaksossa, jossa matto vedetään alta.

Behind Her Eyes.

The Sex Lives of College Girls, HBO Max

Mindy Kalingin ja Justin Noblen luomus nousee kirkkaasti vuoden parhaimpien komediasarjojen joukkoon. Sarja seuraa neljän jatko-opintonsa aloittavan nuoren naisen Kimberlyn (Pauline Chalamet), Belan (Amrit Kaur), Leightonin (Renée Rapp) ja Whitneyn (Alyah Chanelle Scott) hapuilevaa taivalta kuvitteellisessa Essexin collegessa. Valitettavasti jaksoja on vain kymmenen, mutta jatkokausi on luvassa.

The Sex Lives of College Girls.

Lupin, Netflix

Nerokas herrasmiesvaras Arsène Lupin palasi vuosikymmenten jälkeen ruutuun. Ranskalaisessa sarjassa on trillerinomainen juoni, mutta tunnelma on huumorintajuinen ja toiminnantäyteinen. Sarjaa katsoessa oman arjen unohtaa täysin: siinä on samanlainen seikkailufiilis kuin parhaissa nuorten seikkailukirjoissa. Hyväntahtoiseen mutta älykkääseen päähenkilöön on helppo rakastua ja olla tämän puolella. Omar Sy onnistuu roolissa loistavasti, ja hän saikin siitä varsin ansaitun Golden Globe -ehdokkuuden.

Lupin.

WandaVision, Disney+

Marvelin universumi kasvoi tammikuussa täysin uudenlaisella, 1950-luvun tilannekomedioista ponnistavalla supersankarisarjalla, jossa supersankareina aiemmin tunnetut Wanda ja Vision (Elizabeth Olsen ja Paul Bettany) esiintyvät onnellisena ja hassuttelevana 1950-lukulaisena ydinperheenä. Alun hämmennyksen jälkeen esikaupunki-idyllin kulissit murtuvat pala palalta ja yhteydet Marvelin monimutkaiseen hahmohimmeliin alkavat selvitä. Erityisen hienoa on, miten sarjassa hypitään ajassa eri vuosikymmenien tyyleillä leikitellen.

WandaVision

Ajan pyörä (The Wheel of Time), Amazon Prime Video

Henkeäsalpaavat maisemat, hyvin toteutetut tehosteet, pahispeikot sekä pääosaa esittävän Rosamund Piken karisma kuljettavat fantasiasarjan tarinaa tukevasti. Mielenkiintoa lisää se, että pääsankari ei ole heti selvillä – sekä tietysti se, milloin Peter Franzén ilmestyy ruudulle.

Ajan pyörä.

Scenes from a Marriage, HBO Max

Jaksoja on vain viisi, mutta laatu korvaa määrän: Ingmar Bergmanin vuoden 1973 samannimiseen klassikkoon perustuva sarja on parasta parisuhdedraamaa pitkään aikaan. Uudelleenfilmatisointi ei jää Bergmanin mestariteoksen jalkoihin, vaan tuo parisuhteen kriisit Jessica Chastainin ja Oscar Isaacin kautta esiin nykyaikaisella tavalla. Mukana on paljon pureskeltavaa vallankäytöstä ja pitkän liiton haasteista.

Scenes from a Marriage

Hellbound, Netflix

Etelä-Koreasta kajahtaa jälleen. Jo lähtöasetelma on herkullinen: jonkinlainen olento ilmoittaa ihmisille tarkan kuolinajan. Kun hetki koittaa, möröt saapuvat, eikä väkivallassa säästellä. Pääosaan nousee – jälleen – ahne ja vallanhimoinen ihminen, joka koettaa lypsää tapahtumista irti kaiken.

Hellbound.

Maid, Netflix

Köyhyysrajan alapuolella kamppaileva nuori äiti laittaa tosipohjaisessa minisarjassa kaikkensa likoon tarjotakseen parivuotiaalle tyttärelleen edes siedettävät elinolosuhteet. Takana on pako väkivaltaisen puolison luota. Kantavia teemoja ovat rahattomuuden lisäksi eriarvoisuus, epätoivo ja äidin kyltymätön rakkaus, joihin on vaikea olla samastumatta.

Maid.

Varjo ja riipus (Shadow and Bone), Netflix

Israelilais-amerikkalaisen Leigh Bardugon kirjan moniulotteinen fantasiamaailma on siirretty taidokkaasti ruudulle. Mukana ei ole väkinäistä teiniromanssia, vaan teemat ystävyydestä, rakkaudesta, petoksesta ja sodasta nivoutuvat saumattomasti tarinaan.

Varjo ja riipus.

Nine Perfect Strangers, Amazon Prime Video

Nicole Kidmanin johtama tähtisikermä (mm. Luke Evans, Melissa McCarthy, Regina Hall ja Bobby Cannavale) takasi tälle sarjalle maksimaalisen huomion. Lopputulos on sekä kiinnostava että hämmentävä. ”Parantumaan” tulleet vieraat kiskovat vapaaehtoisesti huumesmoothieita, kunnes kaikki alkaa hajota. Aineksia on vaikka mihin keitokseen, mutta silti päällimmäinen tunne on onttous – viimeinen mauste puuttuu.

Nine Perfect Strangers.

And Just Like That..., HBO Max

Sinkkuelämää-sarjan jatkumisesta ja Samanthan (Kim Cattrall) puuttumisesta kohistiin koko vuosi. Ja kun uusi sarja alkoi, kaksi ensimmäistä jaksoa antoivat yllätyskäänteensä takia lisää kohisemisen aihetta. Carrien (Sarah Jessica Parker), Charlotten (Kristin Davis) ja Mirandan (Cynthia Nixon) uudet seikkailut voi nähdä epätoivoisena yrityksenä pysyä kiinni tämän ajan kulttuuri-ilmiöissä ja seksuaali-identiteettikeskustelussa – tai vaihtoehtoisesti vanhojen ystävien sydämellisenä paluuna.

And Just Like That...

Starstruck, HBO Max

Mitä tapahtuu, kun alipalkatuissa töissä Lontoossa riutuva millenniaalinainen päätyy sänkyyn maailmankuulun näyttelijän kanssa? Komedienne Rose Matafeon käsittelyssä hyvinkin paljon. Sarja on yhtä aikaa hauska, koskettava, oivaltava ja tuore. Osa viehätystä on noloissa tilanteissa, joissa jokainen voisi olla – vaikka ei olisi koskaan tavannut filmitähteä.

Foundation, AppleTV+

Isaac Asimovin tieteisklassikosta valmistui viimein sarja, joka tuo esiin romaanisarjan laajat filosofiset pohdinnat tapahtumien mittasuhteita uhraamatta. Brittitähti Jared Harris vetää puoleensa matemaatikkona, jonka tuhoennustuksista Galaktisen imperiumin nykyjohtajat eivät piittaa. Laura Birnillä on keskeinen ja vakuuttava osa keisarin ja tämän klooniveljien luotettavana neuvonantajana.

Foundation.

Only Murders in the Building, Disney+

Veteraanikoomikot Steve Martin ja Martin Short osoittivat vielä kerran kykynsä komediallisessa murhamysteerisarjassa: kun eräs kerrostalon asukkaista murhataan, tämä kaksikko ei malta pitää nenäänsä erossa tutkinnasta. Apuna on Selena Gomez.

It’s a Sin, HBO Max

Brittiläisen käsikirjoittajalegendan Russell T. Daviesin nostalgisessa mutta viiltävässä draamasarjassa palataan 1980-luvun aids-epidemiaan Lontooseen muuttavien kämppisten silmin. Olly Alexander, Omari Douglas ja Callum Scott Howells hurmaavat kaikkivoipaisina nuorina, jotka kohtaavat häpeää tuottavan viruksen edessä oman kuolevaisuutensa.

It’s a Sin.

Dopesick, Disney+

Kivunlievityksen jalot tavoitteet hukkuvat, kun lääketehtaan kehittämälle uutuustuotteelle pitää saada lisää myyntiä. Yhdysvaltain opioidikriisin juurisyihin pureutuva tosipohjainen draama kertoo ihmelääkkeeseen uskoneista ja siihen tuupertuneista henkilöistä lämpimän empatian kautta.

Dopesick.

Sex/Life, Netflix

Kotiäidin seksiseikkailuista ja syrjähypystä kertova draamasarja ei saanut juuri kiitoksia kriitikoilta, mutta peittelemätön seksi sai monet silti vilkaisemaan, mistä on kyse. Kesän katsotuimpien joukkoon ampaisseesta amerikkalaissarjasta on tekeillä toinenkin tuotantokausi.

Sex/Life.

Gossip Girl, HBO Max

Ennakkoparjauksesta huolimatta kulttisarjan uusintaversio ei häviä vertailussa edeltäjälleen. Upper East Siden nuorten elämä on päivitetty istuvaksi tähän hetkeen, ja hahmot ovat huomattavasti moninaisempia kuin vuosina 2007–2012 valmistuneessa alkuperäisversiossa. Kaikki täydellisen teinidraaman ainekset ovat kasassa: on räiskyvää rakkautta, sosiaalisen median luomia paineita sekä hankalia isäsuhteita.

Gossip Girl.

Kirjoittajat: Mikko Juuti, Kaisla Kuuskoski, Pauliina Leinonen, Marja-Liisa Majasaari, Nita Makkonen, Anna-Maija Naakka, Iida Tani, Taneli Topelius, Erika Åkman.